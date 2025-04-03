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Новини
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У Росії почнуть збирати IP-адреси та геолокацію всіх користувачів інтернету – відстежуватимуть телефони та комп’ютери

У Росії почнуть збирати IP-адреси та геолокацію всіх користувачів інтернету

Роскомнагляд затвердив новий наказ, який зобов'язує інтернет-провайдерів та мобільних операторів збирати та передавати відомству дані про пристрої, з яких користувачі виходять в інтернет, а також про місце їхнього підключення навіть при використанні VPN. 

Документ був зареєстрований у Мін'юсті Росії 31 березня, проте поки не набрав чинності, передає The Moscow Times.

"Встановлено порядок, терміни, склад та формат надання оператором зв'язку в Роскомнагляд інформації, що дозволяє ідентифікувати засоби зв'язку та встаткування користувача (кінцеве обладнання) в мережі "Інтернет" на території Росії", — пояснили в Роскомнагляді.

Нові вимоги повинні торкнутися не тільки модемів і роутерів, але також смартфонів, ноутбуків і персональних комп'ютерів.

Згідно з наказом, оператори зв'язку повинні передавати до Роскомнагляду дані, що дозволяють встановити особу користувача та його пристрій, а також визначити маршрути пересування інтернет-трафіку.

Зокрема, йдеться про IP-адреси, які присвоюються користувачам, а також про геолокацію (регіон, район, округ тощо), ідентифікатори обладнання, через яке проходить трафік.

Якщо підключення здійснюється одночасно через протоколи IPv4 та IPv6, повинні вказуватися обидві IP-адреси.

Для передачі даних передбачено спеціальний формат, що включає мітку часу та параметр TTL.

Оператори, які отримали ліцензію до набрання чинності, будуть зобов'язані надати перші дані протягом шести місяців, а нові оператори – протягом 15 робочих днів з моменту надання послуг.

В одному з мобільних операторів Росії своєю чергою зазначили, що збирання додаткових даних, що дозволяють ідентифікувати обладнання користувачів, порушує таємницю зв'язку та потребує значних фінансових витрат на модернізацію інфраструктури.  Передача таких даних третім особам можлива лише за згодою абонента або у випадках, передбачених законодавством.

Раніше стало відомо, що онлайн-платформи в Росії будуть зобов'язані зберігати дані про переговори та листування користувачів протягом трьох років. Це стосується відомостей про передачу, прийом, доставку та обробку голосової інформації, текстових повідомлень, зображень, звуків та електронних даних.

Перед тим повідомлялося, що в Росії створять цифрову платформу, яка аналізуватиме поведінку громадян в інтернеті та формуватиме на них електронні досьє під приводом боротьби з шахрайством.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російські хостинг-провайдери піднімуть ціни через встановлення систем стеження ФСБ.

До того повідомлялося, що операторів зв'язку в РФ зобов'яжуть передавати дані про користувачів, які заходять на заблоковані в Росії сайти.

Перед тим стало відомо, що російська влада зможе вимагати від бізнесу передавати знеособлені персональні дані клієнтів і співробітників фактично з будь-якого приводу.

Автор: 

інтернет (1328) росія (14184) стеження (20) захист персональних даних (61)


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Топ коментарі
+9
Наслідки нехтування правилами військового обліку + результат виборів-19 + відсутність великої маси глубінного народа, який за $35k згодний хоч на сво.
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03.04.2025 08:58
+6
Та звісно. А в нас ще не збирають?
Я думала ми по деяких утисках свободи тепер у авангарді планети всієї.
От здавалось би, хутін народився вже у погонах і кляузах. Все життя був фсбешником і гебнею
А наший то по сцені плигав і роди корчив. Але , але..
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03.04.2025 08:47
+6
Кордони закриті, бо мобілізація. Мобілізація - бо війна. Війна - бо русня хоче.
До 24.02.2022 ніяких закритих кордонів не було.
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03.04.2025 08:55
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Вже бачу коментарі "значіт, скоро і у нас".
У нас може і не скоро, а може і не буде, а на росії воно вже є.
Але КНДР - це Україна, так.
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03.04.2025 08:44 Відповісти
КНДР потому что границы закрыты
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03.04.2025 08:51 Відповісти
Кордони закриті, бо мобілізація. Мобілізація - бо війна. Війна - бо русня хоче.
До 24.02.2022 ніяких закритих кордонів не було.
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03.04.2025 08:55 Відповісти
А людей бусифицируют и избивают в тцк почему?
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03.04.2025 08:56 Відповісти
Наслідки нехтування правилами військового обліку + результат виборів-19 + відсутність великої маси глубінного народа, який за $35k згодний хоч на сво.
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03.04.2025 08:58 Відповісти
Нехай росія спочатку побудує у себе таку країну, щоб ми туди замість ЄС самі ломились.
Бо коли тебе до "союза" ракетами і танками заганяють, викликає, скажімо так, нєкотороє нєсогласіє, а мєстамі дажє протівлєніє.
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03.04.2025 09:07 Відповісти
так вони хочуть окупувати Україну, Молдову, країни Балтії і тд.тп., (так звані білорусь і Грузію вони в же окупували), як це робили протягом останніх 400-500 років і щоб українці, литовці, латвійці, естонці, молдавани і тд.тп. їм будували імперію, завойовували, окуповували для них країни сходу Європи, як це було у І та ІІ Світові війни, бо це кацапське лайно, виведене за останні 400-500 років шляхом негативного відбору, 1'00% алкоголізму, ісцесту, схохачесва ні на що не здатне !!!
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03.04.2025 09:26 Відповісти
Емоції не допомагають, лише шкодять.
Русня таких коментаторів з насолодою ганяє сцяними ганчірками.
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03.04.2025 09:29 Відповісти
А коли це питання мобілізації знаходилося у площині бажань?
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03.04.2025 09:09 Відповісти
Кого?
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03.04.2025 09:02 Відповісти
Ти особисто багато знаєш таких, у кого все було норм з військовим обліком, а їх ловили, били, у бусики пхали?
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03.04.2025 09:07 Відповісти
Так-так, ми знаємо, в усьому винний зєля, а ***** - нєвінная жєртва обстоятєльств, єго просто спровоціровалі, нє оставілі нікакого вибора.
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03.04.2025 09:22 Відповісти
Я вам ще більше скажу: якби зєлєна скотина скопитилася у 2013 році, війни цієї б взагалі не було.
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03.04.2025 09:36 Відповісти
Перехід на особисті - це певно ознака адекватності.
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03.04.2025 09:44 Відповісти
Подяка за спробу загнати на трек "во всьом віноват только зєля, а росія і ***** вообщє ні прі чьом" примітивним способом "запотиличник-цукерка-запотиличник"?
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03.04.2025 09:48 Відповісти
Я вас сюди не кликав, самі йдіть.
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03.04.2025 09:50 Відповісти
Хіба це питання до мене? ) Ти написав що хйло би не вторгся якби зе не був президентом, я тобі написав шо війна почалась ще до 22 року і до 19 року. А ти знову про 22 рік. Чи ти не віриш що війна раніше почалась і що хйло би не напав при якихось там обставинах? Рано чи пізно він би все одно напав. І поки рашку не розвалять то через деякий час після "закінчення" поточної війни вони все рівно будуть нападати в майбтньому. Але ще раз - з Америки напевно видніше )
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03.04.2025 15:16 Відповісти
Та звісно. А в нас ще не збирають?
Я думала ми по деяких утисках свободи тепер у авангарді планети всієї.
От здавалось би, хутін народився вже у погонах і кляузах. Все життя був фсбешником і гебнею
А наший то по сцені плигав і роди корчив. Але , але..
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03.04.2025 08:47 Відповісти
Ну завдяки "мудрому наріду" який "устал ат вайни" і бажає халяви(низьки ціни,тарифи,великі пенсіі та зарплати) маємо те,що маємо.Подивиться на програму ЗЕ з кацапсько-алігархичним проектом "слуга народу",доки ще не поудаляли.
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03.04.2025 08:57 Відповісти
Ух ти, цифровий концтабір вже в дії?
А Україна таки попереду, "Дія" вже діє та шпигує(
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03.04.2025 08:53 Відповісти
Звучить маштабно але безглуздо.
Нащо збирати все, коли потрібні одиниці...
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03.04.2025 08:54 Відповісти
Ну АНБ у Штатак з їх технічними спроможностями я ще можу зрозуміти.
А ці лісові мавпи куди пхаються? Воно ж все одно буде через сраку та кострубато.

Досі всі потуги Роскомнадзору з обмежень та нагляду за інетом вилазили боком або взагалі не злітали.
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03.04.2025 09:26 Відповісти
Легальний сервер з підтримкою виробника та легальне ПЗ. І не один, і не десять. Ну і прямі руки з головами..
Питання у тому, що з телекомунікаціями на Роісє вже давно не ахті. Всі надія на Хуавей, який ніхуа не горить бажанням.
А руки і голови чкурнули з Роісі з першими ознаками *******. Зрозуміло, що не всі але ж це і не питання однієї контори.

І от маємо стару телекомунікаційну структуру без технічної підтримки і брак гарних спеціалістів, на фоні яких збираються писати та аналізувати все і вся.
Доречі, для аналізу теж потрібні легальний BI-софт та толкові аналітики, що у ньому та у самому питанні шарять.

Інакше це профанація та списання бабла на ніщо. 😁 Що, скоріше за все, і є головною метою.
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03.04.2025 10:18 Відповісти
Вже не лише збирають,а і судять за "інтернет"-скільки вже то було навіть тут інформації,під приводом "розкрили ворожих агітаторів".
Чомусь при Порошенка не чіпали нікого,незважаючи,що проти нього поширювали стільки відвертої брехні і наклепу,що міг навіть особисто подати "за образу честі і гідності".
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03.04.2025 08:54 Відповісти
На зєлю тут кілотони матюків щодня генерують - і де ті хоча б санкції проти Цензора?
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03.04.2025 08:56 Відповісти
Матюками він сам користується, тут ефект бумерангу спрацьовує.
Друге, на нього навіть не треба щось вигадувати: настільки протизаконного він натворив,пр.хоча би: розгін парламенту,"оман",куди його потягнула маловідома тоді особа,знана тепер,як козир.
А санкції Ц.робить проти дописувачів,які пишуть гостро про найвеличнішого - це вже кожен знає,тут нема ніякої таємниці.
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03.04.2025 09:20 Відповісти
Мені ще жодного разу не терли комент, де я сварив зєлю.
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03.04.2025 09:23 Відповісти
Ваш комент на зелю дорівнює ноль цілих,ноль десятих "сварив зєлю".
Хоча банять,або ""сталась помилка ".
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03.04.2025 09:51 Відповісти
А от мене адмін недавно навіть "арештував" на три доби .. Я з сарказмом написав про Зеленського як про агента кремля . Адмін - шютки юмора не зрозумів .
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03.04.2025 11:00 Відповісти
Буває.
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03.04.2025 11:05 Відповісти
К Р А С О Т АААААА, Г О Й Д ААААА
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03.04.2025 08:55 Відповісти
От новина! В мордорі всія ця інфа збиралась давно, навіть провайдерів зобов'язали виділити канали для зберігання даних і забезпечити постійний доступ до них " товаріща майора"))) А нинішній указ лише зобов'язує і дрібних провайдерів шпигувати за абонентами...
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03.04.2025 09:14 Відповісти
В нас те саме
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03.04.2025 09:39 Відповісти
чи не новина
усі спецслужби миру давно це роблять, тільки вам про це невідомо
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03.04.2025 11:01 Відповісти
но только кацапы построят построили гулаг (и распространят на близлежащие территории)
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03.04.2025 12:16 Відповісти
А IP нахрена? MAC адреси так. IP мало в кого статичні.
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03.04.2025 13:45 Відповісти

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