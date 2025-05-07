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Новости 9 мая в Украине
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В Москве ограничили мобильный интернет из-за "опасного соседства", - Песков

На сайте метрополитена Москвы произошел сбой

В Москве введены временные ограничения на мобильный интернет в связи с подготовкой к празднованию так называемого "Дня победы".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднований, то есть до 10 числа включительно - ну, наверное, нужно быть готовым к таким временным ограничениям мобильного интернета... Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем", - заявил Песков.

В то же время он не смог конкретно сказать, когда интернет полноценно восстановят.

Напомним, жители Москвы и Подмосковья жалуются на массовый сбой в работе мобильного интернета и связи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России мобильных операторов обяжут передавать ФСБ имена и адреса абонентов

Автор: 

интернет (1707) мобильная связь (435) москва (3079)


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Топ комментарии
+10
Йшов четвертий рік війни . У мацькві вимикали інтернет через страх перед - небезпечним сусідом !!
Звикай ******* !!
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07.05.2025 13:55
+8
Обісралися, мразота кацапська?))
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07.05.2025 13:53
+5
Московії з росією?
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07.05.2025 13:50
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Московії з росією?
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07.05.2025 13:50 Ответить
а також закрити пошту, тэлэграф та мости !

.
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07.05.2025 13:52 Ответить
Ніт!!! Зробити як лєнін!! Роздати кокс й водку!!! Краще метиловий спирт)))

Вони ж самі рознесуть все)))
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07.05.2025 14:31 Ответить
Обісралися, мразота кацапська?))
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07.05.2025 13:53 Ответить
Знищити вас всіх, незалежно від статі і віку, гнійник на тілі планети.
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07.05.2025 13:54 Ответить
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07.05.2025 13:53 Ответить
Навіщо кацапам Інтернет,діди ж-"тралі -валі"?
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07.05.2025 13:54 Ответить
Йшов четвертий рік війни . У мацькві вимикали інтернет через страх перед - небезпечним сусідом !!
Звикай ******* !!
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07.05.2025 13:55 Ответить
Нащо на болотах інтернет? Перестукуйтесь "па батарєям"...
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07.05.2025 14:03 Ответить
Что-то ху.йло в штаны навалил.
Очевидно никто не планирует бить по делегациям третьих стран.
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07.05.2025 14:13 Ответить
а по делегаціях вторих стран ?

ото ж
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07.05.2025 14:20 Ответить
Дід та його бидло не можуть без "двіжухі"
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07.05.2025 14:24 Ответить
І хто ЄтАт нЄбЄзпЄчний сусід?
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07.05.2025 14:27 Ответить
День перемоги москальської ********* над інтернетом.
...
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07.05.2025 15:22 Ответить
А чи не можна якось дрон автономно запрограмувати щоб він в самій москві піднявся,полетів на красну площу і скинув на путіна чемоданчик з лайном?..
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07.05.2025 17:15 Ответить
Подруга дружини в Тулі пише 8 вибухів нарахувала і інтернет ну дуже повільний...
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07.05.2025 17:57 Ответить
 
 