Каллас о визите Вучича в Москву: Все эти визиты остаются на совести тех, кто готов стоять рядом с Путиным, который ведет войну сейчас

Поездка президента Сербии Александра Вучича в Москву для участия в параде 9 мая не остается незамеченной для стран-членов Европейского союза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на A2 CN, об этом заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас

"Во время дальнейших переговоров они будут задавать много вопросов Сербии: кто ваши друзья и с кем вы хотите иметь дело", - отметила Каллас.

Она раскритиковала визит сербского президента в столицу РФ на военный парад, несмотря на рекомендации блока воздержаться от такой поездки.

"Участие представителей сербской армии в этом военном параде в Москве было бы еще более вопиющим решением, но, насколько мне известно, сербская армия не примет в этом участия.

Как я уже говорила ранее, все эти визиты остаются на совести тех, кто готов стоять рядом с Путиным, который ведет войну сейчас", - добавила Каллас.

Напомним, Вучич, который прибыл в Москву по приглашению российского диктатора Владимира Путина, заявил, что не боится наказания за визит.

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