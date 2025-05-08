Вучич не боится наказания за визит в РФ: Сербия остается на европейском пути
Президент Сербии Александр Вучич, который прибыл в Москву по приглашению российского диктатора Владимира Путина, заявил, что не боится наказания за визит.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет это пишет российская служба BBC.
Так, после своего прибытия Вучич дал интервью сербскому телевидению на Красной площади в Москве.
"Меня совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня избрал сербский народ, меня избрали граждане Сербии. Меня не выбирают ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Вильнюсе, ни где бы то ни было еще", - заявил сербский президент.
Также он выразил уверенность, говоря о Евросоюзе, что Сербия "останется на европейском пути".
"Что касается Европейского союза - я уверен, что Сербия останется на европейском пути. Если они захотят кого-то наказывать, пусть наказывают меня", - добавил Вучич.
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бо, романо германці та англо сакси, порозовіли безповоротно!
жопуболота.
Усі інші, його балачки, то мертвому припарка!
Плётка или пробка?
походу новий лідор ЛГБТ
Справа не в тім, що він боїться,просто йому тра нажебрати преференцій від братушок.