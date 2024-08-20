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Новости Война
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Штайнмайер призвал Венгрию сохранить единство ЕС в отношении Украины

Штайнмаєр звернувся до Угорщини щодо України

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал венгерские власти сохранять сплоченность в Европейском Союзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

После встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком в городе Шопрон отметил, что важная роль страны как председательствующей сейчас в Совете ЕС заключается в том, чтобы "укреплять единство внутри Евросоюза и продвигать конструктивные совместные решения для наших общих будущих тем".

Штайнмайер добавил, что надеется на то, что Венгрия "примет и выполнит эту роль".

Президент Германии указал в частности на необходимость придерживаться общей линии в вопросах помощи Украине.

"Мы не должны оставлять места для сомнений в том, что НАТО и ЕС - едины в поддержке Украины", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и президент Германии Штайнмайер обсудили ситуацию с безопасностью и потребности Украины на фоне российских атак

Автор: 

Венгрия (1936) Штайнмайер Франк-Вальтер (517) Евросоюз (17089)


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ЗСУ знайшли яйце,в якому Вітьок Будапештський ховає голку,яйце знаходилось в Суджі на газовимірювальній станції,тому Вітя некукурікає вже третій тиждень
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20.08.2024 09:18 Ответить
А що там труба Дружба на Мадярщину? Хто в курсі? Зупинили, чи, як завжди, попіарились і знову по тихому качають?
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20.08.2024 09:18 Ответить
качають
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20.08.2024 09:28 Ответить
Одного цього досить,щоб вся команда зелених виродків пішла у відставку, а краще передохла в муках.
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20.08.2024 09:32 Ответить
Не "закликать " треба! На "заклики" Орбан не реагує... Треба йому або "яйця в лещатах затискать" - або давать грошей більше . ніж дає Путло Тоді "подіє"!
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20.08.2024 09:20 Ответить
Угорщина не бажає зберігати єдність; вона прагне роздерибанити Україну з кацапнею та урвати собі жирний шмат.
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20.08.2024 09:23 Ответить
та відродити велику мадярію ...
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20.08.2024 09:31 Ответить
Заметили, как резко замолчали с началом Курской операции все "миротворцы"?
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20.08.2024 09:30 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.08.2024 10:36 Ответить
 
 