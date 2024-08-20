Штайнмаєр закликав Угорщину зберегти єдність ЄС щодо України

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав угорську владу зберігати згуртованість в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Після зустрічі з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком в місті Шопрон зазначив, що важлива роль країни як головуючої зараз у Раді ЄС полягає в тому, щоб "зміцнювати єдність всередині Євросоюзу та просувати конструктивні спільні рішення для наших спільних майбутніх тем".

Штайнмаєр додав, що сподівається на те, що Угорщина "прийме і виконає цю роль".

Президент Німеччини вказав зокрема на необхідність дотримуватись спільної лінії в питаннях допомоги Україні.

"Ми не повинні залишати місця для сумнівів у тому, що НАТО і ЄС - єдині в підтримці України", - підсумував він.

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