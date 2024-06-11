Зеленский и президент Германии Штайнмайер обсудили ситуацию и потребности Украины на фоне российских атак

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии провел встречу с Федеральным лидером ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщил глава украинского государства в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и наши текущие потребности на фоне российских атак на украинскую энергетику и активных боевых действий вдоль всего фронта", - отметил он.

Также Зеленский и Штайнмайер пообщались относительно ожиданий Украины от результатов инаугурационного Саммита мира.

"Рассмотрели также партнерство между украинскими и германскими городами и общинами. Спасибо Германии за принятие и организацию нынешней Международной конференции по вопросам восстановления Украины", - добавил президент.

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Напомним, сегодня, 11 июня 2024 года, в Берлине начинается конференция по восстановлению Украины - Ukraine Recovery Conference, в которой примут участие президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине системы ПВО, ракеты и боеприпасы в течение следующих месяцев.