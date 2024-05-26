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Стратегия Путина на истощение и разрушение не должна иметь успеха, мы продолжим поддерживать Украину, - Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул необходимость поддерживать Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил на совместной с французским президентом Эмманюэлем Макроном пресс-конференции.

Как отметил Штайнмайер, ЕС был основан на принципах верховенства права и демократии, признании границ и их уважении.

"Люди чувствуют с февраля 2022 года, что что-то пошло не так. Мы должны убедить людей в необходимости противостоять этому, что надо не просто мечтать о мире, но что мы обязаны поддержать Украину, которая ведет оборонительную вооруженную борьбу", - заявил Штайнмайер.

Также читайте: Путин хочет войны, а не мира. Он хочет уничтожить Украину, - Штайнмайер

Он заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции. Эти две страны также объединены в решимости защитить ЕС от попыток разделить его.

"Стратегия Путина на истощение и разрушение не должна иметь успеха, мы продолжим совместно и решительно поддерживать Украину в ее обороне, она может на нас положиться", - добавил Штайнмайер.

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Напомним, ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что опасность со стороны России для всей Европы не исчезнет сама собой.

Автор: 

Германия (6947) Штайнмайер Франк-Вальтер (517)


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Топ комментарии
+5
"Стратегія Путіна на виснаження та руйнування не повинна мати успіху ми продовжимо спільно та рішуче підтримувати Україну в її обороні"

Оборона без можливості наступу - це і є працююча "стратегія Путіна на виснаження та руйнування", ****** ви стратеги.
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26.05.2024 23:32
+3
нам дали абрамси без броні, це багато про що каже.
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27.05.2024 00:45
+2
Це кому цей посил?
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26.05.2024 23:13
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Це кому цей посил?
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26.05.2024 23:13 Ответить
Мадам Макрон - 71 рік. Молодець!

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26.05.2024 23:29 Ответить
Les femmes n'ont pas d'âge
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26.05.2024 23:40 Ответить
"Стратегія Путіна на виснаження та руйнування не повинна мати успіху ми продовжимо спільно та рішуче підтримувати Україну в її обороні"

Оборона без можливості наступу - це і є працююча "стратегія Путіна на виснаження та руйнування", ****** ви стратеги.
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26.05.2024 23:32 Ответить
війна буде доти доки Захід готовий нас фінансувати, як тільки захід скаже досить, Зеленський тут же відправить Арахамію в РФ домовлятися про "мир"... і найбільша проблема в тому, що доки це станеться, з кожного боку в окопах загинуть, ще сотні тисяч... і я б вважала ці смерті з нашого боку виправданими, якщо б ми мали достатньо зброї від Заходу, яка б нам давала якісну перевагу і можливість вигнати ворога, на жаль такої перспективи в осяжному майбутньому не видно... та й відверто ніхто з Західних "лідерів" не піднімає питання, що потрібно Україні, щоб вона перемогла...
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27.05.2024 00:21 Ответить
нам дали абрамси без броні, це багато про що каже.
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27.05.2024 00:45 Ответить
Арахамію домовлятися про "мир"? Та ви що, не можна людину яку нагородили https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) орденом «За заслуги» III ступеня (Указ Президента України від 23 серпня 2014)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-president_2014_08-56 [56] . відправляти домовлятися за мир із кацапами. Суспільство не пробачить ні йому ні тому хто нагороджував.
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27.05.2024 00:51 Ответить
Этот "расклад" = 3 Мировая. Тупая и сцыкливая реалполитика, которая к этому приведёт. Недаром придумали современное международное право и Устав ООН, чтобы избежать новой Мировой войны
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27.05.2024 02:01 Ответить
100%
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27.05.2024 07:05 Ответить
І таурус ні ні...
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26.05.2024 23:41 Ответить
Дякуємо ФРН, за підтримку Українців!
Україна переможе! Московитам, смерть!
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26.05.2024 23:56 Ответить
мо другу якусь формулу? - ця не робить, як її зелені не пхали...
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26.05.2024 23:59 Ответить
Штани Майєра тіко вчора вийшли з коми?
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27.05.2024 05:54 Ответить
 
 