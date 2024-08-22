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Еврокомиссия анализирует решение Венгрии об ограничении помощи украинским беженцам

Єврокомісія

Европейская комиссия анализирует постановление правительства Венгрии о прекращении социальных выплат тем украинским беженцам, которые прибыли из районов, не охваченных войной.

Об этом на брифинге сообщила представитель ЕК Анита Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам известно об этом постановлении, и мы рассматриваем его. Но позвольте мне еще раз повторить позицию ЕС, которая заключается в том, что ЕС единственный в обеспечении защиты всем спасающимся от путинских бомб. Это то, что мы делали и продолжаем делать для украинского народа, и будем обеспечивать его защиту столько, сколько потребуется", - отметила Гиппер.

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Она уточнила, что временная защита, предоставляемая ЕС украинским беженцам, предусматривает доступ к правам в ЕС и всем его странам-членам, включая право на проживание, доступ к рынку труда, жилья, социального обеспечения, медицинской и другой помощи.

"Этот документ только вступил в силу, и нам нужно будет для выяснения деталей и последствий связаться с венгерскими властями", - добавила Гиппер.

Напомним, 21 августа в Венгрии вступило в силу новое постановление правительства, которое ужесточает требования к беженцам из Украины. В Будапеште предусмотрено, что право на государственную поддержку, которая охватывает бесплатное жилье и базовую ежемесячную сумму, сохраняется только у украинцев, чей последний официальный адрес в Украине был в районе, в котором непосредственно происходили боевые действия.

Автор: 

беженцы (1637) Венгрия (1929) Еврокомиссия (1443) помощь (7754)


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Топ комментарии
+8
Не потрібно емоцій. До "ОрбанОрсагу" заїхали тисячі циган з українськими документами. Рішення правильне. По друге - розумний українець ніколи не буде жити в Угорщині. Це Орда. Зараз Угорщина вилетить до кінця року з ЄС і справжнім українцям які помилково попали в прокремлівську країну гроші не будуть давати, прирівнюють до втікачів з Азії та Африки і будуть співати, що це усе тот Брюссель, а вони такі хороші.... Мадьяри є і інтелігентні і освідчені. Але зараз їх Батківщина окупована прокацапським урядом, як у нас в Україні. Нічого доброго з цього не вийде.
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22.08.2024 19:35
+4
завтра досвід Орбана інші члени ЄС будуть переймати...
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22.08.2024 19:17
+4
польща раніше відмінила всі види допомоги українцям. Залишилась лише програма допомоги дітям, що будуть ополячуватися
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22.08.2024 19:27
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що означає "райони, НЕ охоплені війною" ?

курви !!!!
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22.08.2024 19:13 Ответить
В Угорщині більшість біженців мають подвійне українське і угорське громадянство. В інші країни їх не приймають через угорське громадянство. Було фото виселених біженців з приватного притулку. Одні роми.
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22.08.2024 21:19 Ответить
завтра досвід Орбана інші члени ЄС будуть переймати...
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22.08.2024 19:17 Ответить
польща раніше відмінила всі види допомоги українцям. Залишилась лише програма допомоги дітям, що будуть ополячуватися
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22.08.2024 19:27 Ответить
Можна безкінечно дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь, і як ставлять раком угорщину
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22.08.2024 19:20 Ответить
А вже ставлять?
Поки що, я дивлюсь, Угорщина всіх ставить раком - і ЄС, і НАТО, і ООН...
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22.08.2024 21:59 Ответить
То вам пора з тими ''вуграми'' щось робити, бо отримаєте ще одне ''придністров'я''
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22.08.2024 19:23 Ответить
Цигани усіх добряче нервують, навіть мадярів.
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22.08.2024 19:27 Ответить
Треба трішки кран прикрутить, який йде на Угорщину.
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22.08.2024 19:33 Ответить
Не потрібно емоцій. До "ОрбанОрсагу" заїхали тисячі циган з українськими документами. Рішення правильне. По друге - розумний українець ніколи не буде жити в Угорщині. Це Орда. Зараз Угорщина вилетить до кінця року з ЄС і справжнім українцям які помилково попали в прокремлівську країну гроші не будуть давати, прирівнюють до втікачів з Азії та Африки і будуть співати, що це усе тот Брюссель, а вони такі хороші.... Мадьяри є і інтелігентні і освідчені. Але зараз їх Батківщина окупована прокацапським урядом, як у нас в Україні. Нічого доброго з цього не вийде.
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22.08.2024 19:35 Ответить
Хай би залишались в Угорщині.
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22.08.2024 21:21 Ответить
На жаль, не вилетить. Нема ані у ЄС, ані у НАТО механізму звільнення. Країна може тільки вийти сама, за власним бажанням (як Великобританія з ЄС ч колись Франція з НАТО), а вигнати - зась!
Можуть хіба що позбавити права голоса, але це теж не так просто, бо та ж Угорщина може накласти вето на це рішення.
Тож, оці всі міжнародні організації були розраховані на нормальні "дорослі" країни, що прагнуть домовлятися замість воювати, але щось пішло не так...
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22.08.2024 22:07 Ответить
Йой, там в Україні закарпатських ромів геноцидять, відправляють їхніх 17-18 річних хлопчиків напаґібєль...😁
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22.08.2024 21:17 Ответить
Я на 20 день пошёл работать,моя жена позже так как детей устраивали в школы и садик,мы не приехали на деньги чужих людей,да нам предоставила семья жильё бесплатно (что в Англии очень дорого)пока мы стали на ноги, теперь снимаем дом
И зарабатываем на нужды семьи сами.
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22.08.2024 21:31 Ответить
До чого тут ця розповідь, просто хотів похизуватися який ти молодець? Так молодці не залишили свою країну і всі тут.
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09.09.2024 08:41 Ответить
 
 