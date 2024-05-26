Стратегія Путіна на виснаження та руйнування не повинна мати успіху, ми продовжимо підтримувати Україну, - Штайнмаєр

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив на необхідності підтримувати Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на спільній з французьким президентом Емманюелем Макроном пресконференції.

Як зауважив Штайнмаєр, ЄС був заснований на засадах верховенства права та демократії, визнання кордонів і їхній повазі.

"Люди відчувають з лютого 2022 року, що щось пішло не так. Ми повинні переконати людей у необхідності протистояти цьому, що треба не просто мріяти про мир, але що ми зобов‘язані підтримати Україну, яка веде оборонну збройну боротьбу", - заявив Штайнмаєр.

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Він запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини та Франції. Ці дві країни також об‘єднані в рішучості захистити ЄС від спроб розділити його.

"Стратегія Путіна на виснаження та руйнування не повинна мати успіху, ми продовжимо спільно та рішуче підтримувати Україну в її обороні, вона може на нас покластися", - додав Штайнмаєр.

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Нагадаємо, раніше президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що небезпека з боку Росії для всієї Європи не зникне сама собою.