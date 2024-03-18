Штайнмаєр не вітатиме Путіна з "перемогою" у виборах

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр не буде вітати Володимира Путіна з обранням на новий президентський термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesspiegel.

"Листа Путіну не буде", - заявила речниця Штайнмаєра Керстін Гаммелін.

Зазначається, що шість років тому Штайнмаєр вітав Путіна з переобранням. Цього разу президент Німеччини вирішив цього не робити.

"Сьогодні я думаю про людей в Росії, які борються за свободу і демократію і живуть в постійній небезпеці з боку путінського режиму. Ми не забудемо цих мужніх людей", – написав Штайнмаєр у день "виборів" президента РФ.

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