Бої в Курській області не вплинули на постачання газу до Угорщини, - Сійярто

Попри бойові дії в Курській області РФ у районі газовимірювальної станції "Суджа", немає жодних проблем з постачанням газу до Угорщини.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після засідання угорського уряду в середу, 21 серпня, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник зовнішньополітичного відомства Угорщини запевняє, що постачання газу до країни не зазнає труднощів, попри бойові дії в Курській області Росії, де знаходиться газорозподільча станція "Суджа". Газ переважно постачається з Росії.

Крім цього, він розповів, що Угорщина отримує достатню кількість газу завдяки іншим турбопроводам. Зокрема, через "Турецький потік".

"Енергопостачання Угорщини забезпечене, незважаючи на всі виклики, про які ви добре знаєте", - сказав угорський міністр.

Також Сійярто заявив, що Угорщина наразі завершує переговори про забезпечення себе нафтою після того, як ускладнився транзит нафти російського "Лукойлу" через Україну.

Глава угорського МЗС вкотре поскаржився на те, що Європейський Союз не хоче допомогти Угорщині вирішити проблему з транзитом нафти "Лукойлу" через Україну.

"Тому зараз повним ходом йдуть переговори щодо забезпечення збалансованого постачання нафти для Угорщини в довгостроковій перспективі, незважаючи на українські заходи і на те, що Європейська комісія нам не допомагає", - заявив представник угорського уряду.

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Нагадаємо, 18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

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