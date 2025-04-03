У Росії почнуть збирати IP-адреси та геолокацію всіх користувачів інтернету – відстежуватимуть телефони та комп’ютери

Роскомнагляд затвердив новий наказ, який зобов'язує інтернет-провайдерів та мобільних операторів збирати та передавати відомству дані про пристрої, з яких користувачі виходять в інтернет, а також про місце їхнього підключення навіть при використанні VPN.

Документ був зареєстрований у Мін'юсті Росії 31 березня, проте поки не набрав чинності, передає The Moscow Times.

"Встановлено порядок, терміни, склад та формат надання оператором зв'язку в Роскомнагляд інформації, що дозволяє ідентифікувати засоби зв'язку та встаткування користувача (кінцеве обладнання) в мережі "Інтернет" на території Росії", — пояснили в Роскомнагляді.

Нові вимоги повинні торкнутися не тільки модемів і роутерів, але також смартфонів, ноутбуків і персональних комп'ютерів.

Згідно з наказом, оператори зв'язку повинні передавати до Роскомнагляду дані, що дозволяють встановити особу користувача та його пристрій, а також визначити маршрути пересування інтернет-трафіку.

Зокрема, йдеться про IP-адреси, які присвоюються користувачам, а також про геолокацію (регіон, район, округ тощо), ідентифікатори обладнання, через яке проходить трафік.

Якщо підключення здійснюється одночасно через протоколи IPv4 та IPv6, повинні вказуватися обидві IP-адреси.

Для передачі даних передбачено спеціальний формат, що включає мітку часу та параметр TTL.

Оператори, які отримали ліцензію до набрання чинності, будуть зобов'язані надати перші дані протягом шести місяців, а нові оператори – протягом 15 робочих днів з моменту надання послуг.

В одному з мобільних операторів Росії своєю чергою зазначили, що збирання додаткових даних, що дозволяють ідентифікувати обладнання користувачів, порушує таємницю зв'язку та потребує значних фінансових витрат на модернізацію інфраструктури. Передача таких даних третім особам можлива лише за згодою абонента або у випадках, передбачених законодавством.

Раніше стало відомо, що онлайн-платформи в Росії будуть зобов'язані зберігати дані про переговори та листування користувачів протягом трьох років. Це стосується відомостей про передачу, прийом, доставку та обробку голосової інформації, текстових повідомлень, зображень, звуків та електронних даних.

Перед тим повідомлялося, що в Росії створять цифрову платформу, яка аналізуватиме поведінку громадян в інтернеті та формуватиме на них електронні досьє під приводом боротьби з шахрайством.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російські хостинг-провайдери піднімуть ціни через встановлення систем стеження ФСБ.

До того повідомлялося, що операторів зв'язку в РФ зобов'яжуть передавати дані про користувачів, які заходять на заблоковані в Росії сайти.

Перед тим стало відомо, що російська влада зможе вимагати від бізнесу передавати знеособлені персональні дані клієнтів і співробітників фактично з будь-якого приводу.