Еврокомиссия анализирует решение Венгрии об ограничении помощи украинским беженцам
Европейская комиссия анализирует постановление правительства Венгрии о прекращении социальных выплат тем украинским беженцам, которые прибыли из районов, не охваченных войной.
Об этом на брифинге сообщила представитель ЕК Анита Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам известно об этом постановлении, и мы рассматриваем его. Но позвольте мне еще раз повторить позицию ЕС, которая заключается в том, что ЕС единственный в обеспечении защиты всем спасающимся от путинских бомб. Это то, что мы делали и продолжаем делать для украинского народа, и будем обеспечивать его защиту столько, сколько потребуется", - отметила Гиппер.
Она уточнила, что временная защита, предоставляемая ЕС украинским беженцам, предусматривает доступ к правам в ЕС и всем его странам-членам, включая право на проживание, доступ к рынку труда, жилья, социального обеспечения, медицинской и другой помощи.
"Этот документ только вступил в силу, и нам нужно будет для выяснения деталей и последствий связаться с венгерскими властями", - добавила Гиппер.
Напомним, 21 августа в Венгрии вступило в силу новое постановление правительства, которое ужесточает требования к беженцам из Украины. В Будапеште предусмотрено, что право на государственную поддержку, которая охватывает бесплатное жилье и базовую ежемесячную сумму, сохраняется только у украинцев, чей последний официальный адрес в Украине был в районе, в котором непосредственно происходили боевые действия.
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курви !!!!
Поки що, я дивлюсь, Угорщина всіх ставить раком - і ЄС, і НАТО, і ООН...
Можуть хіба що позбавити права голоса, але це теж не так просто, бо та ж Угорщина може накласти вето на це рішення.
Тож, оці всі міжнародні організації були розраховані на нормальні "дорослі" країни, що прагнуть домовлятися замість воювати, але щось пішло не так...
И зарабатываем на нужды семьи сами.