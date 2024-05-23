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Новости Война
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Штайнмайер: Угроза, которую представляет Россия также и для нас, просто так не исчезнет

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер убежден, что опасность со стороны России для всей Европы не исчезнет сама собой.

Об этом политик заявил в своей речи на торжественной церемонии по случаю 75-й годовщины провозглашения Основного закона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Никто не знает лучше Украины: тот, кто любит свободу, тот не должен уступить агрессору. И никто не знает, когда жажда власти Путина будет удовлетворена. Угроза, которую представляет Россия также и для нас, просто так не исчезнет", - сказал Штайнмайер.

Он констатировал, что Германия, Европа - все живут в "радикально измененной реальности".

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"После десятилетий роста, процветания, укрепления демократии, увеличения веса Европы, мира, счастья, немецкого единства, мы сейчас переживаем эпохальный перелом. С жестоким нападением России на Украину в Европу вернулась война, циничная захватническая война, которая погрузила нас в неопределенность, которую, как мы думали, мы преодолели", - сказал президент.

Это, по его словам, не только меняет приоритеты политики. Это вместе с другими кризисами влияет на повседневную жизнь людей.

Глава государства назвал 1949 год и 1989 год двумя решающими вехами в истории республики. Он поблагодарил авторов Конституции ФРГ, которая заложила фундамент нового, свободного и демократического порядка, и тех, кто победил диктатуру 35 лет назад и сделал возможным падение Берлинской стены и становление демократии по всей Германии.

"Основной закон и мирная революция - это двойное счастье!" - заявил Штайнмайер.

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Он выразил убеждение, что эта конституция стала одной из лучших, которые создала Германия, а также что это было настоящим чудом, учитывая условия, в которых она писалась: после варварства национал-социализма Германия была разрушена и морально разбита, города были опустошены, миллионы людей были беженцами, миллионы - военнопленными. Авторы документа осознавали, что худшие преступления предыдущего десятилетия были совершены именем государства Германия и что никогда больше государство не должно использоваться для таких преступлений.

"Государство должно быть для людей, а не наоборот. Никогда снова: этот лозунг должен руководить нами также и сегодня!" - подчеркнул президент и призвал всех граждан укреплять демократию.

В торжествах под открытым небом рядом с Бундестагом приняли участие все руководители Германии и многочисленные гости.

Ранее Штайнмайер заверил, что поддержка Украины Германией не прекратится.

Автор: 

россия (95441) Штайнмайер Франк-Вальтер (517)


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Шотакоє? В кацапів скінчилася підписка на Штаймайєра?
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23.05.2024 17:50 Ответить
Так "формулу" з ворогами підписав не Штайнмаєр, а єлдак. Не чули? Штайнмаєр що завгодно може пропонувати, він цю формулу тикав тоді, коли Президентом був Порошенко, але підписали її єрмак при Зеленському. Так що не по рібно когось звинувачувати, це все зробили ми самі.
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23.05.2024 18:15 Ответить
Ну Штайнмаєр завжди може запропонувати росії капітуляцію Європи на пів шишечки,новий "план Штайнмаєра" і продвигати його через Єрмака,досвід вже є.
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23.05.2024 17:55 Ответить
О, а якже його ''формула''? Невже здулася, а він прозрів?
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23.05.2024 18:14 Ответить
Так правильно Швайнмаєр! Тому її необхідно демілітаризувати поділити на частини і дати волю поневоленим народностям кацапії! а для того нам потрібна західна зброя та Тауруси!
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23.05.2024 19:39 Ответить
- Герр Штайнмаєр, чи маєте ви план?
- Чи маю я план, чи маю я план...
Я маю Формулу!
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23.05.2024 19:59 Ответить
 
 