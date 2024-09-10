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Угорщина (2151) нафта (5324) транзит (775) Лукойл (121)

Угорщина заявляє, що домовилась про постачання російської нафти через Україну, - Bloomberg

Угорщина заявляє, що домовилась про постачання російської нафти через Україну, - Bloomberg

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. заявила, що досягла угоди, яка забезпечить продовження постачання російської сирої нафти по трубопроводу, що проходить через територію України.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Оголошення від будапештської компанії в понеділок, 9 вересня, було зроблено після того, як Україна в червні фактично заборонила ПАТ "Лукойл" продовжувати використовувати її як транзитну країну - у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії, пише Bloomberg.

Згідно з угодою компанія Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, візьме на себе постачання сирої нафти на білорусько-українському кордоні з 9 вересня.

Bloomberg нагадує, що раніше російська сторона була відповідальна за доставлення нафти до пунктів в Угорщині та Словаччині, розташованих поблизу кордону з Україною.

"Нова домовленість забезпечує стале рішення для транспортування сирої нафти по трубопроводу "Дружба"", - сказав виконавчий віцепрезидент Mol Габріель Сабо, маючи на увазі трубопровід, який з’єднує Росію та Угорщину через Україну.

Водночас у Mol Nyrt. не уточнили, яка саме компанія чи компанії здійснюватимуть поставки.

Читайте також: Угорщина звинувачує Єврокомісію у навмисному перешкоджанні енергопостачанню країни

Що передувало

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що Угорщині загрожує паливна криза після того, як вона лишилася без російської нафти, яку транспортували через Україну нафтопроводом "Дружба".

18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

Читайте також: Російська "Татнєфть" замінила "Лукойл" у постачанні нафти до Угорщини та Словаччини через Україну
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Топ коментарі
+35
Тоесть одни воюют а другие торгуют с нашими врагами. Скоро иранские ракеты полетят нам на головы а мы будем еще и ирану зерно поставлять чтобы работники военной промышленности не голодали.
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10.09.2024 00:27
+31
Угорщину ще можна зрозуміти, їм тупо пох7й кого вбивають рашисто-нацисти, доки не їх.
Але Україна..... це якийсь абсурд..... допоможіть рашистам заробити гроші на які вони виробляють зброю щоб вас вбивати..... я вірно зрозумів?
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10.09.2024 00:25
+26
Мадярські запроданці на радощах спалили українських.
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10.09.2024 00:26
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Розблокують допомогу ЄС.
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10.09.2024 00:19 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3881559-zelenskij-ne-hocemo-prodovzuvati-gazovij-kontrakt-iz-rosieu-sob-vona-ne-zaroblala-tut-grosi.html Зеленський: Не хочемо продовжувати газовий контракт із Росією, щоб вона не заробляла тут гроші

Нафта то ж не газ.
Нафту можна.
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10.09.2024 00:22 Відповісти
Угорщину ще можна зрозуміти, їм тупо пох7й кого вбивають рашисто-нацисти, доки не їх.
Але Україна..... це якийсь абсурд..... допоможіть рашистам заробити гроші на які вони виробляють зброю щоб вас вбивати..... я вірно зрозумів?
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10.09.2024 00:25 Відповісти
Мадярські запроданці на радощах спалили українських.
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10.09.2024 00:26 Відповісти
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10.09.2024 00:37 Відповісти
Тоесть одни воюют а другие торгуют с нашими врагами. Скоро иранские ракеты полетят нам на головы а мы будем еще и ирану зерно поставлять чтобы работники военной промышленности не голодали.
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10.09.2024 00:27 Відповісти
Я тобі більше скажу - за ті ракети РФ платить Ірану нашим же зерном, що вкрала.
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10.09.2024 00:30 Відповісти
Я говорил еще год назад что нужно топить баржи с зерном и выжигать рашистам поля зесеяные пшеницей. Потому что ето будет кровавое зерно за которое рашисты закупают оружие в северной корее и ирана. Но все шикали мол низзя. Ну вот теперь нужно тех кто саботировал ето привязывать к електростанциям и стратегическим обьектам пускай ловят иранские ракеты. Потому что как говорят експерты ети ракеты еще сложнее перехватывать чем рашистские и скорее почти все они прилетят по целям в пределах своей досягаемости.
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10.09.2024 00:39 Відповісти
1. Женевська конвенція.
2. Знищення полів і інших фермерських об'єктів в той час коли маса жирних незнищених військових, інфраструктурних і енергетичних цілей?
Ну от нізя банально матиматично порахувать вигоду від ракетного удару в систе поле і по якомусь нафтопереробному заводу? Мабуть нізя.
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10.09.2024 02:55 Відповісти
Рашистам плювати на Женевську конвенцію.
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10.09.2024 06:07 Відповісти
Ще один доказ того, що ми різні.
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10.09.2024 08:26 Відповісти
Зеленскийпростоублюдок
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10.09.2024 00:27 Відповісти
А що у ту трубу не може прилетіти?

Уламків Шахедів у нашому розпорядженні дофіга. Хай потім кацапи пряснюють навіщо вони свій трубопровід розбомбили.
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10.09.2024 00:28 Відповісти
А що ти потім будеш робить з розлитою на нашій землі нафтою?
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10.09.2024 02:15 Відповісти
Поставимо бурову і будемо "добувати" нафту прямо з труби!
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10.09.2024 08:27 Відповісти
"Ярославе"! Не "фантазуй" Нам прийдеться потім викинуть набагато більшу купу грошей на ліквідацію наслідків... Воно нам треба?..
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10.09.2024 12:23 Відповісти
Жартую, це ж очевидно
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10.09.2024 12:33 Відповісти
Нічого дивного. Вороги України завжди домовляться. Питання ціни і умовного номера рахунку зеленого офшора.
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10.09.2024 00:28 Відповісти
Труба що, ще ціла? І потрібні перекачуючі станції, електроенергія. Ординці це все підірвали. Як постачати?
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10.09.2024 00:33 Відповісти
В мене виникає тільки одне питання - скільки життів наших військових та цивільних , коштує кожна тона нафти , що росія продає в Угорщину?
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10.09.2024 00:38 Відповісти
А с кем договорились на транзит это секрет?
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10.09.2024 00:50 Відповісти
Зеленський і Шмигаль погодились на відновлення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини. Махінація для обходу українських і зарубіжних санкцій полягає в тому, що російську нафту формально прийматимуть на білорусько-українському кордоні угорська MOL Group. Відтоді російська нафта офіційно стане угорською, тож Україна й надалі пропускатиме її по нафтопроводу "Дружба». Тобто агенти впливу РФ Зеленський і Шмигаль причетні до створення антисанкційного механізму, який дозволить РФ заробляти гроші на війну з Україною. Угода запрацювала в 00-00 ‎09.‎09.‎2024 року.
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10.09.2024 09:24 Відповісти
А чи не тому пана Кулебу звільнили...?!
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10.09.2024 00:55 Відповісти
А він що, був політиком? Звичайний посіпака кварталу95.
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10.09.2024 01:15 Відповісти
Угорська енергетична компанія Mol Nyrt скасувала українські санкції проти Лукойлу?
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10.09.2024 01:01 Відповісти
Всі взаємні вояжі Вітюши Орбана та Дерьмака були повязані саме з нафтою. Ясна річ, що ЕрЗе безплатно не погоджувалось на транзит нібито білоруської нафти. Так само ЕрЗе небезплатно погоджується на транзит х.... газу під видом азербайджанського газу. Схема подібна до Росукраенерго відновлена. Сіамцям похер, що ******* заморозили допомогу ЕС, тільки про свій карман переживають.
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10.09.2024 01:59 Відповісти
Та най собі качають. Але ціна за транзит має розраховуватись по формулі: біржова ціна нафти Urals x5. Весь прибуток від транзиту - на закупівлю зброї. кацапія заробить на 1 снаряд, а ми - на 10. А що ви думали? Ризики коштують дорого. Наші люди мають під ударами ракет і дронів обслуговувати ту трубу.
____
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10.09.2024 03:03 Відповісти
Віталька, ти сам віриш в те що написав ?
Гроші на снаряди, від зе-шобли....🙃
Вони із зібраних благодійних десятків мільйонів доларів, за декілька років, виділити
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10.09.2024 04:24 Відповісти
один мільйон, і то ще не факт, що ми щось отримаємо, можливо колись....
І пох-уй, що весь світ збирає кошти на чеську ініціативу.....
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10.09.2024 04:28 Відповісти
********, починайте риготати, вам же - какая разница.
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10.09.2024 06:59 Відповісти
Йшов десятий рік війни.А труба вона і в Африці труба.Нічого нового...
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10.09.2024 07:11 Відповісти
Хунта ZE, готова на все заради заробітку .******* постійно вставляють Україні палиці в колеса,а ЗЄльоная шваль ,дивиться їм в (_!_)
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10.09.2024 07:11 Відповісти
Ну якщо Україна підписала про поставки російської нафти через свою територію то у владі хто це зробив ворог ,"чи кому война а кому мать родна"
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10.09.2024 07:26 Відповісти
Як казав Гетьманцев про торгівлю з Кацапією - потрібно мислити арифметично, з вигодою. А не політично.
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10.09.2024 11:37 Відповісти
В эту игру или все должны играть, или никто абсолютно. Последнее пока не возможно. А электроника в кацапских ракетах чья--- американская, французская итд и тп. Все знают. Так устроена пока рыночная экономика. Как только изделие изготовлено, оно становится товаром. Все продается и всё покупается. Однажды один симбирский гамнозист решил иначе и пошли за ним идиоты в плановую экономику. Куй шо вышло. Конечно не смешно. Деньги не пахнут--- потому, что их не кто не нюхает. Так вышло.
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10.09.2024 16:47 Відповісти
 
 