У Росії почнуть збирати IP-адреси та геолокацію всіх користувачів інтернету – відстежуватимуть телефони та комп’ютери
Роскомнагляд затвердив новий наказ, який зобов'язує інтернет-провайдерів та мобільних операторів збирати та передавати відомству дані про пристрої, з яких користувачі виходять в інтернет, а також про місце їхнього підключення навіть при використанні VPN.
Документ був зареєстрований у Мін'юсті Росії 31 березня, проте поки не набрав чинності, передає The Moscow Times.
"Встановлено порядок, терміни, склад та формат надання оператором зв'язку в Роскомнагляд інформації, що дозволяє ідентифікувати засоби зв'язку та встаткування користувача (кінцеве обладнання) в мережі "Інтернет" на території Росії", — пояснили в Роскомнагляді.
Нові вимоги повинні торкнутися не тільки модемів і роутерів, але також смартфонів, ноутбуків і персональних комп'ютерів.
Згідно з наказом, оператори зв'язку повинні передавати до Роскомнагляду дані, що дозволяють встановити особу користувача та його пристрій, а також визначити маршрути пересування інтернет-трафіку.
Зокрема, йдеться про IP-адреси, які присвоюються користувачам, а також про геолокацію (регіон, район, округ тощо), ідентифікатори обладнання, через яке проходить трафік.
Якщо підключення здійснюється одночасно через протоколи IPv4 та IPv6, повинні вказуватися обидві IP-адреси.
Для передачі даних передбачено спеціальний формат, що включає мітку часу та параметр TTL.
Оператори, які отримали ліцензію до набрання чинності, будуть зобов'язані надати перші дані протягом шести місяців, а нові оператори – протягом 15 робочих днів з моменту надання послуг.
В одному з мобільних операторів Росії своєю чергою зазначили, що збирання додаткових даних, що дозволяють ідентифікувати обладнання користувачів, порушує таємницю зв'язку та потребує значних фінансових витрат на модернізацію інфраструктури. Передача таких даних третім особам можлива лише за згодою абонента або у випадках, передбачених законодавством.
Раніше стало відомо, що онлайн-платформи в Росії будуть зобов'язані зберігати дані про переговори та листування користувачів протягом трьох років. Це стосується відомостей про передачу, прийом, доставку та обробку голосової інформації, текстових повідомлень, зображень, звуків та електронних даних.
Перед тим повідомлялося, що в Росії створять цифрову платформу, яка аналізуватиме поведінку громадян в інтернеті та формуватиме на них електронні досьє під приводом боротьби з шахрайством.
Наприкінці минулого року повідомлялося, що російські хостинг-провайдери піднімуть ціни через встановлення систем стеження ФСБ.
До того повідомлялося, що операторів зв'язку в РФ зобов'яжуть передавати дані про користувачів, які заходять на заблоковані в Росії сайти.
Перед тим стало відомо, що російська влада зможе вимагати від бізнесу передавати знеособлені персональні дані клієнтів і співробітників фактично з будь-якого приводу.
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У нас може і не скоро, а може і не буде, а на росії воно вже є.
Але КНДР - це Україна, так.
До 24.02.2022 ніяких закритих кордонів не було.
Бо коли тебе до "союза" ракетами і танками заганяють, викликає, скажімо так, нєкотороє нєсогласіє, а мєстамі дажє протівлєніє.
Русня таких коментаторів з насолодою ганяє сцяними ганчірками.
Я думала ми по деяких утисках свободи тепер у авангарді планети всієї.
От здавалось би, хутін народився вже у погонах і кляузах. Все життя був фсбешником і гебнею
А наший то по сцені плигав і роди корчив. Але , але..
А Україна таки попереду, "Дія" вже діє та шпигує(
Нащо збирати все, коли потрібні одиниці...
А ці лісові мавпи куди пхаються? Воно ж все одно буде через сраку та кострубато.
Досі всі потуги Роскомнадзору з обмежень та нагляду за інетом вилазили боком або взагалі не злітали.
Питання у тому, що з телекомунікаціями на Роісє вже давно не ахті. Всі надія на Хуавей, який ніхуа не горить бажанням.
А руки і голови чкурнули з Роісі з першими ознаками *******. Зрозуміло, що не всі але ж це і не питання однієї контори.
І от маємо стару телекомунікаційну структуру без технічної підтримки і брак гарних спеціалістів, на фоні яких збираються писати та аналізувати все і вся.
Доречі, для аналізу теж потрібні легальний BI-софт та толкові аналітики, що у ньому та у самому питанні шарять.
Інакше це профанація та списання бабла на ніщо. 😁 Що, скоріше за все, і є головною метою.
Чомусь при Порошенка не чіпали нікого,незважаючи,що проти нього поширювали стільки відвертої брехні і наклепу,що міг навіть особисто подати "за образу честі і гідності".
Друге, на нього навіть не треба щось вигадувати: настільки протизаконного він натворив,пр.хоча би: розгін парламенту,"оман",куди його потягнула маловідома тоді особа,знана тепер,як козир.
А санкції Ц.робить проти дописувачів,які пишуть гостро про найвеличнішого - це вже кожен знає,тут нема ніякої таємниці.
Хоча банять,або ""сталась помилка ".
усі спецслужби миру давно це роблять, тільки вам про це невідомо
построятпостроили гулаг (и распространят на близлежащие территории)