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Новини Війна
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Штайнмаєр: Загроза, яку становить Росія також і для нас, просто так не зникне

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр переконаний, що небезпека з боку Росії для всієї Європи не зникне сама собою.

Про це політик заявив у своїй промові на урочистій церемонії з нагоди 75-ї річниці проголошення Основного закону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ніхто не знає краще за Україну: той, хто любить волю, той не повинен поступитися агресору. І ніхто не знає, коли жага влади Путіна буде задоволена. Загроза, яку становить Росія також і для нас, просто так не зникне", - сказав Штайнмаєр.

Він констатував, що Німеччина, Європа - всі живуть у "радикально зміненій реальності".

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"Після десятиліть зростання, процвітання, зміцнення демократії, збільшення ваги Європи, миру, щастя, німецької єдності, ми зараз переживаємо епохальний перелом. З жорстоким нападом Росії на Україну в Європу повернулася війна, цинічна загарбницька війна, яка занурила нас у невизначеність, яку, як ми думали, ми подолали", - сказав президент.

Це, за його словами, не тільки змінює пріоритети політики. Це разом з іншими кризами впливає на повсякденне життя людей.

Глава держави назвав 1949 рік і 1989 рік двома вирішальними віхами в історії республіки. Він подякував авторам Конституції ФРН, яка заклала фундамент нового, вільного і демократичного порядку, та тим, хто переміг диктатуру 35 років тому і зробив можливим падіння Берлінської стіни та становлення демократії по всій Німеччині.

"Основний закон і мирна революція - це подвійне щастя!" - заявив Штайнмаєр.

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Він висловив переконання, що ця конституція стала однією з найкращих, які створила Німеччина, а також що це було справжнім дивом зважаючи на умови, в яких вона писалась: після варварства націонал-соціалізму Німеччина була зруйнована і морально розбита, міста були спустошені, мільйони людей були біженцями, мільйони - військовополоненими. Автори документу усвідомлювали, що найгірші злочини попереднього десятиліття були скоєні іменем держави Німеччина та що ніколи більше держава не повинна використовуватися для таких злочинів.

"Держава має бути для людей, а не навпаки. Ніколи знову: це гасло має керувати нами також і сьогодні!" - підкреслив президент і закликав всіх громадян зміцнювати демократію.

В урочистостях просто неба поруч з Бундестагом взяли участь всі керівники Німеччині та численні гості.

Раніше Штайнмаєр запевнив, що підтримка України Німеччиною не припиниться.

Автор: 

росія (65035) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342)


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Шотакоє? В кацапів скінчилася підписка на Штаймайєра?
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23.05.2024 17:50 Відповісти
Так "формулу" з ворогами підписав не Штайнмаєр, а єлдак. Не чули? Штайнмаєр що завгодно може пропонувати, він цю формулу тикав тоді, коли Президентом був Порошенко, але підписали її єрмак при Зеленському. Так що не по рібно когось звинувачувати, це все зробили ми самі.
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23.05.2024 18:15 Відповісти
Ну Штайнмаєр завжди може запропонувати росії капітуляцію Європи на пів шишечки,новий "план Штайнмаєра" і продвигати його через Єрмака,досвід вже є.
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23.05.2024 17:55 Відповісти
О, а якже його ''формула''? Невже здулася, а він прозрів?
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23.05.2024 18:14 Відповісти
Так правильно Швайнмаєр! Тому її необхідно демілітаризувати поділити на частини і дати волю поневоленим народностям кацапії! а для того нам потрібна західна зброя та Тауруси!
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23.05.2024 19:39 Відповісти
- Герр Штайнмаєр, чи маєте ви план?
- Чи маю я план, чи маю я план...
Я маю Формулу!
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23.05.2024 19:59 Відповісти
 
 