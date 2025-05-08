П’ятеро депутатів з Німеччини, Чехії, Кіпру та Словаччини приїдуть у Москву на 9 травня, - Der Spiegel
До Москви на військовий парад приїдуть двоє представників німецької партії "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW): Рут Фірменіх і Міхаель фон дер Шуленбург. Також до складу делегації увійшли євродепутати із Чехії, Кіпру та Словаччини. Список завчасно погодили у міністерстві оборони Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Der Spiegel.
"Кремль намагається використати ці події для легітимації себе на міжнародній арені, залучаючи іноземних політиків, включно з представниками понад 20 країн, серед яких і лідер Китаю Сі Цзіньпін", - йдеться в повідоменнні.
Рут Фірменіх, яка з 2004 року працювала з Вагенкнехт у Бундестазі, а нині представляє BSW в Європарламенті, та її колега фон дер Шуленбург ‒ колишній дипломат ОБСЄ та ООН ‒ оголосили, що братимуть участь в урочистостях на знак пам’яті про жертви Другої світової. Вони заявили про намір відвідати пам’ятник Невідомому солдату та провести зустрічі з представниками політичних і культурних кіл у Москві.
У пресрелізі політики наголосили, що їхній візит має на меті продемонструвати прагнення до миру:
"Ми хочемо послати сигнал, що прагнемо, аби гармати в Україні замовкли назавжди", ‒ йдеться в заяві. Вони також висловили занепокоєння через "постійне посилення конфронтації та ескалації в Європі".
Фон дер Шуленбурга називають координатором цієї поїздки. Раніше він був одним із перших підписантів "Маніфесту за мир", який Вагенкнехт ініціювала разом із публіцисткою Алісою Шварцер у 2023 році.
Після завершення візиту до Москви депутати планують поїхати до Києва. За їхніми словами, вже встановлений попередній контакт із українським посольством.
Гості на параді у Москві
На святкування Дня перемоги до Москви вже прибули голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Естонія відмовилася пропускати його літак до Росії для участі у військовому параді у Москві 9 травня. За його словами, він все ж таки буде у Москві бо збирається покласти вінок до могили Невідомого солдата, а також провести "чотири надзвичайно важливі двосторонні зустрічі".
Вучич дістався Москви через Баку. Але сам президент Азербайджану Ільгам Алієв відмовився від поїздки до Москви на 9 травня.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді раніше у травні відмовився від візиту до Москви через конфлікт із Пакистаном. Також поїздку скасував президент Лаосу Тхонлун Сісуліт, офіційною причиною вказане захворювання на коронавірусну інфекцію.
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Невже наші уроди це дозволять.....
Таких осіб, на роковини УБИТИХ Людей у концТаборах фашистами-гітлерівцями, не було!! А на московії, за часів ******, такі ж УБИВСТВА в концТаборах ГУЛАГУ за часів совдепії, замилені та замовчані, пропагандою убивць від прутіна!
Ось такі вони, правдолюби-борці, за грошові знаки від воєнного злочинця, ****** на московії!!
є просто нелюди і холуї , які готові пробачити цим
болотним негідникам всі іх злодіяння і вбивства в нашій
краіні !!
Ганьба і сором ....(
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