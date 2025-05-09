Каллас о визите Вучича в Москву: Все эти визиты остаются на совести тех, кто готов стоять рядом с Путиным, который ведет войну сейчас
Поездка президента Сербии Александра Вучича в Москву для участия в параде 9 мая не остается незамеченной для стран-членов Европейского союза.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на A2 CN, об этом заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас
"Во время дальнейших переговоров они будут задавать много вопросов Сербии: кто ваши друзья и с кем вы хотите иметь дело", - отметила Каллас.
Она раскритиковала визит сербского президента в столицу РФ на военный парад, несмотря на рекомендации блока воздержаться от такой поездки.
"Участие представителей сербской армии в этом военном параде в Москве было бы еще более вопиющим решением, но, насколько мне известно, сербская армия не примет в этом участия.
Как я уже говорила ранее, все эти визиты остаются на совести тех, кто готов стоять рядом с Путиным, который ведет войну сейчас", - добавила Каллас.
Напомним, Вучич, который прибыл в Москву по приглашению российского диктатора Владимира Путина, заявил, что не боится наказания за визит.
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- Нехай це буде на його совісті.
Ех, мені б таку роботу, як у всих цих Калласів і їм подібних. Тринди собі, а гроші капають, і не малі.
Пи@дуй до ************ стойла!
Під час Другої світової війни серед армій світу найбільше українці були представлені в Червоній армії - понад 6 млн. Хтось пішов добровольцем, особливо в перші дні німецької атаки на СРСР, інших мобілізували. З тих, кому в 1941 році було 20-30 років, полягли більше половини. Серед вояків старшого віку (в ті часи брали на фронт до 50 років) загинув кожен четвертий. Половина тих, хто в 1945-1946 роках повернулися додому живими, мали ознаки інвалідності.
Загалом у лавах Червоної армії загинули близько 3,1-3,3 млн українців. Це загиблі у бою, померлі від ран під час евакуації з поля бою і в госпіталях, зниклі безвісти та померлі в полоні.
Також понад 130 тис. українців були вояками армій інших країн Антигітлерівської коаліції: США - 80 тис., Великої Британії - 45 тис., Франції - 6 тис.
Частина українців воювали на боці Рейху. Зокрема, на службі в вермахті та поліції перебували близько 250 тис. осіб.
Солдати всіх згаданих армій не воювали за незалежну Україну. Таку мету ставила перед собою лише Українська Повстанська Армія, чисельність якої складала приблизно 40 тис. вояків. Згадка про 100 тис., яку можна зустріти в інтернеті, є перебільшеною.
Загалом втратила понад 8 млн людей, тобто майже 20 % довоєнних (станом на 1 вересня 1939 р.) мешканців. До цієї сумної цифри слід додати 2,4 млн ненароджених.
Передвоєнна чисельність населення відновилася тільки через 25 років.
Тут про відношення до рашистів.
Тобі відомо, хто є рашисти?
По друге, Сербія не є член Євросоюзу.
За фактами ти маєш рацію, але не потрібно виставляти себе не грамотним.
Це дуже потужно!
відсутністю совісті у президента Сербії ,а вжити
проти цієї країни жорстких і рішучих заходів .
Він же ж зараз рулить світом.
але вона не може.
бо европа це якийсь фрагментований кітях що не здатен навіть викинути з НАТО угорщину а не те що напрацювати єдину непохитну думку стосовно того хто їй ворог а хто друг.