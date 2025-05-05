Репетиция парада в Москве: жители жалуются на проблемы со связью и интернетом, - росСМИ

Жители Москвы и Подмосковья 5 мая жалуются на массовый сбой в работе мобильного интернета и связи.

Об этом пишет The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

Проблемы со связью начались около 11:00. Их фиксируют у всех основных операторов связи: Т2, МТС, "Мегафон", Yota и "Билайн", а также "Т-Мобайл" и "СберМобайл".

Фиксируются сбои и в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.

По данным СМИ, это может быть связано с проведением в Москве репетиции воздушной части будущего парада победы 9 мая, из-за которой усилили меры безопасности.

Власти в смс-сообщениях заявили: "Возможны ограничения доступа в Интернет в связи с обеспечением безопасности праздничных мероприятий".

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