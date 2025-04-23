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Новини
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У мережі опинилися персональні дані майже всіх росіян

Персональні дані майже всіх росіян опинилися в мережі

Обсяги витоків персональних даних росіян за кілька попередніх років досягли таких масштабів, що в мережі вже є відомості про всіх економічно активних громадян Росії. 

Про це заявив технічний директор російської компанії-розробника IT-рішень для боротьби з кіберзлочинністю F6 Нікіта Кисліцин, передає The Moscow Times.

"Цілком очевидним є факт, що сукупність усіх витоків за останні роки, здається, покриває абсолютно повно плюс-мінус все економічно активне населення країни", – сказав Кисліцин.

За його словами, будь-який росіянин, який здійснює фінансові операції, перебуває під прицілом хакерів та шахраїв.

Лише за перші місяці 2025 року в інтернеті опинилися майже 100 млн рядків із даними про громадян Росії.

Водночас із початку року кількість зафіксованих випадків великих витоків у російських компаній становила 67 випадків, що на 28 інцидентів менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У Роскомнагляді в грудні минулого року констатували вибухове зростання числа "злитих" у мережу персональних даних росіян. За даними відомства, за 11 місяців 2024 року у відкритий доступ потрапили бази даних із 680 млн записів про громадян РФ (загалом зафіксували 127 випадків витоків). Це вдвічі більше, ніж у попередньому році.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Роскомнагляд затвердив новий наказ, який зобов'язує інтернет-провайдерів та мобільних операторів збирати та передавати відомству дані про пристрої, з яких користувачі виходять в інтернет, а також про місце їхнього підключення навіть при використанні VPN.

Раніше стало відомо, що онлайн-платформи в Росії будуть зобов'язані зберігати дані про переговори та листування користувачів протягом трьох років. Це стосується відомостей про передачу, прийом, доставку та обробку голосової інформації, текстових повідомлень, зображень, звуків та електронних даних.

Перед тим повідомлялося, що в Росії створять цифрову платформу, яка аналізуватиме поведінку громадян в інтернеті та формуватиме на них електронні досьє під приводом боротьби з шахрайством.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російські хостинг-провайдери піднімуть ціни через встановлення систем стеження ФСБ.

Автор: 

інтернет (1334) інформація (105) росія (14203) захист персональних даних (62) кібербезпека (471)


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Топ коментарі
+10
буде легше шукати СВОлочєй.
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23.04.2025 09:12
+9
Тепер потрібно проаналізувати хто з наших чиновників та радників мають російські паспорти. Всі мають знати.
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23.04.2025 09:25
+6
"Те, що знають двоє, знає і свиня".
Те ж ж саме роблять Зе-слуги і в Україні, даючи доступ до банківській таємниці податковій.
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23.04.2025 09:09
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І єта прєкґасна!
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23.04.2025 09:06 Відповісти
"Те, що знають двоє, знає і свиня".
Те ж ж саме роблять Зе-слуги і в Україні, даючи доступ до банківській таємниці податковій.
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23.04.2025 09:09 Відповісти
цур вас: "Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в https://lb.ua/tag/17521_ofis_prezidenta.html Офіс президента, it-команда показала дашборди з тисячею атак на день, перевантаженням сайтів і т.д. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду", - розповів Федоров.
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23.04.2025 09:23 Відповісти
буде легше шукати СВОлочєй.
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23.04.2025 09:12 Відповісти
Так Вас теж буде легко шукати ... Чи ви думаєте що про українців бази не зливають ?
Але так, пишуть тільки про росіян.
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23.04.2025 09:50 Відповісти
можливо можуть і нас шукати. Точно не будуть вас шукати, бо вата нікому ***** не треба, тому може існувати спокійно.
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23.04.2025 09:55 Відповісти
Ну Вам, звичайно, стало значно легше як тільки Ви "промаркували" того, чия думка вам не подобається як "чужого". Аби тільки не подивитися у дзеркало - не подумати про проблему...
Да скільки завгодно Але ситуація повністю дзеркальна...
Як у 2000 яку завгодно базу можна було купити, так й сьогодні...
Спробуйте вбити у інтернет-пошуку свої ФІО та дату народження, й СКОРІШЕ ЗА ВСЕ, самі усе знайдете. А це ви ще навіть у "даркнет" не спустилися...
Хоча звичайно, те що "прописано у документах" зовсім не означає, що воно так і є
Й саме тому ТЦК "по вулицях бігає" не не по адресах ходить.
Так й у росіян ВСЕ так само - у чому перемога ?
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23.04.2025 10:58 Відповісти
я промаркував, тому що ви у своєму коменті відокремили себе від нас.
Тому всі інші ваші тексти мене вже не цікавлять.
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23.04.2025 11:15 Відповісти
Й Вам дякую. Живіть далі у своїх мріях.
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23.04.2025 11:25 Відповісти
ну так, мрії у нас протилежні, тому ви будете жити у своїх.
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23.04.2025 11:29 Відповісти
Тепер потрібно проаналізувати хто з наших чиновників та радників мають російські паспорти. Всі мають знати.
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23.04.2025 09:25 Відповісти

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