Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що відсутність втручання Європейської комісії в питання транзиту нафти "Лукойлу" вказує на те, що з Брюсселя до Києва надходять вказівки порушити енергопостачання Угорщини та Словаччини.

Війдповідну заяву опублікував речник угорського уряду Золтан Ковач, передає Цензор.НЕТ.

Сійярто сказав, що, незважаючи на ослаблення ЄС через те, що він назвав "саморуйнівною" політикою, він все ще повинен бути здатним захищати базові інтереси безпеки своїх країн-членів від дій країни-кандидата.

"Той факт, що Європейська комісія відкрито заявила, що не буде допомагати у забезпеченні енергопостачання Угорщини та Словаччини, лише посилює підозру, що Брюссель доручив Києву створити ці проблеми", – стверджує угорський міністр.

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Він також розповів, що угорський уряд протягом останніх тижнів наполегливо працював над тим, щоб забезпечити постачання нафти в країну в короткостроковій і середньостроковій перспективі, і близький до завершення розробки довгострокового рішення, яке забезпечить продовження співпраці з Росією в нафтовій сфері.

"Як тільки переговори будуть завершені і необхідні підписи будуть на місці, ми негайно оголосимо про це", – додав він.

На завершення Сійярто назвав дії Єврокомісії – або їх відсутність – "ганебними і такими, що викривають саму себе".

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Що передувало

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що Угорщині загрожує паливна криза після того, як вона лишилася без російської нафти, яку транспортували через Україну нафтопроводом "Дружба".

18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

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