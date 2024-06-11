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Новости Война
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Зеленский и президент Германии Штайнмайер обсудили ситуацию и потребности Украины на фоне российских атак

Зеленський та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии провел встречу с Федеральным лидером ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщил глава украинского государства в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и наши текущие потребности на фоне российских атак на украинскую энергетику и активных боевых действий вдоль всего фронта", - отметил он.

Также Зеленский и Штайнмайер пообщались относительно ожиданий Украины от результатов инаугурационного Саммита мира.

"Рассмотрели также партнерство между украинскими и германскими городами и общинами. Спасибо Германии за принятие и организацию нынешней Международной конференции по вопросам восстановления Украины", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегия Путина на истощение и разрушение не должна иметь успеха, мы продолжим поддерживать Украину, - Штайнмайер

Напомним, сегодня, 11 июня 2024 года, в Берлине начинается конференция по восстановлению Украины - Ukraine Recovery Conference, в которой примут участие президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине системы ПВО, ракеты и боеприпасы в течение следующих месяцев.

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От вовка візьми приклад з президента Німеччини -представницьку владу читати тексти , ОПУ "закрий на переучьот" , зроби коаліцію не з ОПУЗАЖОПНИХ - й буде тобі прощеніє після перемоги ...
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11.06.2024 12:54 Ответить
Зелене лайно, піарщик як поліція, ти на дітсадках і школах цей за кордоном...
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11.06.2024 13:14 Ответить
 
 