Угорщині без російської нафти загрожує паливна криза, - Politico
Угорщині загрожує паливна криза після того, як вона лишилася без російської нафти, яку транспортували через Україну нафтопроводом "Дружба".
Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, у такий спосіб Україна намагається придушити ключове джерело прибутків для військового бюджету Кремля. Але цей крок викликає побоювання щодо дефіциту постачання у Будапешті, який залежить від імпорту російської нафти на 70%, половина з яких припадає на компанію "Лукойл".
"Українські заходи можуть створити важку ситуацію", – вважає експертка з угорського Центру східних досліджень Ілона Ґізінська. Вона додала, що угорці можуть зіткнутися з захмарними цінами на енергоносії та дефіцитом електроенергії всього через декілька тижнів, якщо не буде знайдене рішення.
Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим почались переговори щодо пошуку альтернативних шляхів для постачання російської нафти: "Зараз в Україні нова правова ситуація, на підставі якої "Лукойл" наразі не здійснює постачання до Угорщини. Зараз ми працюємо над правовим рішенням... тому що російська нафта важлива з точки зору нашої енергетичної безпеки", – сказав він.
За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, лише у квітні цього року Угорщина витратила майже чверть мільярда євро на російську нафту та газ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Угорщина, не дивлячись на принципову незгоду нинішньої влади на військову допомогу Україні, є союзником України. Починаючи із роз іщення біженців, а також трансортуванням через Угорщину військових вантадів.
Кулебы, выймите изо рта лопаты и обьясните что тут творится!!!
Прямо в рожу им заявить - каждый шахед притягивается к транзитному трубопроводу,
И будут снова жить в Европе, в нормальном обществе
Невже у влади з'явились яйця?
Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив у суботу, 20 липня, що докладає зусиль для сприяння продовженню договору про транспортування російського газу до Європейського Союзу через територію України, передає "Голос Америки".
За словами Алієва, ЄС та Україна звернулися до Азербайджану з проханням допомогти в укладанні угоди. "Продовження контракту можливе. Ми намагатимемося допомогти", - заявив Алієв.
Строк дії поточної п'ятирічної угоди між російським "Газпромом" та українським "Нафтогазом" спливає 31 грудня 2024 року. Україна раніше заявляла, що не продовжуватиме контракт, за яким щороку до Європи поставляється близько 15 мільярдів кубометрів російського газу. Київ однак допускає збереження угоди на певних умовах та за участю компаній з ЄС.
Таким чином, ЄС міг би домовлятися про постачання азербайджанського газу через територію України, але для цього знову потрібно було б залучити РФ до схеми постачання.
"Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив у суботу, 20 липня, що докладає зусиль для сприяння продовженню договору про транспортування російського газу до Європейського Союзу через територію України, передає "Голос Америки".
Якщо у Алієва проблеми з транспортуванням АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОГО газу в Європу - то це проблеми Алієва А не наші!
Хотя по факту так оно и есть - после захода азергаза в трубу параши на ее другом конце кацапы вдувают в нашу систему свой.)))
Орбан політичний довгожитель з 1985 в політиці
нУ і угорцям при ньому краще, вони вже всіх спробували і зупинилися на ньому.
О, є спосіб впоратись з цім. Всі мадьяри шо мешкають в Україні та незаконо мают паспорт вЯликай МУДЬЯрії можуть через кордон тягати Віте нафту або бензін з солярою у каністрах. Або цеберках. По 2 рейса на добу запросто зможуть зробити.
А політична вага Орбана з шумом і бризками зіллється в унітаз.
Лишилось ще Словаччині відірватися від російської труби і життя налагодиться.
-більше часу проводити біля телевізора
насолоджуватись провомами йОрбана
про злу НАТУ та "мирний план"
Тепер мабуть великі друзі у нас зʼявляться?
Саме так виглядають справи у тих, хто самозабутньо рубає гілку, на якій сидить!
Якщо у сусіда палає будинок, а ти замість води свідомо подаєш відра з керосином та ще й хихикаєш, тоді й не треба чекати від сусіда, що він посеред цієї пожежі позичав тобі гроші чи допоміг тобі скопати твій город...