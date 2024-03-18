Штайнмайер не будет поздравлять Путина с "победой" в выборах
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет поздравлять Владимира Путина с избранием на новый президентский срок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesspiegel.
"Письма Путину не будет", - заявила спикер Штайнмайера Керстин Гаммелин.
Отмечается, что шесть лет назад Штайнмайер поздравлял Путина с переизбранием. В этот раз президент Германии решил этого не делать.
"Сегодня я думаю о людях в России, которые борются за свободу и демократию и живут в постоянной опасности со стороны путинского режима. Мы не забудем этих мужественных людей", – написал Штайнмайер в день "выборов" президента РФ.
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+10 Ol Ol #584272
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+8 Vladimir Cherkasov
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+5 Артур Пирожков #156165
показать весь комментарий18.03.2024 11:30 Ответить Ссылка
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Ну, а шо? Спонсор - есть спонсор....
Хоть бы удавился с горя !
Хотя там 87% от 150 000 000 = 137 000 000 - точно такие же тварюки, так что ничего не изменится, даже если пуйло околеет.