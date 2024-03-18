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Штайнмайер не будет поздравлять Путина с "победой" в выборах

штайнмаєр

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет поздравлять Владимира Путина с избранием на новый президентский срок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesspiegel.

"Письма Путину не будет", - заявила спикер Штайнмайера Керстин Гаммелин.

Отмечается, что шесть лет назад Штайнмайер поздравлял Путина с переизбранием. В этот раз президент Германии решил этого не делать.

"Сегодня я думаю о людях в России, которые борются за свободу и демократию и живут в постоянной опасности со стороны путинского режима. Мы не забудем этих мужественных людей", – написал Штайнмайер в день "выборов" президента РФ.

Читайте также: Лидеры Китая, КНДР и Ирана уже поздравили Путина с "победой" на президентских "выборах"

Автор: 

выборы (24760) путин владимир (31560) Штайнмайер Франк-Вальтер (521)


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Топ комментарии
+10
А міг би через Україну "таурусами" привіт передати...
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18.03.2024 11:25 Ответить
+8
краще б кабзон привітав ))
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18.03.2024 11:24 Ответить
+5
А вдрух путен обидится?
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18.03.2024 11:30 Ответить
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Президентом визнаєте? - а все інше путлєру пох
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18.03.2024 11:23 Ответить
"Сьогодні я думаю про людей в Росії " та то ясно -панятно , яку "хорошу" формулу свого імені хотів впарити при Пороху, але Петро , то не фортепіаніст без трусів.
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18.03.2024 15:25 Ответить
краще б кабзон привітав ))
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18.03.2024 11:24 Ответить
А міг би через Україну "таурусами" привіт передати...
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18.03.2024 11:25 Ответить
Президент в Німеччині нічого не може...
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18.03.2024 12:55 Ответить
А вдрух путен обидится?
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18.03.2024 11:30 Ответить
Як можна вітати, воєнного злочинця прутіна!?!?
Він як і гітлер, воєнний злочинець та убивця!
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18.03.2024 11:34 Ответить
Хто це наступив на горло привітальній пісні Штайнмайера?
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18.03.2024 11:36 Ответить
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18.03.2024 11:41 Ответить
Примечательно, что одним из первых приветствие отправил папик римский....
Ну, а шо? Спонсор - есть спонсор....
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18.03.2024 11:47 Ответить
Він такий же папа, як піпіська ***** булава!😅
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18.03.2024 11:52 Ответить
нафіга , там шредер відсмо..ав
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18.03.2024 11:50 Ответить
Шрьодер з меркель привітає!!! 😁
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18.03.2024 11:51 Ответить
Штайнмаєр не буде... А Шольц?
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18.03.2024 11:52 Ответить
Вичікує!!!😁
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18.03.2024 11:53 Ответить
Валяє шольца...
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18.03.2024 12:22 Ответить
...курва раритетна!!!!
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18.03.2024 12:23 Ответить
Это жестко!
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18.03.2024 12:33 Ответить
Стісняюсь спитать: а Трамп вже привітав?
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18.03.2024 12:57 Ответить
Аж даж не представляю, как пуйло сие переживет!
Хоть бы удавился с горя !
Хотя там 87% от 150 000 000 = 137 000 000 - точно такие же тварюки, так что ничего не изменится, даже если пуйло околеет.
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18.03.2024 13:03 Ответить
Не знаю яка кількість виборців в кацапії, але знаю що всі вони підараси!😁
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18.03.2024 13:23 Ответить
 
 