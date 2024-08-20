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Штайнмаєр закликав Угорщину зберегти єдність ЄС щодо України

Штайнмаєр звернувся до Угорщини щодо України

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав угорську владу зберігати згуртованість в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Після зустрічі з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком в місті Шопрон зазначив, що важлива роль країни як головуючої зараз у Раді ЄС полягає в тому, щоб "зміцнювати єдність всередині Євросоюзу та просувати конструктивні спільні рішення для наших спільних майбутніх тем".

Штайнмаєр додав, що сподівається на те, що Угорщина "прийме і виконає цю роль".

Президент Німеччини вказав зокрема на необхідність дотримуватись спільної лінії в питаннях допомоги Україні.

"Ми не повинні залишати місця для сумнівів у тому, що НАТО і ЄС - єдині в підтримці України", - підсумував він.

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Угорщина (2266) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342) Євросоюз (13360)


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ЗСУ знайшли яйце,в якому Вітьок Будапештський ховає голку,яйце знаходилось в Суджі на газовимірювальній станції,тому Вітя некукурікає вже третій тиждень
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20.08.2024 09:18 Відповісти
А що там труба Дружба на Мадярщину? Хто в курсі? Зупинили, чи, як завжди, попіарились і знову по тихому качають?
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20.08.2024 09:18 Відповісти
качають
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20.08.2024 09:28 Відповісти
Одного цього досить,щоб вся команда зелених виродків пішла у відставку, а краще передохла в муках.
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20.08.2024 09:32 Відповісти
Не "закликать " треба! На "заклики" Орбан не реагує... Треба йому або "яйця в лещатах затискать" - або давать грошей більше . ніж дає Путло Тоді "подіє"!
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20.08.2024 09:20 Відповісти
Угорщина не бажає зберігати єдність; вона прагне роздерибанити Україну з кацапнею та урвати собі жирний шмат.
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20.08.2024 09:23 Відповісти
та відродити велику мадярію ...
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20.08.2024 09:31 Відповісти
Заметили, как резко замолчали с началом Курской операции все "миротворцы"?
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20.08.2024 09:30 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.08.2024 10:36 Відповісти
 
 