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Угорщині без російської нафти загрожує паливна криза, - Politico

Нафта

Угорщині загрожує паливна криза після того, як вона лишилася без російської нафти, яку транспортували через Україну нафтопроводом "Дружба".

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, у такий спосіб Україна намагається придушити ключове джерело прибутків для військового бюджету Кремля. Але цей крок викликає побоювання щодо дефіциту постачання у Будапешті, який залежить від імпорту російської нафти на 70%, половина з яких припадає на компанію "Лукойл".

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"Українські заходи можуть створити важку ситуацію", – вважає експертка з угорського Центру східних досліджень Ілона Ґізінська. Вона додала, що угорці можуть зіткнутися з захмарними цінами на енергоносії та дефіцитом електроенергії всього через декілька тижнів, якщо не буде знайдене рішення.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим почались переговори щодо пошуку альтернативних шляхів для постачання російської нафти: "Зараз в Україні нова правова ситуація, на підставі якої "Лукойл" наразі не здійснює постачання до Угорщини. Зараз ми працюємо над правовим рішенням... тому що російська нафта важлива з точки зору нашої енергетичної безпеки", – сказав він.

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За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, лише у квітні цього року Угорщина витратила майже чверть мільярда євро на російську нафту та газ.

Автор: 

Угорщина (2254) нафта (5476) нафтопровід (362)


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Топ коментарі
+71
Ідеально. Не бачу ні одної причини для смутку. Угорщина такий ворог України як і РФ - просто тихо собі пакостить бо не має стільки заліза і фарша
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21.07.2024 00:47
+32
А жити не на халяау не пробували?
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21.07.2024 00:58
+29
Так це ж чудово! Най звіздують за Урал, на історічєскую.
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21.07.2024 00:53
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21.07.2024 00:44 Відповісти
Ідеально. Не бачу ні одної причини для смутку. Угорщина такий ворог України як і РФ - просто тихо собі пакостить бо не має стільки заліза і фарша
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21.07.2024 00:47 Відповісти
Навпаки б подякували Україні,зняли ******** з нафтової голки.
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21.07.2024 10:15 Відповісти
Росіянин, не неси белібєрди.
Угорщина, не дивлячись на принципову незгоду нинішньої влади на військову допомогу Україні, є союзником України. Починаючи із роз іщення біженців, а також трансортуванням через Угорщину військових вантадів.
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21.07.2024 11:53 Відповісти
Ага. Тільки дозволяє розміщуватися на своїй території біженцям з України угорського походження
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21.07.2024 13:16 Відповісти
Росіянин, ну навіщо ти так примітивно палишся ?
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21.07.2024 13:17 Відповісти
Військови вантажі мадярія не пропускає.
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21.07.2024 13:51 Відповісти
Із якого часу? У 22-му і 23-му, наша фірма перевізник, після деяких перемовин возила.
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21.07.2024 14:02 Відповісти
Смотря шо, итальянцы вынуждены были тащить САУ со Словении на Польшу.
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21.07.2024 14:10 Відповісти
Обтясните дурам про количество атак!
Кулебы, выймите изо рта лопаты и обьясните что тут творится!!!
Прямо в рожу им заявить - каждый шахед притягивается к транзитному трубопроводу,
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21.07.2024 00:49 Відповісти
згиньте, угорські потвори
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21.07.2024 00:50 Відповісти
Пусть венгры выходят и сносят прокремлевскую шпану!
И будут снова жить в Европе, в нормальном обществе
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21.07.2024 00:51 Відповісти
Так це ж чудово! Най звіздують за Урал, на історічєскую.
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21.07.2024 00:53 Відповісти
....цю відключку треба було зробити ще минулого року , як мінімум ..... ...але жувати власні соплі дуже ********** в Офісі 95 - го кварталу .....
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21.07.2024 00:54 Відповісти
Виявляється можна легко орбану і по печінці, і під-дих ))

Невже у влади з'явились яйця?
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21.07.2024 00:55 Відповісти
А жити не на халяау не пробували?
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21.07.2024 00:58 Відповісти
о так то треба зізвати безраду ООН, партію шарія та Трампа покликати інакше криза вселенських розмахів, чорна діра нервозвно в сторонці затягує малого карлика
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21.07.2024 00:59 Відповісти
Орбан нервується що перекриють краник з путінського прутня і не буде що смоктати. Україна без путінської нафти якось жеве а угри не зможуть при населенні в 9 мільйонів ага...
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21.07.2024 01:03 Відповісти
Є нюанс. Угорська MOL основний постачальник дизельного палива в Україну.
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21.07.2024 02:24 Відповісти
Неправда. Венгрия даже в первую пятерку экспортеров не входит.
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21.07.2024 05:27 Відповісти
Не тільки російська нафта все ще транспортується через Україну нафтопроводом "Дружба".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив у суботу, 20 липня, що докладає зусиль для сприяння продовженню договору про транспортування російського газу до Європейського Союзу через територію України, передає "Голос Америки".

За словами Алієва, ЄС та Україна звернулися до Азербайджану з проханням допомогти в укладанні угоди. "Продовження контракту можливе. Ми намагатимемося допомогти", - заявив Алієв.

Строк дії поточної п'ятирічної угоди між російським "Газпромом" та українським "Нафтогазом" спливає 31 грудня 2024 року. Україна раніше заявляла, що не продовжуватиме контракт, за яким щороку до Європи поставляється близько 15 мільярдів кубометрів російського газу. Київ однак допускає збереження угоди на певних умовах та за участю компаній з ЄС.
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21.07.2024 01:04 Відповісти
Bаріант передбачає нарощування постачань газу з Азербайджану за допомогою Трансанатолійського газопроводу (TANAP). Проте цей шлях вже є завантаженим, а Баку немає можливості прокачувати через нього більше палива, тому розширення займе час.

Таким чином, ЄС міг би домовлятися про постачання азербайджанського газу через територію України, але для цього знову потрібно було б залучити РФ до схеми постачання.
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21.07.2024 01:06 Відповісти
А навіщо азербайджанцям "транспортувать російський газ" - якщо у них свого - "валом"? Може "транспортувать СВІЙ газ через РОСІЙСЬКУ терторію Північного Кавказу та Кубані?
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21.07.2024 06:32 Відповісти
Без договора Украины с кацапгазтрубой не может. Такое условие козломорлатых.
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21.07.2024 14:00 Відповісти
козломорДатых)))
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21.07.2024 14:01 Відповісти
Тут питання в іншому стоїть - "Літарчук" "дурь написав:
"Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив у суботу, 20 липня, що докладає зусиль для сприяння продовженню договору про транспортування російського газу до Європейського Союзу через територію України, передає "Голос Америки".
Якщо у Алієва проблеми з транспортуванням АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОГО газу в Європу - то це проблеми Алієва А не наші!
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21.07.2024 14:05 Відповісти
Я так понимаю, имеется в виду транспортировка газа с территории параши.
Хотя по факту так оно и есть - после захода азергаза в трубу параши на ее другом конце кацапы вдувают в нашу систему свой.)))
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21.07.2024 14:35 Відповісти
А у нас є газопровід який іде з Азербайджану до Європи через нашу територію?
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21.07.2024 14:44 Відповісти
Ще й газ їм вимкнути. Обстріли, розумієте.
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21.07.2024 01:05 Відповісти
"Щодня через трубопровід "Дружба" Москва транспортувала 200 000 барелів сирої нафти на день, й за 2023 рік заробила на цьому 180 мільярдів доларів."
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21.07.2024 01:22 Відповісти
200 000 барелів х $100 = $20 мільйонів х 365 днів = $7,3 мільярда.
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21.07.2024 02:18 Відповісти
Подумаєш, в 25 разів просчитався. Чого ви чіпляєтесь до слів?
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21.07.2024 08:34 Відповісти
І що? Нам яка справа до того?
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21.07.2024 02:21 Відповісти
такий захід - це не якійсь там галімий бойкот заходів орбана у Європарламенті. Ось так виглядає правильний удар в псіну російської маріонетки, а не вся ця демократична демонстрація європейського "фе"угорському уйоббіку.
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21.07.2024 04:06 Відповісти
Я гадаю шо це з європарламентом тихенько узгодили. А може й самі нас попрохали...
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21.07.2024 05:23 Відповісти
не виключаю. Бо у Європарламенті теж ***** "сойдьомся пасєрєдінє", і тому можливо хтось не захотів розводити там поцифістичний срач, а Україні вже якось *****, бо вона доведена до такого стану, що більшість українців давно готова розвалювати кацапську генерацію, тому що вважає, що гуманістичні принципи не застосовуються до країни, https://x.com/RudijLis/status/1814659274859012097 де населення - терористи .
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21.07.2024 06:19 Відповісти
Схоже Угорщині загрожує ще й політична криза...бо угорці не пробачать Орбану зріст цін на паливо...ось такі наслідки промосковської політики...
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21.07.2024 04:44 Відповісти
та не

Орбан політичний довгожитель з 1985 в політиці

нУ і угорцям при ньому краще, вони вже всіх спробували і зупинилися на ньому.
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21.07.2024 07:18 Відповісти
Перекрила Україна, а консультуються з москальським коником. Ли - логіка. Хоча... Це ж коник -Дебіли, ***?
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21.07.2024 05:21 Відповісти
Яка така паливна криза? Просто збільшаться ціни на пальне і все. Відповідно менше угрів будуть голосувати за *******. Немає нічого страшного для угрів. Просто переналаштуються та й все. Ха ха ха.
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21.07.2024 05:21 Відповісти
Хрипатий тут ні при чому. Після того як х.....закозлив газ та нафту в Європу, ЕС знайшла альтернативу. Вітюша та Фіцо заартачились, ми підемо собственним путєм. Бо мають власні долі в торгівлі. Х.....платить за поніманіє спасєнія морди ліца.
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21.07.2024 05:35 Відповісти
От нехай і ідуть отім власним шляхом на ...., далеко далеко. Счастливій їм подорожи.
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21.07.2024 07:31 Відповісти
Пусть эти бывшие кочевники назад в Рашку переселяются на землю предков.
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21.07.2024 06:41 Відповісти
Таким чином прищемити орбану яйця треба було ще з 22-го року, але ж не з нашим буратінкою.
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21.07.2024 06:56 Відповісти
Це чудові новини
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21.07.2024 06:58 Відповісти
Що варте розповісти угорцям - до чого веде політика Орбана? Запустити в мережу і в ефір угорською ті причини, за яких угорцям стало жити важче. Копійчана справа
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21.07.2024 07:07 Відповісти
А Україні через дії Угорщини екзістенційна криза загрожує, ну то й що?
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21.07.2024 07:15 Відповісти
Криза?? Сама екзистенція під загрозою!
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21.07.2024 09:15 Відповісти
Ай яй яй яй, шо коїться, що коїться.
О, є спосіб впоратись з цім. Всі мадьяри шо мешкають в Україні та незаконо мают паспорт вЯликай МУДЬЯрії можуть через кордон тягати Віте нафту або бензін з солярою у каністрах. Або цеберках. По 2 рейса на добу запросто зможуть зробити.
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21.07.2024 07:29 Відповісти
Як тільки Угорщина перестане залежати від російської нафти, її риторика зміниться.
А політична вага Орбана з шумом і бризками зіллється в унітаз.
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21.07.2024 07:34 Відповісти
Нафти у світі повно, якіснішої за російську, і пропозиція перевищує попит.
Лишилось ще Словаччині відірватися від російської труби і життя налагодиться.
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21.07.2024 07:37 Відповісти
Нефть- это не всё из параши, что отключат поганым мАдярам.
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21.07.2024 07:42 Відповісти
Війна триває вже 10 років, а ми й досі транспортуємо російский газ і нафту, тобто самі фінансуємо свого ворога. В той самий час закликаємо весь світ світ не купувати російський газ і нафту. Я нічого не перепутав?
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21.07.2024 07:44 Відповісти
Таки перерутав. Україна, як країна-транзитер має зобов'язання перед споживачами. ****** і фіци не рахуються)))
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21.07.2024 07:58 Відповісти
Наши обязательства закончились в ту минуту когда началась война. Тем более Украина ничего не может поделать когда рашисты бомбят нашу страну и нашу енергетику вдоль и поперек и пару ракет или шахедов запросто могут упасть на трубопроводы, если ты понимаешь о чем я. Пускай судятся с рашистами или колективный иск за понесенные убытки и срывы контрактов в Европейские суды можем выдвинуть к рашке. Ето в интересах всех будет а не только Украины. Может будут заинтересованы больше в победе Украины и больше будут нам помогать.
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21.07.2024 09:05 Відповісти
Росія наносить удари по нашій енергосистемі але зовсім не чути про обстріли газокомпресорних станцій газогону Уренгой-Помари-Ужгород і нафтопроводу Дружба
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21.07.2024 13:23 Відповісти
менше будуть їздити на Балатон
-більше часу проводити біля телевізора
насолоджуватись провомами йОрбана
про злу НАТУ та "мирний план"
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21.07.2024 07:44 Відповісти
Ось так лікуються ракови кацапські мєтастази. Просто перерубати усі артерії з москальскім гівном.
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21.07.2024 07:53 Відповісти
Ну, хоч одна приємна новина зранку
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21.07.2024 07:56 Відповісти
Подивимося, що з цього вийде, не думаю що параша це так просто залишить.
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21.07.2024 08:04 Відповісти
То нехай параша, як ви пишете їм носить відрами.
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21.07.2024 10:20 Відповісти
Дашовыгаварите. У Орбана и Сциярто кризис? Вот ето докерувались голубцы мира. Украина может стать посредником между Орбаном и кризисом и дагавариться пасередине за половину территории Венгрии. И то дагавариваться будем только с венгерской оппозицией.
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21.07.2024 08:07 Відповісти
оРбан а тепер ти послухай ...
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21.07.2024 08:10 Відповісти
ТА НЕ ВЖЕ-нарешті найшли ті мадярськи яйця
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21.07.2024 08:14 Відповісти
Стільки паскудили Україні і от тобі на!
Тепер мабуть великі друзі у нас зʼявляться?
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21.07.2024 08:27 Відповісти
Да і куй з ними, з тими угорцями. Ми стурбовані. За те у них Орбан є і Сіряйло, хай тішаться. Некуй було на Україну смикатися.
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21.07.2024 08:34 Відповісти
У Мадярії грошей багато,правда,це не їх,зароблені,гроші,а дотації з Брюсселя. Орбан не отримує дешевої нафти дружбана Окурочка але цілком може купувати дорожчу нафту по нафтопроводу з Хорватії. Не подобається-хай Кулеба повідомить: милості просимо на історичну батьківщину в Ханти-Мансійський округ,там і нафти і газу-залийся!
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21.07.2024 08:38 Відповісти
Сосите х... путинские шлюхи.
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21.07.2024 09:01 Відповісти
Який жах!😱😬 Диверсифікуйте. Подорожчання палива на 30 центів переживуть, от і весь економічний колапс. За 2,5 роки війни можна було передбачити, що через Україну поставок не буде (чому раніше цього ми не зробили - то вже окреме питання).
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21.07.2024 09:11 Відповісти
Орбан і ****** вважали що Що Будапештський меморандум про ЯЗ в Україні це одне а транзит газу і нафти Україною це інше
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21.07.2024 13:26 Відповісти
Und?
Саме так виглядають справи у тих, хто самозабутньо рубає гілку, на якій сидить!
Якщо у сусіда палає будинок, а ти замість води свідомо подаєш відра з керосином та ще й хихикаєш, тоді й не треба чекати від сусіда, що він посеред цієї пожежі позичав тобі гроші чи допоміг тобі скопати твій город...
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21.07.2024 09:17 Відповісти
Газ 2,5 года обещают перекрыть и всё никак... 42 млн. кубов в месяц - для Угорщины и Словакии
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21.07.2024 09:42 Відповісти
Чому Україну повинна цікавити паливна криза в Угорщині, насамперед ми маємо свої національні інтереси і безпеку, Угорщина чинить зеркально жодного разу вона не проголосувала за підтримку України, постійно проти, бо окупація і розвал нашої держави в її національних інтересах, вона це не приховує, приєднання Закарпаття її кінцева ціль.
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21.07.2024 10:18 Відповісти
Та хай пересідають на лісапети. На них не тільки можна кудись доїхати, а і електроенергію виробляти
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21.07.2024 10:21 Відповісти
ось це і зветься фейсом об тейбл
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21.07.2024 11:17 Відповісти
Панове, дивного в ситуації, що склалась, нічого немає. Очевидним є зв'язок такого...гм, впливу, на угорську владу після певної діяльності її очільника , яку вже сміливо можна вважати втручанням у вибори президента США. Демократи , вони такі, дали команду і - нате вам, в самого Сійярто кислий вираз обличчя, каравул, на члена ЄС замахнулись.
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21.07.2024 12:50 Відповісти
Мадярська влада любить в Кацапію мотатись. От хай відрами возять.
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21.07.2024 13:13 Відповісти
 
 