У мережі опинилися персональні дані майже всіх росіян

Обсяги витоків персональних даних росіян за кілька попередніх років досягли таких масштабів, що в мережі вже є відомості про всіх економічно активних громадян Росії.

Про це заявив технічний директор російської компанії-розробника IT-рішень для боротьби з кіберзлочинністю F6 Нікіта Кисліцин, передає The Moscow Times.

"Цілком очевидним є факт, що сукупність усіх витоків за останні роки, здається, покриває абсолютно повно плюс-мінус все економічно активне населення країни", – сказав Кисліцин.

За його словами, будь-який росіянин, який здійснює фінансові операції, перебуває під прицілом хакерів та шахраїв.

Лише за перші місяці 2025 року в інтернеті опинилися майже 100 млн рядків із даними про громадян Росії.

Водночас із початку року кількість зафіксованих випадків великих витоків у російських компаній становила 67 випадків, що на 28 інцидентів менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У Роскомнагляді в грудні минулого року констатували вибухове зростання числа "злитих" у мережу персональних даних росіян. За даними відомства, за 11 місяців 2024 року у відкритий доступ потрапили бази даних із 680 млн записів про громадян РФ (загалом зафіксували 127 випадків витоків). Це вдвічі більше, ніж у попередньому році.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Роскомнагляд затвердив новий наказ, який зобов'язує інтернет-провайдерів та мобільних операторів збирати та передавати відомству дані про пристрої, з яких користувачі виходять в інтернет, а також про місце їхнього підключення навіть при використанні VPN.

Раніше стало відомо, що онлайн-платформи в Росії будуть зобов'язані зберігати дані про переговори та листування користувачів протягом трьох років. Це стосується відомостей про передачу, прийом, доставку та обробку голосової інформації, текстових повідомлень, зображень, звуків та електронних даних.

Перед тим повідомлялося, що в Росії створять цифрову платформу, яка аналізуватиме поведінку громадян в інтернеті та формуватиме на них електронні досьє під приводом боротьби з шахрайством.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російські хостинг-провайдери піднімуть ціни через встановлення систем стеження ФСБ.