У Росії мобільних операторів зобов’яжуть передавати ФСБ імена та адреси абонентів

У Росії мобільні оператори почнуть передати Федеральній службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ РФ імена, паспортні дані та адреси проживання абонентів. Робити це вони будуть на запит силовиків і через Систему міжвідомчої електронної взаємодії, до якої підключаються держоргани, банки, страхові компанії, оператори та інші.

Про це свідчить підготовлений Мінцифри РФ проєкт ухвали уряду, передає The Moscow Times.

Крім персональних даних, оператори повинні повідомляти силовикам дату укладання договору про надання послуг зв'язку, інформацію про те, активний абонент у мережі чи ні, а також коли він востаннє використовував номер.

Якщо йдеться про абонента-юрособу, то інформація міститиме й відомості про організацію, зокрема міжнародний ідентифікатор абонента (IMSI, international mobile subscriber identity) та ідентифікатор сім-картки (ICCID, integrated circuit card identifier).

Документ підготовлено на виконання так званих антишахрайських поправок, прийнятих 1 квітня 2025 року. У разі затвердження постанови вона набуде чинності з 1 вересня поточного року.

У Мінцифри РФ заявили, що відомості надаватимуться операторами лише "на законних підставах та за запитами правоохоронних органів".

"Оператори і раніше були зобов'язані передавати таку інформацію. Наразі йдеться лише про технічне покращення існуючих процедур", – сказав представник російського міністерства.

Він додав, що головною метою нововведення є "підвищення ефективності" взаємодії між операторами зв'язку та правоохоронними органами, а також скорочення термінів проведення оперативно-розшукових заходів.

На думку адвокатів, нові правила надання інформації про абонентів можуть серйозно вплинути на права людини, оскільки в системі не передбачено жодних механізмів контролю за обґрунтованістю запитів – ні з боку регулятора, ні з боку суду. Відтак, є є великий потенціал для зловживання чи незаконних "пробивів" із боку силових співробітників. Окрім того, оператори не повідомлятимуть абонентам про передачу їхніх даних третім особам.

Персональні дані в Росії

Раніше стало відомо, що російський відеохостинг Rutube, що належить "Газпром-Медіа", передає "всі дані" своїх користувачів державі.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Роскомнагляд затвердив новий наказ, який зобов'язує інтернет-провайдерів та мобільних операторів збирати та передавати відомству дані про пристрої, з яких користувачі виходять в інтернет, а також про місце їхнього підключення навіть при використанні VPN.

Також стало відомо, що онлайн-платформи в Росії будуть зобов'язані зберігати дані про переговори та листування користувачів протягом трьох років. Це стосується відомостей про передачу, прийом, доставку та обробку голосової інформації, текстових повідомлень, зображень, звуків та електронних даних.

Перед тим повідомлялося, що в Росії створять цифрову платформу, яка аналізуватиме поведінку громадян в інтернеті та формуватиме на них електронні досьє під приводом боротьби з шахрайством.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російські хостинг-провайдери піднімуть ціни через встановлення систем стеження ФСБ.