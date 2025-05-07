У Москві обмежили мобільний інтернет через "небезпечне сусідство", - Пєсков

У Москві введено тимчасові обмеження на мобільний інтернет у зв’язку з підготовкою до святкування так званого "Дня перемоги".

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом усіх днів, коли тут перебуватимуть гості цих святкувань, тобто до 10 числа включно - ну, напевно, потрібно бути готовим до таких тимчасових обмежень мобільного інтернету... Ми повинні враховувати те, скажімо так, небезпечне сусідство, яке ми маємо", - заявив Пєсков.

Водночас він не зміг конкретно сказати, коли інтернет повноцінно відновлять.

Нагадаємо, жителі Москви та Підмосков'я скаржаться на масовий збій в роботі мобільного інтернету та зв'язку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії мобільних операторів зобов’яжуть передавати ФСБ імена та адреси абонентів