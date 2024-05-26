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Новини
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Стратегія Путіна на виснаження та руйнування не повинна мати успіху, ми продовжимо підтримувати Україну, - Штайнмаєр

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив на необхідності підтримувати Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на спільній з французьким президентом Емманюелем Макроном пресконференції.

Як зауважив Штайнмаєр, ЄС був заснований на засадах верховенства права та демократії, визнання кордонів і їхній повазі.

"Люди відчувають з лютого 2022 року, що щось пішло не так. Ми повинні переконати людей у необхідності протистояти цьому, що треба не просто мріяти про мир, але що ми зобов‘язані підтримати Україну, яка веде оборонну збройну боротьбу", - заявив Штайнмаєр.

Також читайте: Путін хоче війни, а не миру. Він хоче знищити Україну, - Штайнмаєр

Він запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини та Франції. Ці дві країни також об‘єднані в рішучості захистити ЄС від спроб розділити його.

"Стратегія Путіна на виснаження та руйнування не повинна мати успіху, ми продовжимо спільно та рішуче підтримувати Україну в її обороні, вона може на нас покластися", - додав Штайнмаєр.

Читайте: Підтримка України Німеччиною не припиниться, - Штайнмаєр

Нагадаємо, раніше президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що небезпека з боку Росії для всієї Європи не зникне сама собою.

Автор: 

Німеччина (7345) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342)


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Топ коментарі
+5
"Стратегія Путіна на виснаження та руйнування не повинна мати успіху ми продовжимо спільно та рішуче підтримувати Україну в її обороні"

Оборона без можливості наступу - це і є працююча "стратегія Путіна на виснаження та руйнування", ****** ви стратеги.
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26.05.2024 23:32
+3
нам дали абрамси без броні, це багато про що каже.
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27.05.2024 00:45
+2
Це кому цей посил?
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26.05.2024 23:13
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Це кому цей посил?
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26.05.2024 23:13 Відповісти
Мадам Макрон - 71 рік. Молодець!

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26.05.2024 23:29 Відповісти
Les femmes n'ont pas d'âge
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26.05.2024 23:40 Відповісти
"Стратегія Путіна на виснаження та руйнування не повинна мати успіху ми продовжимо спільно та рішуче підтримувати Україну в її обороні"

Оборона без можливості наступу - це і є працююча "стратегія Путіна на виснаження та руйнування", ****** ви стратеги.
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26.05.2024 23:32 Відповісти
війна буде доти доки Захід готовий нас фінансувати, як тільки захід скаже досить, Зеленський тут же відправить Арахамію в РФ домовлятися про "мир"... і найбільша проблема в тому, що доки це станеться, з кожного боку в окопах загинуть, ще сотні тисяч... і я б вважала ці смерті з нашого боку виправданими, якщо б ми мали достатньо зброї від Заходу, яка б нам давала якісну перевагу і можливість вигнати ворога, на жаль такої перспективи в осяжному майбутньому не видно... та й відверто ніхто з Західних "лідерів" не піднімає питання, що потрібно Україні, щоб вона перемогла...
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27.05.2024 00:21 Відповісти
нам дали абрамси без броні, це багато про що каже.
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27.05.2024 00:45 Відповісти
Арахамію домовлятися про "мир"? Та ви що, не можна людину яку нагородили https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) орденом «За заслуги» III ступеня (Указ Президента України від 23 серпня 2014)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-president_2014_08-56 [56] . відправляти домовлятися за мир із кацапами. Суспільство не пробачить ні йому ні тому хто нагороджував.
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27.05.2024 00:51 Відповісти
Этот "расклад" = 3 Мировая. Тупая и сцыкливая реалполитика, которая к этому приведёт. Недаром придумали современное международное право и Устав ООН, чтобы избежать новой Мировой войны
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27.05.2024 02:01 Відповісти
100%
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27.05.2024 07:05 Відповісти
І таурус ні ні...
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26.05.2024 23:41 Відповісти
Дякуємо ФРН, за підтримку Українців!
Україна переможе! Московитам, смерть!
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26.05.2024 23:56 Відповісти
мо другу якусь формулу? - ця не робить, як її зелені не пхали...
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26.05.2024 23:59 Відповісти
Штани Майєра тіко вчора вийшли з коми?
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27.05.2024 05:54 Відповісти
 
 