Бои в Курской области не повлияли на поставку газа в Венгрию, - Сийярто
Несмотря на боевые действия в Курской области РФ в районе газоизмерительной станции "Суджа", нет никаких проблем с поставками газа в Венгрию.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания венгерского правительства в среду, 21 августа, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.
Глава внешнеполитического ведомства Венгрии уверяет, что поставки газа в страну не испытывает трудностей, несмотря на боевые действия в Курской области России, где находится газораспределительная станция "Суджа". Газ в основном поставляется из России.
Кроме этого, он рассказал, что Венгрия получает достаточное количество газа благодаря другим турбопроводам. В частности, через "Турецкий поток".
"Энергоснабжение Венгрии обеспечено, несмотря на все вызовы, о которых вы хорошо знаете", - сказал венгерский министр.
Также Сийярто заявил, что Венгрия сейчас завершает переговоры об обеспечении себя нефтью после того, как усложнился транзит нефти российского "Лукойла" через Украину.
Глава венгерского МИД в очередной раз пожаловался на то, что Европейский Союз не хочет помочь Венгрии решить проблему с транзитом нефти "Лукойла" через Украину.
"Поэтому сейчас полным ходом идут переговоры по обеспечению сбалансированных поставок нефти для Венгрии в долгосрочной перспективе, несмотря на украинские меры и на то, что Европейская комиссия нам не помогает", - заявил представитель венгерского правительства.
Напомним, 18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".
"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.
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Для мокш - Курчатов батько атомної бомби й пофігу.
1. прямо в космос і виходить в Словаччині?
2. в земне ядро і виходить в Словаччині?
3. В Україну де продовжує свій шлях ПО ВСІЙ Україні аж до Словаччини.