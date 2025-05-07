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В Москве ограничили мобильный интернет из-за "опасного соседства", - Песков
В Москве введены временные ограничения на мобильный интернет в связи с подготовкой к празднованию так называемого "Дня победы".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднований, то есть до 10 числа включительно - ну, наверное, нужно быть готовым к таким временным ограничениям мобильного интернета... Мы должны учитывать то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем", - заявил Песков.
В то же время он не смог конкретно сказать, когда интернет полноценно восстановят.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья жалуются на массовый сбой в работе мобильного интернета и связи.
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+10 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий07.05.2025 13:55
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показать весь комментарий07.05.2025 13:50
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Вони ж самі рознесуть все)))
Звикай ******* !!
Очевидно никто не планирует бить по делегациям третьих стран.
ото ж
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