Штайнмаєр: Загроза, яку становить Росія також і для нас, просто так не зникне

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр переконаний, що небезпека з боку Росії для всієї Європи не зникне сама собою.

Про це політик заявив у своїй промові на урочистій церемонії з нагоди 75-ї річниці проголошення Основного закону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ніхто не знає краще за Україну: той, хто любить волю, той не повинен поступитися агресору. І ніхто не знає, коли жага влади Путіна буде задоволена. Загроза, яку становить Росія також і для нас, просто так не зникне", - сказав Штайнмаєр.

Він констатував, що Німеччина, Європа - всі живуть у "радикально зміненій реальності".

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"Після десятиліть зростання, процвітання, зміцнення демократії, збільшення ваги Європи, миру, щастя, німецької єдності, ми зараз переживаємо епохальний перелом. З жорстоким нападом Росії на Україну в Європу повернулася війна, цинічна загарбницька війна, яка занурила нас у невизначеність, яку, як ми думали, ми подолали", - сказав президент.

Це, за його словами, не тільки змінює пріоритети політики. Це разом з іншими кризами впливає на повсякденне життя людей.

Глава держави назвав 1949 рік і 1989 рік двома вирішальними віхами в історії республіки. Він подякував авторам Конституції ФРН, яка заклала фундамент нового, вільного і демократичного порядку, та тим, хто переміг диктатуру 35 років тому і зробив можливим падіння Берлінської стіни та становлення демократії по всій Німеччині.

"Основний закон і мирна революція - це подвійне щастя!" - заявив Штайнмаєр.

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Він висловив переконання, що ця конституція стала однією з найкращих, які створила Німеччина, а також що це було справжнім дивом зважаючи на умови, в яких вона писалась: після варварства націонал-соціалізму Німеччина була зруйнована і морально розбита, міста були спустошені, мільйони людей були біженцями, мільйони - військовополоненими. Автори документу усвідомлювали, що найгірші злочини попереднього десятиліття були скоєні іменем держави Німеччина та що ніколи більше держава не повинна використовуватися для таких злочинів.

"Держава має бути для людей, а не навпаки. Ніколи знову: це гасло має керувати нами також і сьогодні!" - підкреслив президент і закликав всіх громадян зміцнювати демократію.

В урочистостях просто неба поруч з Бундестагом взяли участь всі керівники Німеччині та численні гості.

Раніше Штайнмаєр запевнив, що підтримка України Німеччиною не припиниться.