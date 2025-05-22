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Новини 9 травня у Росії
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Каллас поговорила з Вучичем після його поїздки в Москву: Європейське майбутнє Сербії залежить від цінностей, які вона вирішить підтримувати

Кая Каллас

Глава європейської дипломатії Кая Каллас під час візиту до Белграда заявила, що Сербії та її президенту Александру Вучичу слід визначитись між проросійським та прозахідним курсом.

Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

"Сербія стоїть перед стратегічним, геостратегічним вибором, де вона хоче бути. Європейське майбутнє Сербії залежить від цінностей, які вона вирішить підтримувати", - зазначила Каллас.

Вона додала, що обговорила з президентом Сербії Александром Вучичем його нещодавню поїздку до Москви, де той взяв участь у параді 9 травня. За словами Каллас, вона відкрито висловила свою незгоду з таким кроком.

"Я справді не розумію, чому потрібно стояти пліч-о-пліч із людиною, яка веде цю жахливу війну в Україні. А президент Вучич пояснював свою версію історії. Тож, так, у нас була дуже широка дискусія з цього приводу", - розповіла глава європейської дипломатії.

Читайте: Євросоюз виділить €5,5 млн термінової допомоги для "Радіо Свобода", - Каллас

Попри суперечливі сигнали з боку Белграда, Каллас заявила, що сербська влада й надалі декларує курс на членство в ЄС. Водночас за її словами, Євросоюз очікує на конкретні дії, які підтвердять ці заяви.

Нагадаємо Лідер Сербії Александр Вучич після візиту в Москву на 8-9 травня заявив, що країна залишається відданою своєму плану вступити до ЄС. За його словами, Сербія хоче прискорити цей процес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас про візит Вучича у Москву: Всі ці візити залишаються на совісті тих, хто готовий стояти поруч із Путіним, який веде війну зараз

Автор: 

Євросоюз (13604) Вучич Александр (94) Каллас Кая (294)


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Тобто, дивлячись на обнімашки пі'дора з ху-йлом, які він підтримує "цінності" сказати важко?
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22.05.2025 20:28 Відповісти
Тепер не ясно які цінності підтримує Каллас
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22.05.2025 20:39 Відповісти
Это намек..
Никто не будет ломать через плечо.
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22.05.2025 20:49 Відповісти
Даун вучич ФсьЙО АсАзнал, "зробив висновки", та запевнив шо до ***** поїхав виключно за бабло...
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22.05.2025 20:50 Відповісти
Каллас обіцяла жорстку реакцію на поїздку кандидатів на членство в ЄС на московський парад, а в підсумку лише пустила шептуна в трухани.
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22.05.2025 21:02 Відповісти
какая там сербия в ес?! сербы такие же ******** как и кацапня!ненавидят США всё западное,обожают своих братушек кацапню.нехуй им делать в ес,пусть с рашкой в союзе будут!
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22.05.2025 21:05 Відповісти
Щось мені підказує, що Сербія хоче прискорити цей процес, щоб тоді на законних підставах разом з Орбаном перешкоджати вступу України в ЄС за наказом Путіна.
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23.05.2025 09:01 Відповісти
 
 