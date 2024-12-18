Влада Росії буде збирати дані всіх росіян, що заходять на заблоковані сайти

Операторів зв'язку в РФ зобов'яжуть передавати дані про користувачів, які заходять на заблоковані в Росії сайти.

Це випливає із проєкту наказу Роскомнагляду, передає The Moscow Times.

У пояснювальній записці йдеться, що нові заходи повинні запобігти доступу до забороненої інформації, яка ображає людську гідність, містить зображення протиправних дій і поширюється з хуліганських, корисливих та інших низовинних спонукань.

Оператори будуть зобов'язані передавати Роскомнагляду інформацію про засоби зв'язку та користувальницьке обладнання клієнтів протягом 15 робочих днів з дати початку надання послуг з надання доступу до інтернету.

Цей список містить мережеві адреси, місце проживання, номери IP технічних засобів, через які проходить трафік.

У документі прямо не називаються можливі способи обходу блокування, проте йдеться про сервіси заміни IP-адрес, VPN або Tor.

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Регулятор стверджує, що оператори зможуть виконати нову вимогу за допомогою технічних засобів протидії загрозам, яку вони зобов'язані встановлювати на мережі з 2019 року.

Заходи почнуть діяти через три місяці після набрання чинності. Дата закінчення публічного обговорення документа – 7 січня.

Із 30 листопада Роскомнагляд заборонив будь-яку інформацію про способи обходу блокувань в інтернеті, а до 2030 року регулятор збирається витратити 59 млрд руб. на оновлення технічних засобів протидії загрозам, щоб підвищити ефективність обмеження доступу до VPN до 96%.

Також Роскомнагляд підготував наказ, який дозволить уповільнювати роботу будь-яких сервісів на підставі вимог генпрокурора чи його заступників.

Роскомнагляд почав активно блокувати VPN-додатки після вторгнення Росії до України. Відомство робить це на підставі закону "Про зв'язок", який дозволяє забороняти роботу сервісів, що не забезпечують фільтрацію інформації, що порушує закон.

Наприкінці серпня повідомлялося, що в Росії після уповільнення YouTube злетіли продажі Wi-Fi-роутерів з VPN-сервісами. Так, у першій половині серпня продаж подібних пристроїв зріс на 40% порівняно з кінцем липня.

Перед тим російські користувачі зіткнулися з проблемами в роботі кількох популярних VPN-сервісів після уповільнення відеохостингу YouTube в Росії.

До того стало відомо, що відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості в більшості браузерів на території Росії, встановлених на стаціонарних комп'ютерах і ноутбуках. Проблеми з трансляцією виникають у Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox та Mi Browser.