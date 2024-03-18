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Штайнмаєр не вітатиме Путіна з "перемогою" у виборах

штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр не буде вітати Володимира Путіна з обранням на новий президентський термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesspiegel.

"Листа Путіну не буде", - заявила речниця Штайнмаєра Керстін Гаммелін.

Зазначається, що шість років тому Штайнмаєр  вітав Путіна з переобранням. Цього разу президент Німеччини вирішив цього не робити.

"Сьогодні я думаю про людей в Росії, які борються за свободу і демократію і живуть в постійній небезпеці з боку путінського режиму. Ми не забудемо цих мужніх людей", – написав Штайнмаєр у день "виборів" президента РФ.

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Автор: 

вибори (6720) путін володимир (24111) Штайнмаєр Франк-Вальтер (346)


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Топ коментарі
+10
А міг би через Україну "таурусами" привіт передати...
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18.03.2024 11:25 Відповісти
+8
краще б кабзон привітав ))
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18.03.2024 11:24 Відповісти
+5
А вдрух путен обидится?
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18.03.2024 11:30 Відповісти
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Президентом визнаєте? - а все інше путлєру пох
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18.03.2024 11:23 Відповісти
"Сьогодні я думаю про людей в Росії " та то ясно -панятно , яку "хорошу" формулу свого імені хотів впарити при Пороху, але Петро , то не фортепіаніст без трусів.
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18.03.2024 15:25 Відповісти
краще б кабзон привітав ))
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18.03.2024 11:24 Відповісти
А міг би через Україну "таурусами" привіт передати...
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18.03.2024 11:25 Відповісти
Президент в Німеччині нічого не може...
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18.03.2024 12:55 Відповісти
А вдрух путен обидится?
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18.03.2024 11:30 Відповісти
Як можна вітати, воєнного злочинця прутіна!?!?
Він як і гітлер, воєнний злочинець та убивця!
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18.03.2024 11:34 Відповісти
Хто це наступив на горло привітальній пісні Штайнмайера?
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18.03.2024 11:36 Відповісти
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18.03.2024 11:41 Відповісти
Примечательно, что одним из первых приветствие отправил папик римский....
Ну, а шо? Спонсор - есть спонсор....
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18.03.2024 11:47 Відповісти
Він такий же папа, як піпіська ***** булава!😅
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18.03.2024 11:52 Відповісти
нафіга , там шредер відсмо..ав
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18.03.2024 11:50 Відповісти
Шрьодер з меркель привітає!!! 😁
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18.03.2024 11:51 Відповісти
Штайнмаєр не буде... А Шольц?
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18.03.2024 11:52 Відповісти
Вичікує!!!😁
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18.03.2024 11:53 Відповісти
Валяє шольца...
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18.03.2024 12:22 Відповісти
...курва раритетна!!!!
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18.03.2024 12:23 Відповісти
Это жестко!
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18.03.2024 12:33 Відповісти
Стісняюсь спитать: а Трамп вже привітав?
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18.03.2024 12:57 Відповісти
Аж даж не представляю, как пуйло сие переживет!
Хоть бы удавился с горя !
Хотя там 87% от 150 000 000 = 137 000 000 - точно такие же тварюки, так что ничего не изменится, даже если пуйло околеет.
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18.03.2024 13:03 Відповісти
Не знаю яка кількість виборців в кацапії, але знаю що всі вони підараси!😁
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18.03.2024 13:23 Відповісти
 
 