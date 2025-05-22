Каллас поговорила з Вучичем після його поїздки в Москву: Європейське майбутнє Сербії залежить від цінностей, які вона вирішить підтримувати
Глава європейської дипломатії Кая Каллас під час візиту до Белграда заявила, що Сербії та її президенту Александру Вучичу слід визначитись між проросійським та прозахідним курсом.
Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ.
"Сербія стоїть перед стратегічним, геостратегічним вибором, де вона хоче бути. Європейське майбутнє Сербії залежить від цінностей, які вона вирішить підтримувати", - зазначила Каллас.
Вона додала, що обговорила з президентом Сербії Александром Вучичем його нещодавню поїздку до Москви, де той взяв участь у параді 9 травня. За словами Каллас, вона відкрито висловила свою незгоду з таким кроком.
"Я справді не розумію, чому потрібно стояти пліч-о-пліч із людиною, яка веде цю жахливу війну в Україні. А президент Вучич пояснював свою версію історії. Тож, так, у нас була дуже широка дискусія з цього приводу", - розповіла глава європейської дипломатії.
Попри суперечливі сигнали з боку Белграда, Каллас заявила, що сербська влада й надалі декларує курс на членство в ЄС. Водночас за її словами, Євросоюз очікує на конкретні дії, які підтвердять ці заяви.
Нагадаємо Лідер Сербії Александр Вучич після візиту в Москву на 8-9 травня заявив, що країна залишається відданою своєму плану вступити до ЄС. За його словами, Сербія хоче прискорити цей процес.
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