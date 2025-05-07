В Москве ограничили мобильный интернет из-за "опасного соседства", - Песков

В Москве введены временные ограничения на мобильный интернет в связи с подготовкой к празднованию так называемого "Дня победы".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднований, то есть до 10 числа включительно - ну, наверное, нужно быть готовым к таким временным ограничениям мобильного интернета... Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем", - заявил Песков.

В то же время он не смог конкретно сказать, когда интернет полноценно восстановят.

Напомним, жители Москвы и Подмосковья жалуются на массовый сбой в работе мобильного интернета и связи.

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