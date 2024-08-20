Штайнмайер призвал Венгрию сохранить единство ЕС в отношении Украины

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал венгерские власти сохранять сплоченность в Европейском Союзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

После встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком в городе Шопрон отметил, что важная роль страны как председательствующей сейчас в Совете ЕС заключается в том, чтобы "укреплять единство внутри Евросоюза и продвигать конструктивные совместные решения для наших общих будущих тем".

Штайнмайер добавил, что надеется на то, что Венгрия "примет и выполнит эту роль".

Президент Германии указал в частности на необходимость придерживаться общей линии в вопросах помощи Украине.

"Мы не должны оставлять места для сомнений в том, что НАТО и ЕС - едины в поддержке Украины", - подытожил он.

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