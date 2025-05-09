Каллас про візит Вучича у Москву: Всі ці візити залишаються на совісті тих, хто готовий стояти поруч із Путіним, який веде війну зараз
Поїздка президента Сербії Александра Вучича до Москви для участі в параді 9 травня не залишається непоміченою для країн-членів Європейського Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на A2 CN, про це заявила Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас
"Під час подальших переговорів вони будуть ставити багато запитань Сербії: хто ваші друзі та з ким ви хочете мати справу", - зазначила Каллас.
Вона розкритикувала візит сербського президента до столиці РФ на військовий парад попри минулі рекомендації блоку утриматися від такої поїздки.
"Участь представників сербської армії в цьому військовому параді в Москві була б ще більш кричущим рішенням, але, наскільки мені відомо, сербська армія не візьме в цьому участі.
Як я вже говорила раніше, всі ці візити залишаються на совісті тих, хто готовий стояти поруч із Путіним, який веде війну зараз", - додала Каллас.
Нагадаємо, Вучич, який прибув до Москви на запрошення російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що не боїться покарання за візит.
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- Нехай це буде на його совісті.
Ех, мені б таку роботу, як у всих цих Калласів і їм подібних. Тринди собі, а гроші капають, і не малі.
Пи@дуй до ************ стойла!
Під час Другої світової війни серед армій світу найбільше українці були представлені в Червоній армії - понад 6 млн. Хтось пішов добровольцем, особливо в перші дні німецької атаки на СРСР, інших мобілізували. З тих, кому в 1941 році було 20-30 років, полягли більше половини. Серед вояків старшого віку (в ті часи брали на фронт до 50 років) загинув кожен четвертий. Половина тих, хто в 1945-1946 роках повернулися додому живими, мали ознаки інвалідності.
Загалом у лавах Червоної армії загинули близько 3,1-3,3 млн українців. Це загиблі у бою, померлі від ран під час евакуації з поля бою і в госпіталях, зниклі безвісти та померлі в полоні.
Також понад 130 тис. українців були вояками армій інших країн Антигітлерівської коаліції: США - 80 тис., Великої Британії - 45 тис., Франції - 6 тис.
Частина українців воювали на боці Рейху. Зокрема, на службі в вермахті та поліції перебували близько 250 тис. осіб.
Солдати всіх згаданих армій не воювали за незалежну Україну. Таку мету ставила перед собою лише Українська Повстанська Армія, чисельність якої складала приблизно 40 тис. вояків. Згадка про 100 тис., яку можна зустріти в інтернеті, є перебільшеною.
Загалом втратила понад 8 млн людей, тобто майже 20 % довоєнних (станом на 1 вересня 1939 р.) мешканців. До цієї сумної цифри слід додати 2,4 млн ненароджених.
Передвоєнна чисельність населення відновилася тільки через 25 років.
Тут про відношення до рашистів.
Тобі відомо, хто є рашисти?
По друге, Сербія не є член Євросоюзу.
За фактами ти маєш рацію, але не потрібно виставляти себе не грамотним.
Це дуже потужно!
відсутністю совісті у президента Сербії ,а вжити
проти цієї країни жорстких і рішучих заходів .
Він же ж зараз рулить світом.