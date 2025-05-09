Каллас про візит Вучича у Москву: Всі ці візити залишаються на совісті тих, хто готовий стояти поруч із Путіним, який веде війну зараз

Поїздка президента Сербії Александра Вучича до Москви для участі в параді 9 травня не залишається непоміченою для країн-членів Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на A2 CN, про це заявила Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас

"Під час подальших переговорів вони будуть ставити багато запитань Сербії: хто ваші друзі та з ким ви хочете мати справу", - зазначила Каллас.

Вона розкритикувала візит сербського президента до столиці РФ на військовий парад попри минулі рекомендації блоку утриматися від такої поїздки.

"Участь представників сербської армії в цьому військовому параді в Москві була б ще більш кричущим рішенням, але, наскільки мені відомо, сербська армія не візьме в цьому участі.

Як я вже говорила раніше, всі ці візити залишаються на совісті тих, хто готовий стояти поруч із Путіним, який веде війну зараз", - додала Каллас.

Нагадаємо, Вучич, який прибув до Москви на запрошення російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що не боїться покарання за візит.

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