Штайнмайер: Угроза, которую представляет Россия также и для нас, просто так не исчезнет

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер убежден, что опасность со стороны России для всей Европы не исчезнет сама собой.

Об этом политик заявил в своей речи на торжественной церемонии по случаю 75-й годовщины провозглашения Основного закона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Никто не знает лучше Украины: тот, кто любит свободу, тот не должен уступить агрессору. И никто не знает, когда жажда власти Путина будет удовлетворена. Угроза, которую представляет Россия также и для нас, просто так не исчезнет", - сказал Штайнмайер.

Он констатировал, что Германия, Европа - все живут в "радикально измененной реальности".

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"После десятилетий роста, процветания, укрепления демократии, увеличения веса Европы, мира, счастья, немецкого единства, мы сейчас переживаем эпохальный перелом. С жестоким нападением России на Украину в Европу вернулась война, циничная захватническая война, которая погрузила нас в неопределенность, которую, как мы думали, мы преодолели", - сказал президент.

Это, по его словам, не только меняет приоритеты политики. Это вместе с другими кризисами влияет на повседневную жизнь людей.

Глава государства назвал 1949 год и 1989 год двумя решающими вехами в истории республики. Он поблагодарил авторов Конституции ФРГ, которая заложила фундамент нового, свободного и демократического порядка, и тех, кто победил диктатуру 35 лет назад и сделал возможным падение Берлинской стены и становление демократии по всей Германии.

"Основной закон и мирная революция - это двойное счастье!" - заявил Штайнмайер.

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Он выразил убеждение, что эта конституция стала одной из лучших, которые создала Германия, а также что это было настоящим чудом, учитывая условия, в которых она писалась: после варварства национал-социализма Германия была разрушена и морально разбита, города были опустошены, миллионы людей были беженцами, миллионы - военнопленными. Авторы документа осознавали, что худшие преступления предыдущего десятилетия были совершены именем государства Германия и что никогда больше государство не должно использоваться для таких преступлений.

"Государство должно быть для людей, а не наоборот. Никогда снова: этот лозунг должен руководить нами также и сегодня!" - подчеркнул президент и призвал всех граждан укреплять демократию.

В торжествах под открытым небом рядом с Бундестагом приняли участие все руководители Германии и многочисленные гости.

Ранее Штайнмайер заверил, что поддержка Украины Германией не прекратится.