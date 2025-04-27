Російський "аналог" YouTube зізнався в передачі всіх персональних даних силовикам

Російський відеохостинг Rutube, що належить "Газпром-Медіа", передає "всі дані" своїх користувачів державі.

Про це повідомила голова відділу платформи роботи з лідерами громадської думки Єлена Кузьміна, передає The Moscow Times.

Кузьміна заявила, що співробітники відділу модерації направляють зібрані відомості про користувачів до "відділу служби безпеки".

"Відділ служби безпеки передає все до прокуратури. Всі дані, які у нас є – IP, пошта, номер телефону – ми всі передаємо", – сказала вона.

Rutube, який запустили у 2006 році, входить до медійних активів "Газпром-Медіа" і позиціонується як аналог американського YouTube. Ним управляє ТОВ "Руформ", 100% якого було консолідовано холдингом наприкінці 2020 року.

До фактичного блокування YouTube у Росії в 2024 році платформа знаходилася лише у третій десятці завантажень App Store у РФ.

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України Apple вимагала від Rutube приховати матеріали російських пропагандистських ЗМІ в iOS-версії програми або зробити її доступною тільки в Росії під загрозою видалення з AppStore. Відеохостинг вибрав другий варіант, проте влітку 2024 року додаток все ж таки було видалено. У жовтні 2024 року те саме зробив сервіс Google Play.

У лютому майданчик заблокували в Туреччині під приводом незаконного поширення реклами казино та азартних ігор, у квітні російський відеохостинг перестав працювати на території Узбекистану відповідно до урядової постанови, яка зобов'язує обмежувати роботу ресурсів із контентом, який пропагує насильство та війну. Раніше, у жовтні 2024 року стало відомо про блокування сервісу в Молдові.

Персональні дані в Росії

Раніше повідомлялося, що обсяги витоків персональних даних росіян за кілька попередніх років досягли таких масштабів, що в мережі вже є відомості про всіх економічно активних громадян Росії.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Роскомнагляд затвердив новий наказ, який зобов'язує інтернет-провайдерів та мобільних операторів збирати та передавати відомству дані про пристрої, з яких користувачі виходять в інтернет, а також про місце їхнього підключення навіть при використанні VPN.

Раніше стало відомо, що онлайн-платформи в Росії будуть зобов'язані зберігати дані про переговори та листування користувачів протягом трьох років. Це стосується відомостей про передачу, прийом, доставку та обробку голосової інформації, текстових повідомлень, зображень, звуків та електронних даних.

Перед тим повідомлялося, що в Росії створять цифрову платформу, яка аналізуватиме поведінку громадян в інтернеті та формуватиме на них електронні досьє під приводом боротьби з шахрайством.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російські хостинг-провайдери піднімуть ціни через встановлення систем стеження ФСБ.