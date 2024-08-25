Угорщина звинувачує Єврокомісію у навмисному перешкоджанні енергопостачанню країни

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що Єврокомісія навмисно намагається завадити стабільному енергопостачанню Угорщини й Словаччини, не втручаючись у питання зупинки транзиту нафти "Лукойл".

Про це повідомив речник уряду Угорщини Золтан Ковач, передає Укрінформ.

"Міністр закордонних справ Петер Сійярто розкритикував Європейську комісію за бездіяльність стосовно питання транзиту нафти "Лукойл", припустивши, що відсутність втручання вказує на те, що з Брюсселя до Києва надсилаються вказівки щодо перешкоджання енергопостачанню Угорщини й Словаччини", – заявив Ковач у соцмережі Х.

Сійярто також заявив, що Угорщина близька до фіналізації довготермінової угоди, яка "гарантуватиме продовження нафтової співпраці із Росією".

Крім того, міністр закордонних справ Угорщини висловив думку, що Євросоюз дотримується "саморуйнівної політики".

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Як повідомлялося, обсяги транзиту російської нафти до країн ЄС через українську частину нафтопроводу "Дружба" у липні збільшилися вдвічі, попри скарги Угорщини та Словаччини, які звинувачували Україну у запровадженні санкцій проти російської компанії "Лукойл". Так, у липні транзит російської нафти через Україну становив 1,09 млн тонн, порівняно із 0,54 млн тонн у червні.

Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.

1 серпня стало відомо, що Єврокомісія ще продовжує з’ясовувати ситуацію щодо постачання нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", утім, наразі не бачить впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".