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Новини 9 травня у Росії
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Репетиція параду у Москві: жителі скаржаться на проблеми зі зв’язком та інтернетом, - росЗМІ

У Москві проблеми з інтернетом та мобільним зв’язком

Жителі Москви та Підмосков'я 5 травня скаржаться на масовий збій в роботі мобільного інтернету та зв'язку.

Про це пише The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

Проблеми зі зв'язком почалися близько 11:00. Їх фіксують у всіх основних операторів зв'язку: Т2, МТС, "Мегафон", Yota і "Билайн", а також "Т-Мобайл" і "СберМобайл".

Фіксуються збої і в роботі месенджерів Telegram та WhatsApp.

За даними ЗМІ, це може бути пов'язано із проведенням у Москві репетиції повітряної частини майбутнього параду перемоги 9 травня, через яку посилили заходи безпеки. 

Влада в смс-повідомленнях заявила: "Можливі обмеження доступу в Інтернет у зв'язку із забезпеченням безпеки святкових заходів".

Читайте: Посольство України відповіло Фіцо: Парад у Москві не має нічого спільного з перемогою над нацизмом

Автор: 

інтернет (2004) мобільний зв’язок (1027) москва (1249) росія (65360)


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Топ коментарі
+3
а чому, на масквє не волає повітряна тривога?
чому туди нічого не летить?
чому там нічого не вибухає?
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05.05.2025 14:46
+3
Ну, де єксПЕРДи, що кричали "дрони - імба"?
Що би там не було, але балістика залишається ультимативною зброєю і 21 століття.
Зеленський, де "ГРІМ-2"?!!
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05.05.2025 14:49
+2
А що. Репетиція максимально наближена до бойової.

Добре, аби жителі мацкви ще почали скаржитися на вибухи, пожежі і рев потужних дронів.
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05.05.2025 14:47
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05.05.2025 14:45 Відповісти
а чому, на масквє не волає повітряна тривога?
чому туди нічого не летить?
чому там нічого не вибухає?
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05.05.2025 14:46 Відповісти
Зейло по своєму дружбану не вдарить ніколи.
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05.05.2025 14:49 Відповісти
А що. Репетиція максимально наближена до бойової.

Добре, аби жителі мацкви ще почали скаржитися на вибухи, пожежі і рев потужних дронів.
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05.05.2025 14:47 Відповісти
Жители Мацкви скупили всі квітки на транспорт на виїзд в область з 8 по 12 травня. Прогнозують закриття аеропортів та пробки на автошляхах також на виїзд з столиці.
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05.05.2025 15:31 Відповісти
Ну, де єксПЕРДи, що кричали "дрони - імба"?
Що би там не було, але балістика залишається ультимативною зброєю і 21 століття.
Зеленський, де "ГРІМ-2"?!!
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05.05.2025 14:49 Відповісти
Де де...? Там же де і все решта, що було знищено з 2019.
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05.05.2025 14:53 Відповісти
кому жаляться сцарю чи на сцаря?
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05.05.2025 14:50 Відповісти
Це добре, наші дроноводи і ракетчики тепер будуть знати, які частоти глушать в кацапському свинарнику, щоб обійти їх або використовитамуть дрони з ШІ.
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05.05.2025 14:52 Відповісти
Ссутся орки.
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05.05.2025 14:55 Відповісти
бавовна отменяется Си-Си-Пин едет в парад на москву
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05.05.2025 15:00 Відповісти
А наша дронова репетиція по законним військовим цілям під час репетиціі в мацьке?
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05.05.2025 15:14 Відповісти
 
 