2 655 14
У Москві обмежили мобільний інтернет через "небезпечне сусідство", - Пєсков
У Москві введено тимчасові обмеження на мобільний інтернет у зв’язку з підготовкою до святкування так званого "Дня перемоги".
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом усіх днів, коли тут перебуватимуть гості цих святкувань, тобто до 10 числа включно - ну, напевно, потрібно бути готовим до таких тимчасових обмежень мобільного інтернету... Ми повинні враховувати те, скажімо так, небезпечне сусідство, яке ми маємо", - заявив Пєсков.
Водночас він не зміг конкретно сказати, коли інтернет повноцінно відновлять.
Нагадаємо, жителі Москви та Підмосков'я скаржаться на масовий збій в роботі мобільного інтернету та зв'язку.
Топ коментарі
+9 Maksim Perepelitca
показати весь коментар07.05.2025 13:55
+7 Алекс Корвин
показати весь коментар07.05.2025 13:53
+5 Алекс Скела
показати весь коментар07.05.2025 13:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Вони ж самі рознесуть все)))
Звикай ******* !!
Очевидно никто не планирует бить по делегациям третьих стран.
ото ж
...