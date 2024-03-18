Штайнмаєр не вітатиме Путіна з "перемогою" у виборах
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр не буде вітати Володимира Путіна з обранням на новий президентський термін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesspiegel.
"Листа Путіну не буде", - заявила речниця Штайнмаєра Керстін Гаммелін.
Зазначається, що шість років тому Штайнмаєр вітав Путіна з переобранням. Цього разу президент Німеччини вирішив цього не робити.
"Сьогодні я думаю про людей в Росії, які борються за свободу і демократію і живуть в постійній небезпеці з боку путінського режиму. Ми не забудемо цих мужніх людей", – написав Штайнмаєр у день "виборів" президента РФ.
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Топ коментарі
+10 Ol Ol #584272
показати весь коментар18.03.2024 11:25 Відповісти Посилання
+8 Vladimir Cherkasov
показати весь коментар18.03.2024 11:24 Відповісти Посилання
+5 Артур Пирожков #156165
показати весь коментар18.03.2024 11:30 Відповісти Посилання
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Хотя там 87% от 150 000 000 = 137 000 000 - точно такие же тварюки, так что ничего не изменится, даже если пуйло околеет.