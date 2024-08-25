УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11277 відвідувачів онлайн
Новини
5 723 37

Позиція Єврокомісії щодо припинення транзиту нафти "Лукойлу" посилює підозру, що Брюссель доручив Києву "створити ці проблеми", - Сійярто

Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що відсутність втручання Європейської комісії в питання транзиту нафти "Лукойлу" вказує на те, що з Брюсселя до Києва надходять вказівки порушити енергопостачання Угорщини та Словаччини.

Війдповідну заяву опублікував речник угорського уряду Золтан Ковач, передає Цензор.НЕТ.

Сійярто сказав, що, незважаючи на ослаблення ЄС через те, що він назвав "саморуйнівною" політикою, він все ще повинен бути здатним захищати базові інтереси безпеки своїх країн-членів від дій країни-кандидата.

"Той факт, що Європейська комісія відкрито заявила, що не буде допомагати у забезпеченні енергопостачання Угорщини та Словаччини, лише посилює підозру, що Брюссель доручив Києву створити ці проблеми", – стверджує угорський міністр.

Читайте: "Підстав для занепокоєння немає": У Єврокомісії відповіли на скарги Угорщини і Словаччини через українські санкції проти "Лукойлу"

Він також розповів, що угорський уряд протягом останніх тижнів наполегливо працював над тим, щоб забезпечити постачання нафти в країну в короткостроковій і середньостроковій перспективі, і близький до завершення розробки довгострокового рішення, яке забезпечить продовження співпраці з Росією в нафтовій сфері.

"Як тільки переговори будуть завершені і необхідні підписи будуть на місці, ми негайно оголосимо про це", – додав він.

На завершення Сійярто назвав дії Єврокомісії – або їх відсутність – "ганебними і такими, що викривають саму себе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бої в Курській області не вплинули на постачання газу до Угорщини, - Сійярто

Що передувало

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що Угорщині загрожує паливна криза після того, як вона лишилася без російської нафти, яку транспортували через Україну нафтопроводом "Дружба".

18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

Читайте: Єврокомісія аналізує рішення Угорщини про обмеження допомоги українським біженцям

Автор: 

Єврокомісія (2142) нафта (5487) транзит (787) Лукойл (122) Сійярто Петер (352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
я якось не розумію суті проблеми. Чому б угорщині і словакам не вийти з поганого єс та нато і вступити в брікс, одкб і проч? нафта буде на шару. Газ також. Що їх стримує?
показати весь коментар
25.08.2024 02:20
+21
Ну то вийдіть нахрєн із ЄС та НАТО і буде вам щастя.
показати весь коментар
25.08.2024 02:25
+18
гнійник на тілі евросоюзу продовжує смердіти...
показати весь коментар
25.08.2024 01:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сійярто, погуй на твої підозри!
Репана хочеш, поц?
показати весь коментар
25.08.2024 01:49 Відповісти
в ЄС треба приймати правила по виключенню з Союзу
показати весь коментар
25.08.2024 13:04 Відповісти
гнійник на тілі евросоюзу продовжує смердіти...
показати весь коментар
25.08.2024 01:52 Відповісти
Єтот дядя дурак?
показати весь коментар
25.08.2024 01:52 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2024 09:11 Відповісти
Мадяри йдуть у ігнор. Українцям повинно бути пох.. що думають чи підозрюють мадяри.
показати весь коментар
25.08.2024 02:10 Відповісти
ні дня не проходить щоб не виліз черговий угорський гуляш з новою кремлівською методичкою.
показати весь коментар
25.08.2024 02:18 Відповісти
я якось не розумію суті проблеми. Чому б угорщині і словакам не вийти з поганого єс та нато і вступити в брікс, одкб і проч? нафта буде на шару. Газ також. Що їх стримує?
показати весь коментар
25.08.2024 02:20 Відповісти
У них план лише із двох пунктів. Залишилося лише рибку з'їсти.
показати весь коментар
25.08.2024 07:41 Відповісти
А кому вони будуть потрібні поза межами ЄС та НАТО? Будуть для Росії ще два "Чемодани без ручки - і нести важко і викинуть жаль!" Країни будуть оточені "ворожими" державами Не будуть впливать ні на які соціально-політичні процеси у Європі Будуть повністю залежними від волі сусідів не тільки в питаннях імпорту енергоносіїв - а й взагалі в питаннях всієї зовнішньоекономічної діяльності І навіщо вони тоді Росії? Бо у обох не буде вільного виходу у зовнішній світ
Приклад: Навіть мадяри Закарпаття після гіпотетичного"приєднання" до "Мадьярорсаг" не будуть потрібні Угорщині У них відберуть всі ті "плюшки" якими їх зараз загодовує уряд Угорщини Всі горошові допомоги Безплатне навчання у ВИШах Угорщини Вони не зможуть жить "з угорськими зарплатами по українських цінах" Бо вони тоді просто стануть звичайними громадянами Угорщини
Точно те саме буде - і з УСІМА словаками та мадярами після виходу з ЄС та НАТО Відріжуть доступ до арсеналів та секретів і технологій НАТО і відріжуть від "загальноєвропейського гаманця ЄС І будуть вони простими громадянами своїх країн (а не членами "союзів") - до яких не буде діла всій Європі! Практична реалізація цього уже є - на прикладі моряків ЧФ: перше що зробила Росія анексувавши Крим - позбавила їх доплат "за службу за рубежом"!
показати весь коментар
25.08.2024 08:26 Відповісти
Вони потрібні московії тільки у теперішньому статусі, троянського коня в ЄС і НАТО, і ніяк інакше!
показати весь коментар
25.08.2024 12:04 Відповісти
та ні, як вийдуть, так і зразу ввійдуть в ЄС і в НАТО,
показати весь коментар
25.08.2024 09:45 Відповісти
Ну то вийдіть нахрєн із ЄС та НАТО і буде вам щастя.
показати весь коментар
25.08.2024 02:25 Відповісти
а у мене є підозри - що щось пізно закрили цей тразит - під час війни з поставщиком (і отримувачем коштів )
показати весь коментар
25.08.2024 02:32 Відповісти
Suck it up biotch.
показати весь коментар
25.08.2024 02:42 Відповісти
Та кажи вже, МудСіярто, про "зовнішне управління" Україною, не соромся.
показати весь коментар
25.08.2024 02:58 Відповісти
Євросоюз - що за геїв у поганому сенсі цього слова Ви до себе понабирали? Для чого вони Вам?
І чи не пора вже задуматись?
показати весь коментар
25.08.2024 03:18 Відповісти
Мадьярам не подобається, що шантаж не діє (-:
показати весь коментар
25.08.2024 03:21 Відповісти
Є підозри, що Орбана купив з потрохами Могілєвіч.
показати весь коментар
25.08.2024 04:03 Відповісти
Так місце цих кремлівських холуїв близьких генетично кацапам гунів - угрів точно в азіатській трупно- тайговій спілці МС (трупно- таёжном союзе ТС )та в загниваючій ОДКБ. І таким опричникам фашиста )(уйла немає місця ні в ЄС ні в НАТО! І це давно мають зрозуміти всі демократичні країни Європи та Заходу.
показати весь коментар
25.08.2024 04:48 Відповісти
Русские диверсанты могут в любой момент взорвать нефтепровод с газопроводом. Как амиачный провод в Харьковской области.
показати весь коментар
25.08.2024 05:02 Відповісти
война идет и мины летают, как мухи. (с)
уже не обязательно диверсанты,
может прилететь шахед либо кацапский снаряд.
показати весь коментар
25.08.2024 07:26 Відповісти
цей блазень постійно на щось жаліється, проблеми не у ЄС і не в транзиті, а пробема особиста уряду товстозадого орбана, прибери їх то преблема вирішиться не почавшись для тієї угорщини
показати весь коментар
25.08.2024 06:05 Відповісти
Ведра вам в помощь!
показати весь коментар
25.08.2024 06:56 Відповісти
А проблема війна його не тривожить? Підтримки орків,постійний бойкот допомоги ЗСУ, відкриття виїзду для істот? Посієш вітер,пожнеш бурю
показати весь коментар
25.08.2024 07:19 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2024 07:46 Відповісти
Проблема ЄС це ватна жопа сіярто
показати весь коментар
25.08.2024 08:05 Відповісти
Виявляється що і в угорців велика кількість зброду на посадах. Ну дав Брюссель вказівку Києву. Ну пішов Київ на співпрацю з Брюсселем. І що? Угри получають вказівки від кацапів і китайців. Також ідуть на співпрацю з "другой цівілізацієй". Що для кого тут ганебного? Україна має остаточно визначитися як і з ким жити далі. Угорці також визначилися. Чого ж той зброд не може домовитися про поставки в обхід України? Ха ха ха.
показати весь коментар
25.08.2024 08:32 Відповісти
Маразм кріпне. Може дійсно час замислитися про виключення з ЄС?
Їм гроші дають а вони ще й обсірають руку що дає.
показати весь коментар
25.08.2024 08:35 Відповісти
Який Брюссель, кретини? В Київського режиму господар інший, час було б зрозуміти, і дядьку Віктору не втручатись у вибори президента США.
показати весь коментар
25.08.2024 09:13 Відповісти
Який Брюссель, кретини? В" Київського режиму господар інший", час було б зрозуміти, і дядьку Віктору не втручатись у вибори президента США.
показати весь коментар
25.08.2024 09:15 Відповісти
Гуляшмен.......А ты як думав! За урал пшол вон гойда.............
показати весь коментар
25.08.2024 09:16 Відповісти
А чому ЄС повинен допомагати Угорщині уникати санкцій проти Роісі?

Хай подякує, що досі не ввели санкції проти Угорщини. Хоча за всіма ознаками вже давно пора.
показати весь коментар
25.08.2024 09:28 Відповісти
Щось він дуже відстоює саме отого постачальника-напевне якісь особисті зиски з цього має. Нехай би ''пошерстили'' його відповідні органи ЄС.
показати весь коментар
25.08.2024 09:35 Відповісти
Позиція мадярів, щодо припинення і блокування допомоги Україні з боку ЄС І НАТО НА 100% ПЕРЕКОНУЄ , що"РАШИСТСЬКИЙ ВБИВЦЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ОКУПАНТ УКРАЇНИ доручив БУДАПЕШТУ "створити ці проблеми", для України.ЄС І НАТО -
показати весь коментар
25.08.2024 11:03 Відповісти
По-моему, чувак конкретно нарывается..
показати весь коментар
25.08.2024 17:32 Відповісти
 
 