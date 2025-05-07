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Новини 9 травня в Україні
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У Москві обмежили мобільний інтернет через "небезпечне сусідство", - Пєсков

На сайті метрополітену Москви стався збій

У Москві введено тимчасові обмеження на мобільний інтернет у зв’язку з підготовкою до святкування так званого "Дня перемоги".

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом усіх днів, коли тут перебуватимуть гості цих святкувань, тобто до 10 числа включно - ну, напевно, потрібно бути готовим до таких тимчасових обмежень мобільного інтернету... Ми повинні враховувати те, скажімо так, небезпечне сусідство, яке ми маємо", - заявив Пєсков.

Водночас він не зміг конкретно сказати, коли інтернет повноцінно відновлять.

Нагадаємо, жителі Москви та Підмосков'я скаржаться на масовий збій в роботі мобільного інтернету та зв'язку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії мобільних операторів зобов’яжуть передавати ФСБ імена та адреси абонентів

Автор: 

інтернет (2007) мобільний зв’язок (1030) москва (1252)


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Топ коментарі
+9
Йшов четвертий рік війни . У мацькві вимикали інтернет через страх перед - небезпечним сусідом !!
Звикай ******* !!
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07.05.2025 13:55
+7
Обісралися, мразота кацапська?))
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07.05.2025 13:53
+5
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07.05.2025 13:53
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Московії з росією?
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07.05.2025 13:50 Відповісти
а також закрити пошту, тэлэграф та мости !

.
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07.05.2025 13:52 Відповісти
Ніт!!! Зробити як лєнін!! Роздати кокс й водку!!! Краще метиловий спирт)))

Вони ж самі рознесуть все)))
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07.05.2025 14:31 Відповісти
Обісралися, мразота кацапська?))
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07.05.2025 13:53 Відповісти
Знищити вас всіх, незалежно від статі і віку, гнійник на тілі планети.
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07.05.2025 13:54 Відповісти
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07.05.2025 13:53 Відповісти
Навіщо кацапам Інтернет,діди ж-"тралі -валі"?
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07.05.2025 13:54 Відповісти
Йшов четвертий рік війни . У мацькві вимикали інтернет через страх перед - небезпечним сусідом !!
Звикай ******* !!
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07.05.2025 13:55 Відповісти
Нащо на болотах інтернет? Перестукуйтесь "па батарєям"...
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07.05.2025 14:03 Відповісти
Что-то ху.йло в штаны навалил.
Очевидно никто не планирует бить по делегациям третьих стран.
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07.05.2025 14:13 Відповісти
а по делегаціях вторих стран ?

ото ж
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07.05.2025 14:20 Відповісти
Дід та його бидло не можуть без "двіжухі"
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07.05.2025 14:24 Відповісти
І хто ЄтАт нЄбЄзпЄчний сусід?
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07.05.2025 14:27 Відповісти
День перемоги москальської ********* над інтернетом.
...
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07.05.2025 15:22 Відповісти
 
 