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Новини 9 травня у Росії
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П’ятеро депутатів з Німеччини, Чехії, Кіпру та Словаччини приїдуть у Москву на 9 травня, - Der Spiegel

парад в рф

До Москви на військовий парад приїдуть двоє представників німецької партії "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW): Рут Фірменіх і Міхаель фон дер Шуленбург. Також до складу делегації увійшли євродепутати  із Чехії, Кіпру та Словаччини. Список завчасно погодили у міністерстві оборони Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Der Spiegel. 

"Кремль намагається використати ці події для легітимації себе на міжнародній арені, залучаючи іноземних політиків, включно з представниками понад 20 країн, серед яких і лідер Китаю Сі Цзіньпін", - йдеться в повідоменнні.

Рут Фірменіх, яка з 2004 року працювала з Вагенкнехт у Бундестазі, а нині представляє BSW в Європарламенті, та її колега фон дер Шуленбург ‒ колишній дипломат ОБСЄ та ООН ‒ оголосили, що братимуть участь в урочистостях на знак пам’яті про жертви Другої світової. Вони заявили про намір відвідати пам’ятник Невідомому солдату та провести зустрічі з представниками політичних і культурних кіл у Москві.

У пресрелізі політики наголосили, що їхній візит має на меті продемонструвати прагнення до миру:

"Ми хочемо послати сигнал, що прагнемо, аби гармати в Україні замовкли назавжди", ‒ йдеться в заяві. Вони також висловили занепокоєння через "постійне посилення конфронтації та ескалації в Європі".

Фон дер Шуленбурга називають координатором цієї поїздки. Раніше він був одним із перших підписантів "Маніфесту за мир", який Вагенкнехт ініціювала разом із публіцисткою Алісою Шварцер у 2023 році.

Після завершення візиту до Москви депутати планують поїхати до Києва. За їхніми словами, вже встановлений попередній контакт із українським посольством.

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Гості на параді у Москві

На святкування Дня перемоги до Москви вже прибули голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Естонія відмовилася пропускати його літак до Росії для участі у військовому параді у Москві 9 травня. За його словами, він все ж таки буде у Москві бо збирається покласти вінок до могили Невідомого солдата, а також провести "чотири надзвичайно важливі двосторонні зустрічі".

Вучич дістався Москви через Баку. Але сам президент Азербайджану Ільгам Алієв відмовився від поїздки до Москви на 9 травня.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді раніше у травні відмовився від візиту до Москви через конфлікт із Пакистаном. Також поїздку скасував президент Лаосу Тхонлун Сісуліт, офіційною причиною вказане захворювання на коронавірусну інфекцію.

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Автор: 

Німеччина (7390) москва (1254) парад (389)


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Топ коментарі
+12
Позорисько та ганьба. Історія нічого не вчить.
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08.05.2025 06:57
+8
Скупчення кількох тисяч військових РФ на параді у Москві є законною ціллю для ЗСУ.
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08.05.2025 07:05
+7
Після того скільки горя московити нам принесли за останні 400 рків , вся московія законна ціль весь цей час !
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08.05.2025 07:09
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Представник Екваторіальної Гвінеї як основного учасника ДСВ не міг не приїхати. Діди на палках одобряют.
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08.05.2025 06:55 Відповісти
Ну він скоріше пожерти на халяву приїхав
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08.05.2025 06:59 Відповісти
Незрозуміла причина, чому не приїхали представники єменських хуситів, таліби, вартові ісламської революції, сомалійські пірати...
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08.05.2025 07:41 Відповісти
Я б на місці німців побоявся, ху...ло може наказати провести їх по кривавої площі як полонених. Типу знайшли тих хто ховався з 45 року. Адже в ху....лостане з кожним роком збільшується число ветеранів ДСВ
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08.05.2025 06:56 Відповісти
Позорисько та ганьба. Історія нічого не вчить.
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08.05.2025 06:57 Відповісти
Мазохісти якісь.
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08.05.2025 06:59 Відповісти
І питання до студії, скільки ху...ло заплатило зрадникам у валюті і скільки намистами, дзеркалами і так далі
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08.05.2025 07:02 Відповісти
Ще більшою зневагою буде їхній візит, до України після цього шабашу....
Невже наші уроди це дозволять.....
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08.05.2025 07:31 Відповісти
Скупчення кількох тисяч військових РФ на параді у Москві є законною ціллю для ЗСУ.
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08.05.2025 07:05 Відповісти
Після того скільки горя московити нам принесли за останні 400 рків , вся московія законна ціль весь цей час !
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08.05.2025 07:09 Відповісти
враховуючи те що час ************'я настав, а над рф немає наших бпла, то зеленський таки вирішив станцювати під дудку *****
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08.05.2025 07:13 Відповісти
Чому вирішив?ЗЕ це проект московіії по знищенню України!!!Першим ділом ЗЕ почав знищувати збройні сили і повернув риг до влади.На відповідних посадах одні зрадники.У когось ще залишаються ілюзіїї на рахунок ЗЕ??
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08.05.2025 08:44 Відповісти
Яких купив ******, такі й прибудуть на побєдобєсіє!
Таких осіб, на роковини УБИТИХ Людей у концТаборах фашистами-гітлерівцями, не було!! А на московії, за часів ******, такі ж УБИВСТВА в концТаборах ГУЛАГУ за часів совдепії, замилені та замовчані, пропагандою убивць від прутіна!
Ось такі вони, правдолюби-борці, за грошові знаки від воєнного злочинця, ****** на московії!!
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08.05.2025 07:29 Відповісти
Шкода , що серед людей різних країн ,
є просто нелюди і холуї , які готові пробачити цим
болотним негідникам всі іх злодіяння і вбивства в нашій
краіні !!
Ганьба і сором ....(
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08.05.2025 07:32 Відповісти
Ну что там Зе Дегенерати, бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком уже выполняют очередные хотелки кремля...посмотрите что будет 11 числа, Украине ни чего не светит с проектом кремля Буратино....
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08.05.2025 07:57 Відповісти
А чому тут дивуватися? Дівчатка з викликом відпрацьовують отримані гроші...
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08.05.2025 07:59 Відповісти
повії за викликом і за гроші ніколи не зникнуть, поки існує наша цивілізація
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08.05.2025 08:00 Відповісти
кремліни завжди славилися своїми борделями, при чому по всьому світу, дівчатами по виклику, чого тільки коштують фрау Ріббентроп- Меркель, або ле ПЕНіс з австійською міністеркою.....з якою муйло танцювало на її весільї
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08.05.2025 08:15 Відповісти
... депутати планують поїхати до Києва. За їхніми словами, вже встановлений попередній контакт із українським посольством
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08.05.2025 09:03 Відповісти
Не здивуюсь якщо і Трамп таємно прибуде на святкування до москви, вдягнувшись в шкіряний плащ та будьонівку.
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08.05.2025 09:04 Відповісти
акцент на победобесіє 9 травня в усіх ЗМІ ...а те шо сирський тихим сапом з говнокомандуючим 🤡 здають українську теріторію ,то то таке...
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08.05.2025 09:30 Відповісти
Нацисти до рашистів-вся шушера в зборі. Майже вся.
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08.05.2025 09:39 Відповісти
 
 