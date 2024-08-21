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Новости
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Бои в Курской области не повлияли на поставку газа в Венгрию, - Сийярто

Бої в Курській області не вплинули на постачання газу до Угорщини, - Сійярто

Несмотря на боевые действия в Курской области РФ в районе газоизмерительной станции "Суджа", нет никаких проблем с поставками газа в Венгрию.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания венгерского правительства в среду, 21 августа, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии уверяет, что поставки газа в страну не испытывает трудностей, несмотря на боевые действия в Курской области России, где находится газораспределительная станция "Суджа". Газ в основном поставляется из России.

Кроме этого, он рассказал, что Венгрия получает достаточное количество газа благодаря другим турбопроводам. В частности, через "Турецкий поток".

"Энергоснабжение Венгрии обеспечено, несмотря на все вызовы, о которых вы хорошо знаете", - сказал венгерский министр.

Также Сийярто заявил, что Венгрия сейчас завершает переговоры об обеспечении себя нефтью после того, как усложнился транзит нефти российского "Лукойла" через Украину.

Глава венгерского МИД в очередной раз пожаловался на то, что Европейский Союз не хочет помочь Венгрии решить проблему с транзитом нефти "Лукойла" через Украину.

"Поэтому сейчас полным ходом идут переговоры по обеспечению сбалансированных поставок нефти для Венгрии в долгосрочной перспективе, несмотря на украинские меры и на то, что Европейская комиссия нам не помогает", - заявил представитель венгерского правительства.

Читайте также: Украина не отменит санкции против российского "ЛукОйла" несмотря на шантаж Словакии, - Шмыгаль

Напомним, 18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

Читайте также: Транзит российской нефти через Украину вырос вдвое, несмотря на жалобы Венгрии на санкции против "Лукойла"

Автор: 

Венгрия (1926) Газ (10223) нефть (1917) Лукойл (21) Сийярто (318)


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Топ комментарии
+7
Та візьміть вже приклад з росісян! Підірвіть той кончений нафтопровід й зваліть все на ДРГ мокш!!
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21.08.2024 18:07
+3
І газопровід)))
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21.08.2024 18:08
+2
Турецький потік... Прямо в зоні бойових дій... Гм...
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21.08.2024 18:01
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Турецький потік... Прямо в зоні бойових дій... Гм...
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21.08.2024 18:01 Ответить
Та візьміть вже приклад з росісян! Підірвіть той кончений нафтопровід й зваліть все на ДРГ мокш!!
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21.08.2024 18:07 Ответить
І газопровід)))
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21.08.2024 18:08 Ответить
І Курчатів!!)))
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21.08.2024 18:09 Ответить
Нажаль, сам "батько атомної бомби" давно вже..
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21.08.2024 18:14 Ответить
Батько атмної бомби Опенгеймер, а русня просто вкрала технологію.
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21.08.2024 19:28 Ответить
До чого тут амери??

Для мокш - Курчатов батько атомної бомби й пофігу.
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21.08.2024 20:35 Ответить
Ну якби вплинули, ми б дізнались ще два тижні тому. І сіярта і ******-орбанярта луснули б одразу. А як живі, то не вплинули.
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21.08.2024 18:13 Ответить
Куди газопровід йде від Суджі?:
1. прямо в космос і виходить в Словаччині?
2. в земне ядро і виходить в Словаччині?
3. В Україну де продовжує свій шлях ПО ВСІЙ Україні аж до Словаччини.
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21.08.2024 18:22 Ответить
Ну ти ж розумієш Сійярта шо якщо що то "труба", тобто капець .
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21.08.2024 18:32 Ответить
рура ... РУРА, и, ж., розм. Те саме, що труба - ...от що тоді Рюрик по трубі гнав?...
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21.08.2024 18:38 Ответить
Гарно пристроїлись яйцегрлові. Війна чи ні, а газ качай, а якщо закрили вентиль - шантаж та істерика.
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21.08.2024 18:38 Ответить
Може їх просто так на начку тримають? Вякните- вимкнем газ?
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21.08.2024 18:41 Ответить
Їм тільки сльозогінний.
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21.08.2024 18:56 Ответить
Это временно...
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21.08.2024 20:02 Ответить
буратінка не буде ображати найліпших друзів пуйла у Європі: австріяк, мадярів, сербів.
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21.08.2024 22:18 Ответить
 
 