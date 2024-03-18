Штайнмайер не будет поздравлять Путина с "победой" в выборах

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет поздравлять Владимира Путина с избранием на новый президентский срок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesspiegel.

"Письма Путину не будет", - заявила спикер Штайнмайера Керстин Гаммелин.

Отмечается, что шесть лет назад Штайнмайер поздравлял Путина с переизбранием. В этот раз президент Германии решил этого не делать.

"Сегодня я думаю о людях в России, которые борются за свободу и демократию и живут в постоянной опасности со стороны путинского режима. Мы не забудем этих мужественных людей", – написал Штайнмайер в день "выборов" президента РФ.

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