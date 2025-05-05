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Репетиция парада в Москве: жители жалуются на проблемы со связью и интернетом, - росСМИ
Жители Москвы и Подмосковья 5 мая жалуются на массовый сбой в работе мобильного интернета и связи.
Об этом пишет The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.
Проблемы со связью начались около 11:00. Их фиксируют у всех основных операторов связи: Т2, МТС, "Мегафон", Yota и "Билайн", а также "Т-Мобайл" и "СберМобайл".
Фиксируются сбои и в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.
По данным СМИ, это может быть связано с проведением в Москве репетиции воздушной части будущего парада победы 9 мая, из-за которой усилили меры безопасности.
Власти в смс-сообщениях заявили: "Возможны ограничения доступа в Интернет в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий".
Топ комментарии
+5 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий05.05.2025 14:46
+4 Small Jerboa
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+4 Olga A #374484
показать весь комментарий05.05.2025 14:49
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чому туди нічого не летить?
чому там нічого не вибухає?
Добре, аби жителі мацкви ще почали скаржитися на вибухи, пожежі і рев потужних дронів.
Що би там не було, але балістика залишається ультимативною зброєю і 21 століття.
Зеленський, де "ГРІМ-2"?!!
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