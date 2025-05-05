РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11516 посетителей онлайн
Новости 9 мая в России
2 165 17

Репетиция парада в Москве: жители жалуются на проблемы со связью и интернетом, - росСМИ

В Москве проблемы с интернетом и мобильной связью

Жители Москвы и Подмосковья 5 мая жалуются на массовый сбой в работе мобильного интернета и связи.

Об этом пишет The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

Проблемы со связью начались около 11:00. Их фиксируют у всех основных операторов связи: Т2, МТС, "Мегафон", Yota и "Билайн", а также "Т-Мобайл" и "СберМобайл".

Фиксируются сбои и в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.

По данным СМИ, это может быть связано с проведением в Москве репетиции воздушной части будущего парада победы 9 мая, из-за которой усилили меры безопасности.

Власти в смс-сообщениях заявили: "Возможны ограничения доступа в Интернет в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий".

Читайте: Посольство Украины ответило Фицо: Парад в Москве не имеет ничего общего с победой над нацизмом

Автор: 

интернет (1706) мобильная связь (434) москва (3078) россия (95671)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
а чому, на масквє не волає повітряна тривога?
чому туди нічого не летить?
чому там нічого не вибухає?
показать весь комментарий
05.05.2025 14:46
+4
Ну, де єксПЕРДи, що кричали "дрони - імба"?
Що би там не було, але балістика залишається ультимативною зброєю і 21 століття.
Зеленський, де "ГРІМ-2"?!!
показать весь комментарий
05.05.2025 14:49
+4
Зейло по своєму дружбану не вдарить ніколи.
показать весь комментарий
05.05.2025 14:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
05.05.2025 14:45 Ответить
а чому, на масквє не волає повітряна тривога?
чому туди нічого не летить?
чому там нічого не вибухає?
показать весь комментарий
05.05.2025 14:46 Ответить
Зейло по своєму дружбану не вдарить ніколи.
показать весь комментарий
05.05.2025 14:49 Ответить
Проблеми з данними у нас, бо америка обмежила супутникові данні....
показать весь комментарий
05.05.2025 16:38 Ответить
А що. Репетиція максимально наближена до бойової.

Добре, аби жителі мацкви ще почали скаржитися на вибухи, пожежі і рев потужних дронів.
показать весь комментарий
05.05.2025 14:47 Ответить
Жители Мацкви скупили всі квітки на транспорт на виїзд в область з 8 по 12 травня. Прогнозують закриття аеропортів та пробки на автошляхах також на виїзд з столиці.
показать весь комментарий
05.05.2025 15:31 Ответить
Ну, де єксПЕРДи, що кричали "дрони - імба"?
Що би там не було, але балістика залишається ультимативною зброєю і 21 століття.
Зеленський, де "ГРІМ-2"?!!
показать весь комментарий
05.05.2025 14:49 Ответить
Де де...? Там же де і все решта, що було знищено з 2019.
показать весь комментарий
05.05.2025 14:53 Ответить
"Зеленський, де "ГРІМ-2"?!!", в дорогах, спортивних комплексах, на Буковелі в Омані...
показать весь комментарий
05.05.2025 15:56 Ответить
кому жаляться сцарю чи на сцаря?
показать весь комментарий
05.05.2025 14:50 Ответить
Це добре, наші дроноводи і ракетчики тепер будуть знати, які частоти глушать в кацапському свинарнику, щоб обійти їх або використовитамуть дрони з ШІ.
показать весь комментарий
05.05.2025 14:52 Ответить
Ссутся орки.
показать весь комментарий
05.05.2025 14:55 Ответить
бавовна отменяется Си-Си-Пин едет в парад на москву
показать весь комментарий
05.05.2025 15:00 Ответить
Одним больше - одним меньше... В Китае этих Пинов, как Си ...
показать весь комментарий
05.05.2025 17:39 Ответить
А наша дронова репетиція по законним військовим цілям під час репетиціі в мацьке?
показать весь комментарий
05.05.2025 15:14 Ответить
Якщо дозволити кацапні провести парад без *****, без задирки то це тільки укріпить московитів, що вони обрані.
показать весь комментарий
05.05.2025 15:53 Ответить
Коли вже вам, падлюкам москальським, зроблять роутинг через сервер 127.0.0.1 ?

...
показать весь комментарий
05.05.2025 17:40 Ответить
 
 