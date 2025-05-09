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Новости 9 мая в России
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Каллас о визите Вучича в Москву: Все эти визиты остаются на совести тех, кто готов стоять рядом с Путиным, который ведет войну сейчас

В ЕС раскритиковали визит Вучича в Москву

Поездка президента Сербии Александра Вучича в Москву для участия в параде 9 мая не остается незамеченной для стран-членов Европейского союза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на A2 CN, об этом заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас

"Во время дальнейших переговоров они будут задавать много вопросов Сербии: кто ваши друзья и с кем вы хотите иметь дело", - отметила Каллас.

Она раскритиковала визит сербского президента в столицу РФ на военный парад, несмотря на рекомендации блока воздержаться от такой поездки.

"Участие представителей сербской армии в этом военном параде в Москве было бы еще более вопиющим решением, но, насколько мне известно, сербская армия не примет в этом участия.

Как я уже говорила ранее, все эти визиты остаются на совести тех, кто готов стоять рядом с Путиным, который ведет войну сейчас", - добавила Каллас.

Напомним, Вучич, который прибыл в Москву по приглашению российского диктатора Владимира Путина, заявил, что не боится наказания за визит.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз выделит 1 миллиард евро на оборонную промышленность Украины, - Каллас

Автор: 

россия (95702) Вучич Александр (73) Каллас Кая (207)


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Топ комментарии
+5
Та! - совість! - а вона внього є?
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09.05.2025 07:52
+4
Сербів як і МУДЬЯрів завжди тягне до гівна та блювотіни людсива. Ранійше до націста Гітлера з фагистом Муссоліні, зараз до неофашиста-рашиста Путіна-*****. Гівно завжди тягнется до гівна
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09.05.2025 07:53
+4
Серби визначилися - вони є ворогами України. Жеріть кацапську репу і пийте їхню нафту з кров'ю українських жінок і дітей, може скоріше виверне і здохнете.
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09.05.2025 08:00
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Та! - совість! - а вона внього є?
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09.05.2025 07:52 Ответить
Маньяк згвалтував і вбив двадцять осіб. Як Ви можете це прокоментувати? Що робити будемо?

- Нехай це буде на його совісті.

Ех, мені б таку роботу, як у всих цих Калласів і їм подібних. Тринди собі, а гроші капають, і не малі.
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09.05.2025 09:19 Ответить
У всіх тих хто стоїть поруч з путлєром та підтримує його взагалі совість відсутня...
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09.05.2025 07:53 Ответить
Сербів як і МУДЬЯрів завжди тягне до гівна та блювотіни людсива. Ранійше до націста Гітлера з фагистом Муссоліні, зараз до неофашиста-рашиста Путіна-*****. Гівно завжди тягнется до гівна
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09.05.2025 07:53 Ответить
Ті, хто готовий стояти поруч із путіним не мають совісті.
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09.05.2025 07:53 Ответить
Кацапе, що ти тут робиш?
Пи@дуй до ************ стойла!
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09.05.2025 08:32 Ответить
Серби визначилися - вони є ворогами України. Жеріть кацапську репу і пийте їхню нафту з кров'ю українських жінок і дітей, може скоріше виверне і здохнете.
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09.05.2025 08:00 Ответить
на совісті у вучича нічого нема, там ніде навіть клейма поставити, бо вона просто відсутня.
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09.05.2025 08:08 Ответить
BBC

Під час Другої світової війни серед армій світу найбільше українці були представлені в Червоній армії - понад 6 млн. Хтось пішов добровольцем, особливо в перші дні німецької атаки на СРСР, інших мобілізували. З тих, кому в 1941 році було 20-30 років, полягли більше половини. Серед вояків старшого віку (в ті часи брали на фронт до 50 років) загинув кожен четвертий. Половина тих, хто в 1945-1946 роках повернулися додому живими, мали ознаки інвалідності.

Загалом у лавах Червоної армії загинули близько 3,1-3,3 млн українців. Це загиблі у бою, померлі від ран під час евакуації з поля бою і в госпіталях, зниклі безвісти та померлі в полоні.

Також понад 130 тис. українців були вояками армій інших країн Антигітлерівської коаліції: США - 80 тис., Великої Британії - 45 тис., Франції - 6 тис.

Частина українців воювали на боці Рейху. Зокрема, на службі в вермахті та поліції перебували близько 250 тис. осіб.

Солдати всіх згаданих армій не воювали за незалежну Україну. Таку мету ставила перед собою лише Українська Повстанська Армія, чисельність якої складала приблизно 40 тис. вояків. Згадка про 100 тис., яку можна зустріти в інтернеті, є перебільшеною.
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09.05.2025 08:12 Ответить
В результаті війни Україна збільшила свою територію, але не змогла позбутися московських задушливих обіймів і залишилася в складі СРСР.

Загалом втратила понад 8 млн людей, тобто майже 20 % довоєнних (станом на 1 вересня 1939 р.) мешканців. До цієї сумної цифри слід додати 2,4 млн ненароджених.

Передвоєнна чисельність населення відновилася тільки через 25 років.
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09.05.2025 08:16 Ответить
Гроші і совість речі несумісні.
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09.05.2025 08:16 Ответить
Ото я ґраю в тенніс з одним мадяром, і з сербом теж колис' ґрав. Так от шаноновні, нетреба тоґо расізму шо хтос' там поґаний, а на фатерлянді усі ґероі ЗСУ.
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09.05.2025 08:16 Ответить
До чого тут расізм?
Тут про відношення до рашистів.
Тобі відомо, хто є рашисти?
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09.05.2025 08:39 Ответить
Ви так нічому і не навчились.Барани тупорили,як би путін напав на прибалтику,а не на Украіну,вас би вже давно не булоб.Дебили,як що не можете вигнати з евросоюзу,то негайно накладайте єкономічни санкции.Боже,яки ви дурни. У нас що один сусід,що інши-майже однакови.Нам не пощастило.
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09.05.2025 08:18 Ответить
Для початку не прибалтика, а Балтійські держави.
По друге, Сербія не є член Євросоюзу.
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09.05.2025 08:43 Ответить
Та хай так. На Балтику.І що далі? Балтика відбіласяб? Хай Орбан.І що далі? Хай іздить до путіна і ставе палки в колеса Евросоюзу?
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09.05.2025 08:49 Ответить
Що ти нервуєш? Мої зауваження чисто технічні.
За фактами ти маєш рацію, але не потрібно виставляти себе не грамотним.
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09.05.2025 08:56 Ответить
Я не нервую,бо зауваження слушне.Але на результат воне не впливае. Тут справа не в неграмотности,а в тому,що всіх прибічникив путіна хочецця з ним і закопати.
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09.05.2025 08:58 Ответить
Сербію не можна вигнати з Євросоюзу, бо вона не є його членом.
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09.05.2025 08:24 Ответить
Але вона хоче, та прагне, як й Україна. На шляху до нього. Чи припинено цей шлях, з боку ЄС? Про це вона нічого не сказала!
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09.05.2025 08:29 Ответить
Чому не сказала. Сказала: "...будуть ставити багато запитань Сербії."
Це дуже потужно!
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09.05.2025 08:45 Ответить
Реакція ЄС не повинна обмежиться констатацією
відсутністю совісті у президента Сербії ,а вжити
проти цієї країни жорстких і рішучих заходів .
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09.05.2025 08:27 Ответить
Трамп введе 140% жорстких та рішучих мит проти цієї країни.
Він же ж зараз рулить світом.
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09.05.2025 08:34 Ответить
Трамп не знає де знаходиться Україна. Про Сербію він мабуть взагалі не чув.
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09.05.2025 08:47 Ответить
Це ви не мені, а трампістці зверху пояснюйте, що її кумир не знає де знаходиться Україна.
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09.05.2025 09:01 Ответить
Ну що Ви. Американці чудово знають де знаходиться Сербія завдяки Моніці Левінські.
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09.05.2025 09:17 Ответить
Залишиться на сумлінні - і всьо? Ти ж мала оголосити постанову, що питання вступу сербії до ЄС - знимається з порядку денного та не розглядатиметься до 2050 року. Чи такі постанови не на часі?
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09.05.2025 08:28 Ответить
Він поїхав до ***** бо знає, що йому за це нічого не буде. Беззуба Європа не спроможна а ні себе захистити від зовнішнього ворога, а ні від внутрішнього.
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09.05.2025 08:30 Ответить
Гадаєте, попри цей факт хтось з європолітиків відмовиться тиснути руку цьому під@ру?
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09.05.2025 08:36 Ответить
Пожурила пальчиком в дупі
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09.05.2025 08:36 Ответить
Про совість таке сказав шо аж смішно стало Же ******-вучичо-фіцня, а де совість...
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09.05.2025 08:47 Ответить
Нащо ставити запитання, коли вже є відповідь, і вона передбачає, що запитуваний брехатиме?
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09.05.2025 09:06 Ответить
Якщо вони стояли там, значить не мають права коли небуть відвідувати Україну
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09.05.2025 09:07 Ответить
Дивна заява: апелювати до совісти тих у кого її ніколи не було. Тим паче, що крім цих заяв,інших покарань або обмежень для сербів від ЄС не буде.
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09.05.2025 09:12 Ответить
Вучич схож на китайця
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09.05.2025 09:26 Ответить
Гарні гребені...пуйлу подобаються
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09.05.2025 10:25 Ответить
европа могла б заявити що шлях сербів в ЕС обнулився.
але вона не може.
бо европа це якийсь фрагментований кітях що не здатен навіть викинути з НАТО угорщину а не те що напрацювати єдину непохитну думку стосовно того хто їй ворог а хто друг.
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09.05.2025 10:46 Ответить
 
 