Стратегия Путина на истощение и разрушение не должна иметь успеха, мы продолжим поддерживать Украину, - Штайнмайер

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул необходимость поддерживать Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил на совместной с французским президентом Эмманюэлем Макроном пресс-конференции.

Как отметил Штайнмайер, ЕС был основан на принципах верховенства права и демократии, признании границ и их уважении.

"Люди чувствуют с февраля 2022 года, что что-то пошло не так. Мы должны убедить людей в необходимости противостоять этому, что надо не просто мечтать о мире, но что мы обязаны поддержать Украину, которая ведет оборонительную вооруженную борьбу", - заявил Штайнмайер.

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Он заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции. Эти две страны также объединены в решимости защитить ЕС от попыток разделить его.

"Стратегия Путина на истощение и разрушение не должна иметь успеха, мы продолжим совместно и решительно поддерживать Украину в ее обороне, она может на нас положиться", - добавил Штайнмайер.

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Напомним, ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что опасность со стороны России для всей Европы не исчезнет сама собой.