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Бої в Курській області не вплинули на постачання газу до Угорщини, - Сійярто

Бої в Курській області не вплинули на постачання газу до Угорщини, - Сійярто

Попри бойові дії в Курській області РФ у районі газовимірювальної станції "Суджа", немає жодних проблем з постачанням газу до Угорщини.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після засідання угорського уряду в середу, 21 серпня, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник зовнішньополітичного відомства Угорщини запевняє, що постачання газу до країни не зазнає труднощів, попри бойові дії в Курській області Росії, де знаходиться газорозподільча станція "Суджа". Газ переважно постачається з Росії.

Крім цього, він розповів, що Угорщина отримує  достатню кількість газу завдяки іншим турбопроводам. Зокрема, через "Турецький потік". 

"Енергопостачання Угорщини забезпечене, незважаючи на всі виклики, про які ви добре знаєте", - сказав угорський міністр.

Також Сійярто заявив, що Угорщина наразі завершує переговори про забезпечення себе нафтою після того, як ускладнився транзит нафти російського "Лукойлу" через Україну.

Глава угорського МЗС вкотре поскаржився на те, що Європейський Союз не хоче допомогти Угорщині вирішити проблему з транзитом нафти "Лукойлу" через Україну.

"Тому зараз повним ходом йдуть переговори щодо забезпечення збалансованого постачання нафти для Угорщини в довгостроковій перспективі, незважаючи на українські заходи і на те, що Європейська комісія нам не допомагає", - заявив представник угорського уряду.

Читайте також: Україна не скасує санкцїі проти російського "ЛукОйлу" попри шантаж Словаччини, – Шмигаль

Нагадаємо, 18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

Читайте також: Транзит російської нафти через Україну зріс удвічі, попри скарги Угорщини на санкції проти "Лукойлу"

Автор: 

Угорщина (2254) газ (10403) нафта (5478) Лукойл (122) Сійярто (350)


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Топ коментарі
+7
Та візьміть вже приклад з росісян! Підірвіть той кончений нафтопровід й зваліть все на ДРГ мокш!!
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21.08.2024 18:07
+3
І газопровід)))
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21.08.2024 18:08
+2
Турецький потік... Прямо в зоні бойових дій... Гм...
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21.08.2024 18:01
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Турецький потік... Прямо в зоні бойових дій... Гм...
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21.08.2024 18:01 Відповісти
Та візьміть вже приклад з росісян! Підірвіть той кончений нафтопровід й зваліть все на ДРГ мокш!!
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21.08.2024 18:07 Відповісти
І газопровід)))
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21.08.2024 18:08 Відповісти
І Курчатів!!)))
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21.08.2024 18:09 Відповісти
Нажаль, сам "батько атомної бомби" давно вже..
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21.08.2024 18:14 Відповісти
Батько атмної бомби Опенгеймер, а русня просто вкрала технологію.
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21.08.2024 19:28 Відповісти
До чого тут амери??

Для мокш - Курчатов батько атомної бомби й пофігу.
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21.08.2024 20:35 Відповісти
Ну якби вплинули, ми б дізнались ще два тижні тому. І сіярта і ******-орбанярта луснули б одразу. А як живі, то не вплинули.
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21.08.2024 18:13 Відповісти
Куди газопровід йде від Суджі?:
1. прямо в космос і виходить в Словаччині?
2. в земне ядро і виходить в Словаччині?
3. В Україну де продовжує свій шлях ПО ВСІЙ Україні аж до Словаччини.
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21.08.2024 18:22 Відповісти
Ну ти ж розумієш Сійярта шо якщо що то "труба", тобто капець .
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21.08.2024 18:32 Відповісти
рура ... РУРА, и, ж., розм. Те саме, що труба - ...от що тоді Рюрик по трубі гнав?...
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21.08.2024 18:38 Відповісти
Гарно пристроїлись яйцегрлові. Війна чи ні, а газ качай, а якщо закрили вентиль - шантаж та істерика.
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21.08.2024 18:38 Відповісти
Може їх просто так на начку тримають? Вякните- вимкнем газ?
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21.08.2024 18:41 Відповісти
Їм тільки сльозогінний.
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21.08.2024 18:56 Відповісти
Это временно...
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21.08.2024 20:02 Відповісти
буратінка не буде ображати найліпших друзів пуйла у Європі: австріяк, мадярів, сербів.
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21.08.2024 22:18 Відповісти
 
 