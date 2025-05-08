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Новости 9 мая в России
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Вучич не боится наказания за визит в РФ: Сербия остается на европейском пути

Вучич о своей поездке в Москву

Президент Сербии Александр Вучич, который прибыл в Москву по приглашению российского диктатора Владимира Путина, заявил, что не боится наказания за визит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет это пишет российская служба BBC.

Так, после своего прибытия Вучич дал интервью сербскому телевидению на Красной площади в Москве.

"Меня совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня избрал сербский народ, меня избрали граждане Сербии. Меня не выбирают ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Вильнюсе, ни где бы то ни было еще", - заявил сербский президент.

Также он выразил уверенность, говоря о Евросоюзе, что Сербия "останется на европейском пути".

"Что касается Европейского союза - я уверен, что Сербия останется на европейском пути. Если они захотят кого-то наказывать, пусть наказывают меня", - добавил Вучич.

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Автор: 

Сербия (391) Евросоюз (17155) Вучич Александр (72)


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Топ комментарии
+26
І рибку зʼїсти і на*уй пуйла сісти. (С) сручич
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08.05.2025 08:09
+25
Ригу, Таллінн та Вільнюс обісрав, а наприклад Берлін чи Париж сцикотно.Які ці підстилки ***** нікчемні.
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08.05.2025 08:12
+21
Європейський шлях турується через москву - їбанат
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08.05.2025 08:09
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Європейський шлях турується через москву - їбанат
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08.05.2025 08:09 Ответить
І рибку зʼїсти і на*уй пуйла сісти. (С) сручич
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08.05.2025 08:09 Ответить
В нього і рожа під0ра, слащава й губаста, мабуть буї ******** дуже
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08.05.2025 08:59 Ответить
Це перший рядок сербського гімну
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08.05.2025 09:19 Ответить
Шлях Європи у Парашу?
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08.05.2025 08:11 Ответить
Ригу, Таллінн та Вільнюс обісрав, а наприклад Берлін чи Париж сцикотно.Які ці підстилки ***** нікчемні.
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08.05.2025 08:12 Ответить
від позиції Риги, Вільнюса та Таллінна- Вучич обіс...ся...
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08.05.2025 08:16 Ответить
керівництво сербії, звісно, ті ще падлюки, але майбутнє європи, саме за слов'янами!
бо, романо германці та англо сакси, порозовіли безповоротно!
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08.05.2025 08:13 Ответить
Ви ще забули пом"янути тунгусо-маньчжурців та берберо-канарців.
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08.05.2025 08:32 Ответить
Хай ваші слов'яни спочатку навчаться генерувати гроші і не красти, а то як стояти з протягнутою рукою - то завжди самі перші в черзі.
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08.05.2025 09:03 Ответить
Серби як сябри *************.
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08.05.2025 08:13 Ответить
Политическая проститутка как поговаривал вождь краснопузых.
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08.05.2025 08:13 Ответить
Мене не обирають ні в Ризі, ні в Таллінні, ні у Вільнюсі..... Про ху...лостан не скажу, а то я дарма по зарплату приїхав. А ЄС як доїв так і доїти буду. І що ви мені заробите. Ось така я падлюка
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08.05.2025 08:13 Ответить
Робить вигляд що не розуміє що немає наразі ніякого "його". Є президент Сербії, відповідальний своїми діями за те що далі буде з країною.
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08.05.2025 08:14 Ответить
І країна з громадянами-виборцями теж відповідає за те, що вибирає собі у владу.тому покарання має бути колективне. Тут все просто - або влада веде країну у Європу, або ж у жопу болота.
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08.05.2025 08:56 Ответить
Раз країна вибрала ДЛБЙБа - вона за його дії і відповідатиме...
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08.05.2025 10:06 Ответить
А чого йому боятися? Хіба ЄС не прогодує ще одного орбана-фіца?
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08.05.2025 08:16 Ответить
Поки само ЄС не надає п@дюлєй таким паразитам, то вони клали на те ЄС хєр, бо знають про толерантність ( слабкість) європейців
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08.05.2025 08:18 Ответить
Гнати на хер з європейського шляху. Такі політичні карлики як він, орбан, фіцо - це троянські коняки, якіх пхає путлер та жовтопикий віні-пух в європейський дім.
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08.05.2025 08:20 Ответить
Туреччина, "на європейському шляху" вже який десяток років, топчеться - а "шлагбаум" так і не підняли...
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08.05.2025 10:08 Ответить
та ні. Так не працює. Карати будуть сербів, щоб наступним разом думали, в якій клітинці хрестик ставити на виборах
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08.05.2025 08:20 Ответить
Та знають вони в якій клітинці хрестика ставити. Якщо тільки їх приймуть до ЄС, то можна буде остаточно ставити хрест на Європі... (((

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08.05.2025 08:40 Ответить
Обломки развалившейся сербской империи повредили голову,я и в Европу хочу,я и путину отлижу - неопределившийся политический бисексуал.
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08.05.2025 08:24 Ответить
Серби, серби? Це не ті шо влаштували ризанину у Сребніце та колись прислуговували Гітлеру а зараз *****? І взагалі, у серьів, як і у МУДЬЯр комплекс несобівартості малих наролів. Серби це ще одна піявка на тілі ЄС.
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08.05.2025 08:30 Ответить
Старий, це ти переплутав сербів з хорватами. Під час ІІ Світової союзниками Гітлера була Хорватія (маріонеточна як і Словакія) на чолі з Анте Павеличем, який керував знищенням 1 млн. сербів на Балканах. Боснійські мусліми теж відзначились, прислуговуючи німцям.
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08.05.2025 08:54 Ответить
А як же бути з майже 10 000 (а це у % відношенні до чисельністі сербів дуже багато) сербським корпусом СС сформованим у вересні 1941 року і який протягом війни чудово зарекомендував себе у боротьбі з партизанами Тіто та четниками а з осені 1944 року й проти регулярних частин Червоної та болгарської армій? Та взагалі Сербія грала найважливішу роль для Німеччини. У ній були розвинуті базові галузі промисловості, необхідні німецькій економіці. Із Сербії до Німеччини поставлялася кукурудза і пшениця тощо.
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08.05.2025 09:22 Ответить
Та шо там та кукурудза. Для німецької економіки найважливішим промисловим комплексом в Сербії був гірничодобувний комплекс з видобутку міді в Борі. Восени 1942, у шахтах добровільно працювали близько 30 000 сербів.
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08.05.2025 09:27 Ответить
Сербія залишається на шляху ЄС - лежить колодою, нікому нах не потрібною.
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08.05.2025 08:42 Ответить
А шо вони Сербії зроблять ? Чи тій самій Угорщині ,....пообсуждают...поосуждают ,та і на тому закінчиться..
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08.05.2025 08:45 Ответить
Прибув на московію, щоб кланятися та стояти раком,перед китайцем сідзенпинем!!
Усі інші, його балачки, то мертвому припарка!
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08.05.2025 08:48 Ответить
криваві гроші від терориста це взагалі просто гроші...
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08.05.2025 08:57 Ответить
Губошлёп уже просит наказать его?😀
Плётка или пробка?
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08.05.2025 09:01 Ответить
"Якщо вони захочуть когось карати, нехай карають мене", - додав Вучич.
походу новий лідор ЛГБТ
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08.05.2025 09:26 Ответить
...нехай карають мене, пратівниє! (с) Вучич
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08.05.2025 10:02 Ответить
Хей, дурнику, обережніше, тобі ще назад долетіти якось треба Чи вже не плануєш?
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08.05.2025 10:22 Ответить
ви або труси одягніт або хрестик зніміт, кажут в Одесі в таких випадках
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08.05.2025 10:40 Ответить
Вучич не боїться покарання за візит до РФ

Справа не в тім, що він боїться,просто йому тра нажебрати преференцій від братушок.
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08.05.2025 11:28 Ответить
 
 