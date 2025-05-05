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Репетиція параду у Москві: жителі скаржаться на проблеми зі зв’язком та інтернетом, - росЗМІ
Жителі Москви та Підмосков'я 5 травня скаржаться на масовий збій в роботі мобільного інтернету та зв'язку.
Про це пише The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.
Проблеми зі зв'язком почалися близько 11:00. Їх фіксують у всіх основних операторів зв'язку: Т2, МТС, "Мегафон", Yota і "Билайн", а також "Т-Мобайл" і "СберМобайл".
Фіксуються збої і в роботі месенджерів Telegram та WhatsApp.
За даними ЗМІ, це може бути пов'язано із проведенням у Москві репетиції повітряної частини майбутнього параду перемоги 9 травня, через яку посилили заходи безпеки.
Влада в смс-повідомленнях заявила: "Можливі обмеження доступу в Інтернет у зв'язку із забезпеченням безпеки святкових заходів".
Топ коментарі
+3 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар05.05.2025 14:46
+3 Small Jerboa
показати весь коментар05.05.2025 14:49
+2 Пересічний українець #452786
показати весь коментар05.05.2025 14:47
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чому туди нічого не летить?
чому там нічого не вибухає?
Добре, аби жителі мацкви ще почали скаржитися на вибухи, пожежі і рев потужних дронів.
Що би там не було, але балістика залишається ультимативною зброєю і 21 століття.
Зеленський, де "ГРІМ-2"?!!