Бои в Курской области не повлияли на поставку газа в Венгрию, - Сийярто

Несмотря на боевые действия в Курской области РФ в районе газоизмерительной станции "Суджа", нет никаких проблем с поставками газа в Венгрию.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после заседания венгерского правительства в среду, 21 августа, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии уверяет, что поставки газа в страну не испытывает трудностей, несмотря на боевые действия в Курской области России, где находится газораспределительная станция "Суджа". Газ в основном поставляется из России.

Кроме этого, он рассказал, что Венгрия получает достаточное количество газа благодаря другим турбопроводам. В частности, через "Турецкий поток".

"Энергоснабжение Венгрии обеспечено, несмотря на все вызовы, о которых вы хорошо знаете", - сказал венгерский министр.

Также Сийярто заявил, что Венгрия сейчас завершает переговоры об обеспечении себя нефтью после того, как усложнился транзит нефти российского "Лукойла" через Украину.

Глава венгерского МИД в очередной раз пожаловался на то, что Европейский Союз не хочет помочь Венгрии решить проблему с транзитом нефти "Лукойла" через Украину.

"Поэтому сейчас полным ходом идут переговоры по обеспечению сбалансированных поставок нефти для Венгрии в долгосрочной перспективе, несмотря на украинские меры и на то, что Европейская комиссия нам не помогает", - заявил представитель венгерского правительства.

Читайте также: Украина не отменит санкции против российского "ЛукОйла" несмотря на шантаж Словакии, - Шмыгаль

Напомним, 18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

Читайте также: Транзит российской нефти через Украину вырос вдвое, несмотря на жалобы Венгрии на санкции против "Лукойла"