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Новини 9 травня у Росії
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Каллас про візит Вучича у Москву: Всі ці візити залишаються на совісті тих, хто готовий стояти поруч із Путіним, який веде війну зараз

У ЄС розкритикували візит Вучича до Москви

Поїздка президента Сербії Александра Вучича до Москви для участі в параді 9 травня не залишається непоміченою для країн-членів Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на A2 CN, про це заявила Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас

"Під час подальших переговорів вони будуть ставити багато запитань Сербії: хто ваші друзі та з ким ви хочете мати справу", - зазначила Каллас.

Вона розкритикувала візит сербського президента до столиці РФ на військовий парад попри минулі рекомендації блоку утриматися від такої поїздки.

"Участь представників сербської армії в цьому військовому параді в Москві була б ще більш кричущим рішенням, але, наскільки мені відомо, сербська армія не візьме в цьому участі.

Як я вже говорила раніше, всі ці візити залишаються на совісті тих, хто готовий стояти поруч із Путіним, який веде війну зараз", - додала Каллас.

Нагадаємо, Вучич, який прибув до Москви на запрошення російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що не боїться покарання за візит.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз виділить 1 мільярд євро на оборонну промисловість України, – Каллас

Автор: 

росія (65415) Вучич Александр (90) Каллас Кая (272)


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Топ коментарі
+3
Сербів як і МУДЬЯрів завжди тягне до гівна та блювотіни людсива. Ранійше до націста Гітлера з фагистом Муссоліні, зараз до неофашиста-рашиста Путіна-*****. Гівно завжди тягнется до гівна
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09.05.2025 07:53
+3
Серби визначилися - вони є ворогами України. Жеріть кацапську репу і пийте їхню нафту з кров'ю українських жінок і дітей, може скоріше виверне і здохнете.
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09.05.2025 08:00
+3
В результаті війни Україна збільшила свою територію, але не змогла позбутися московських задушливих обіймів і залишилася в складі СРСР.

Загалом втратила понад 8 млн людей, тобто майже 20 % довоєнних (станом на 1 вересня 1939 р.) мешканців. До цієї сумної цифри слід додати 2,4 млн ненароджених.

Передвоєнна чисельність населення відновилася тільки через 25 років.
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09.05.2025 08:16
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Та! - совість! - а вона внього є?
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09.05.2025 07:52 Відповісти
Маньяк згвалтував і вбив двадцять осіб. Як Ви можете це прокоментувати? Що робити будемо?

- Нехай це буде на його совісті.

Ех, мені б таку роботу, як у всих цих Калласів і їм подібних. Тринди собі, а гроші капають, і не малі.
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09.05.2025 09:19 Відповісти
У всіх тих хто стоїть поруч з путлєром та підтримує його взагалі совість відсутня...
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09.05.2025 07:53 Відповісти
Сербів як і МУДЬЯрів завжди тягне до гівна та блювотіни людсива. Ранійше до націста Гітлера з фагистом Муссоліні, зараз до неофашиста-рашиста Путіна-*****. Гівно завжди тягнется до гівна
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09.05.2025 07:53 Відповісти
Ті, хто готовий стояти поруч із путіним не мають совісті.
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09.05.2025 07:53 Відповісти
В Украине тоже есть такой обнимальшик и жмульщик рук путина,хочет быть президентом.
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09.05.2025 07:58 Відповісти
Кацапе, що ти тут робиш?
Пи@дуй до ************ стойла!
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09.05.2025 08:32 Відповісти
Серби визначилися - вони є ворогами України. Жеріть кацапську репу і пийте їхню нафту з кров'ю українських жінок і дітей, може скоріше виверне і здохнете.
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09.05.2025 08:00 Відповісти
на совісті у вучича нічого нема, там ніде навіть клейма поставити, бо вона просто відсутня.
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09.05.2025 08:08 Відповісти
BBC

Під час Другої світової війни серед армій світу найбільше українці були представлені в Червоній армії - понад 6 млн. Хтось пішов добровольцем, особливо в перші дні німецької атаки на СРСР, інших мобілізували. З тих, кому в 1941 році було 20-30 років, полягли більше половини. Серед вояків старшого віку (в ті часи брали на фронт до 50 років) загинув кожен четвертий. Половина тих, хто в 1945-1946 роках повернулися додому живими, мали ознаки інвалідності.

Загалом у лавах Червоної армії загинули близько 3,1-3,3 млн українців. Це загиблі у бою, померлі від ран під час евакуації з поля бою і в госпіталях, зниклі безвісти та померлі в полоні.

Також понад 130 тис. українців були вояками армій інших країн Антигітлерівської коаліції: США - 80 тис., Великої Британії - 45 тис., Франції - 6 тис.

Частина українців воювали на боці Рейху. Зокрема, на службі в вермахті та поліції перебували близько 250 тис. осіб.

Солдати всіх згаданих армій не воювали за незалежну Україну. Таку мету ставила перед собою лише Українська Повстанська Армія, чисельність якої складала приблизно 40 тис. вояків. Згадка про 100 тис., яку можна зустріти в інтернеті, є перебільшеною.
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09.05.2025 08:12 Відповісти
В результаті війни Україна збільшила свою територію, але не змогла позбутися московських задушливих обіймів і залишилася в складі СРСР.

Загалом втратила понад 8 млн людей, тобто майже 20 % довоєнних (станом на 1 вересня 1939 р.) мешканців. До цієї сумної цифри слід додати 2,4 млн ненароджених.

Передвоєнна чисельність населення відновилася тільки через 25 років.
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09.05.2025 08:16 Відповісти
Гроші і совість речі несумісні.
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09.05.2025 08:16 Відповісти
Ото я ґраю в тенніс з одним мадяром, і з сербом теж колис' ґрав. Так от шаноновні, нетреба тоґо расізму шо хтос' там поґаний, а на фатерлянді усі ґероі ЗСУ.
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09.05.2025 08:16 Відповісти
До чого тут расізм?
Тут про відношення до рашистів.
Тобі відомо, хто є рашисти?
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09.05.2025 08:39 Відповісти
Ви так нічому і не навчились.Барани тупорили,як би путін напав на прибалтику,а не на Украіну,вас би вже давно не булоб.Дебили,як що не можете вигнати з евросоюзу,то негайно накладайте єкономічни санкции.Боже,яки ви дурни. У нас що один сусід,що інши-майже однакови.Нам не пощастило.
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09.05.2025 08:18 Відповісти
Для початку не прибалтика, а Балтійські держави.
По друге, Сербія не є член Євросоюзу.
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09.05.2025 08:43 Відповісти
Та хай так. На Балтику.І що далі? Балтика відбіласяб? Хай Орбан.І що далі? Хай іздить до путіна і ставе палки в колеса Евросоюзу?
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09.05.2025 08:49 Відповісти
Що ти нервуєш? Мої зауваження чисто технічні.
За фактами ти маєш рацію, але не потрібно виставляти себе не грамотним.
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09.05.2025 08:56 Відповісти
Я не нервую,бо зауваження слушне.Але на результат воне не впливае. Тут справа не в неграмотности,а в тому,що всіх прибічникив путіна хочецця з ним і закопати.
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09.05.2025 08:58 Відповісти
Сербію не можна вигнати з Євросоюзу, бо вона не є його членом.
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09.05.2025 08:24 Відповісти
Але вона хоче, та прагне, як й Україна. На шляху до нього. Чи припинено цей шлях, з боку ЄС? Про це вона нічого не сказала!
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09.05.2025 08:29 Відповісти
Чому не сказала. Сказала: "...будуть ставити багато запитань Сербії."
Це дуже потужно!
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09.05.2025 08:45 Відповісти
Реакція ЄС не повинна обмежиться констатацією
відсутністю совісті у президента Сербії ,а вжити
проти цієї країни жорстких і рішучих заходів .
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09.05.2025 08:27 Відповісти
Трамп введе 140% жорстких та рішучих мит проти цієї країни.
Він же ж зараз рулить світом.
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09.05.2025 08:34 Відповісти
Трамп не знає де знаходиться Україна. Про Сербію він мабуть взагалі не чув.
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09.05.2025 08:47 Відповісти
Це ви не мені, а трампістці зверху пояснюйте, що її кумир не знає де знаходиться Україна.
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09.05.2025 09:01 Відповісти
Ну що Ви. Американці чудово знають де знаходиться Сербія завдяки Моніці Левінські.
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09.05.2025 09:17 Відповісти
Залишиться на сумлінні - і всьо? Ти ж мала оголосити постанову, що питання вступу сербії до ЄС - знимається з порядку денного та не розглядатиметься до 2050 року. Чи такі постанови не на часі?
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09.05.2025 08:28 Відповісти
Він поїхав до ***** бо знає, що йому за це нічого не буде. Беззуба Європа не спроможна а ні себе захистити від зовнішнього ворога, а ні від внутрішнього.
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09.05.2025 08:30 Відповісти
Гадаєте, попри цей факт хтось з європолітиків відмовиться тиснути руку цьому під@ру?
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09.05.2025 08:36 Відповісти
Пожурила пальчиком в дупі
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09.05.2025 08:36 Відповісти
Про совість таке сказав шо аж смішно стало Же ******-вучичо-фіцня, а де совість...
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09.05.2025 08:47 Відповісти
Нащо ставити запитання, коли вже є відповідь, і вона передбачає, що запитуваний брехатиме?
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09.05.2025 09:06 Відповісти
Якщо вони стояли там, значить не мають права коли небуть відвідувати Україну
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09.05.2025 09:07 Відповісти
Дивна заява: апелювати до совісти тих у кого її ніколи не було. Тим паче, що крім цих заяв,інших покарань або обмежень для сербів від ЄС не буде.
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09.05.2025 09:12 Відповісти
 
 