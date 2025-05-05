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Новини 9 травня у Росії Фіцо їде до Москви на 9 травня
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Посольство України відповіло Фіцо: Парад у Москві не має нічого спільного з перемогою над нацизмом

фіцо

Посольство України у Словаччині виступило з офіційною заявою у відповідь на критику з боку прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який звинуватив президента Володимира Зеленського в "залякуванні" іноземних лідерів, які планують відвідати Москву 9 травня.

Про це посольство написало у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У заяві українські дипломати зазначили, що слова Зеленського були лише попередженням про можливі провокації з боку Росії, і що Україна не може гарантувати безпеку в умовах активної фази війни.

"Посольство б рекомендувало нашим словацьким партнерам уважніше вивчати, передивлятися та аналізувати заяви українського лідера, які стосувалися лише того, що українська сторона не виключає 9 травня провокацій з боку РФ і перекладання провини за порушення безпеки на Україну та не може, у зв’язку з цим, гарантувати їхню безпеку", - йдеться в заяві.

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Окрему увагу посольство приділило пропозиції Кремля щодо триденного "перемир’я", яку назвало пропагандистською.

Дипломати зазначили, що Україна ще 11 березня безумовно погодилася на повне припинення вогню, у той час як Росі висуває нові вимоги, маніпулює та ескалює терор.

Посольство також розкритикувало заяви Фіцо про повагу до Росії у контексті святкування перемоги у Другій світовій війні. Дипломати наголосили, що нинішня агресія РФ не має нічого спільного з перемогою над нацизмом, а військові, які братимуть участь у параді на Красній площі, можуть бути причетними до злочинів проти українського народу.

"Російські військові, які маршируватимуть по Красній площі 9 травня, точно не мають жодного відношення до перемоги над нацизмом. Однак цілком вірогідно, що серед них будуть і такі, хто причетний до цілої низки воєнних злочинів проти України та проти українців в ході російської збройної агресії проти України. Чи вартує такий парад відвідання та оплесків - питання риторичне", - зазначили в заяві.

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У заяві також наголошується на історичному внеску українців у перемогу в Другій світовій війні:

"6 мільйонів українців чинили спротив зі зброєю в руках у лавах радянської армії, мільйони інших - у різних регулярних арміях Антигітлерівської коаліції - Польщі, Великої Британії, США, Канади, Франції, сотні тисяч боролися в підпільних і повстанських формуваннях. Українська земля була одним із основних театрів воєнних дій, місцем масштабних битв і найзапеклішого спротиву", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, напередодні Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві.

Після прем’єр Фіцо обурився заявою президента Зеленського щодо візиту іноземних лідерів до Москви на парад та звинуватив його у неповазі до РФ.

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Автор: 

парад (380) росія (65346) Україна (5919) Фіцо Роберт (205)


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Топ коментарі
+12
"Однак цілком вірогідно, що серед них будуть і такі, хто причетний до цілої низки воєнних злочинів проти України та проти українців в ході російської збройної агресії проти України". Джерело: https://censor.net/ua/n3550454
Та "ГАРАНТІЯ", що під час ретрансляції параду, диктори будуть наголошувать особливо на тому, що в рядах учасників параду проходять "участники СВО, награждённые арденами и медалями"!!!
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05.05.2025 12:27
+11
Нехай ця прикацаплена Фіца прокукурікає, на якому боці воювали словаки і мадьяри. Виходить, що прихвостні гітлера не можуть жити без фюрера, спочатку під гітлером а тепер під ******. Така в них карма.
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05.05.2025 12:28
+11
Президент Словаччини Тісо їде на парад до фюрера.

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05.05.2025 12:36
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"Однак цілком вірогідно, що серед них будуть і такі, хто причетний до цілої низки воєнних злочинів проти України та проти українців в ході російської збройної агресії проти України". Джерело: https://censor.net/ua/n3550454
Та "ГАРАНТІЯ", що під час ретрансляції параду, диктори будуть наголошувать особливо на тому, що в рядах учасників параду проходять "участники СВО, награждённые арденами и медалями"!!!
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05.05.2025 12:27 Відповісти
Та 100пудово!
Немає навіть жодного сумніву, що так і буде.
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05.05.2025 12:42 Відповісти
Ви прям Кеп Очевидність...
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05.05.2025 12:44 Відповісти
Що тобі не подобається? Я щось сказав "неправильно"? Чи тебе просто "жаба задавила", що я тебе "випередив"?
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05.05.2025 12:49 Відповісти
А ви змагались хто перший? Це сумно...
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05.05.2025 12:57 Відповісти
А з ким мені треба було "змагаться", коли там не було коментарів взагалі? З самим собою?
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05.05.2025 13:06 Відповісти
Ок.
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05.05.2025 13:07 Відповісти
Проясню чому я так написав.
Розумієте, ваша позиція виглядає як те що руснявий парад це нормально, лише деякі моменти з "учасниками СВО" трішки портять.
Я ж вважаю що пі'дори не мають жодного права навіть дихати в бік тих хто знищив нацизм - вони і є ******* нацисти, послідовники Гітлера та Муссоліні...
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05.05.2025 13:10 Відповісти
Так а хто таки знищив нацизм?
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05.05.2025 13:35 Відповісти
Точно не ху-йло і ерефія, яка з'явилась через 50 років.
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05.05.2025 13:46 Відповісти
"Вважай"... Маєш повне право... Однак твоє "вважання" на парад і його проведення, абсолютно не впливає...
Моя позиція базується на досвіді прослуховування трансляції таких парадів, ще з 70-х років. Я просто вказав на те, ЩО буде обов"язково звучать при трансляції - і не більше того... Бо саме для цього ці паради і організовуються...
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05.05.2025 13:42 Відповісти
отож, питання

"біть чи не біть"

навіть НЕ стоїть !!!!
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05.05.2025 13:09 Відповісти
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05.05.2025 12:50 Відповісти
А мені особисто цікаво, де були обидва дєда, чи прадєда Фіца з 1939 по 1945 рік? 🤔 Нагадаю: "14 березня 1939 року Словаччина проголосила державну незалежність у союзі з Німеччиною. Авторитарна влада була зосереджена в руках Словацької народної партії на чолі з президентом Йозефом Тисо та прем'єр-міністром Войтехом Тукою. Словаччина брала участь у війні Німеччини з Польщею й СРСР як союзник першої." (Вікіпедія)
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05.05.2025 12:53 Відповісти
Вікіпедія мовчить...
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05.05.2025 13:23 Відповісти
Вороги та всякі отщепєнці (і Стерненко у стрімі) кажуть, що піаніст давно домовився з Путіним про тишу на Червоній площі.
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05.05.2025 12:27 Відповісти
Так буба про це прямо і заявив. В чому тут сенсація?
Сказав що можуть бути провокації з боку русні а ми тіпа ні-ні, бережьом покой і харошеє настроєніє на празднікє...
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05.05.2025 12:32 Відповісти
Нехай ця прикацаплена Фіца прокукурікає, на якому боці воювали словаки і мадьяри. Виходить, що прихвостні гітлера не можуть жити без фюрера, спочатку під гітлером а тепер під ******. Така в них карма.
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05.05.2025 12:28 Відповісти
словаки і мадяри воювали на тому ж боці і практично з тим же ворогом - червоножопим комуно-нацизмом, з нащадками якого рашистами, 70 -80 років потому воюють українці !!!
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05.05.2025 12:35 Відповісти
Що цікаво - Словаччина появилась тоді бо її створила Німеччина і була союзником Німеччини....победуни над нацизмом)
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05.05.2025 12:33 Відповісти
Какую победу он едет праздновать, этот клоун? Словакия во время войны за Гитлера топила
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05.05.2025 12:34 Відповісти
так правильно робила !!! з двох апсолютних зол, двох нацизмів вибрала менше зло коричневий нацизм, на противагу червоному комуно-нацизму !!! так звана "ркка" нге звільняла Україну, решти країни сходу Європи вівд нацизмук, вона їх повторно окуповувала, при цьому гробувала, гвалтувала, депортувала, вбивала мирне населення цих окупованих країн !!!
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05.05.2025 12:39 Відповісти
Справа не в тому, чи тоді правильно, а як це співвідноситься з теперішньою ситуацією. Це вже не стокгольмський синдром чи проституція, а якесь неописуєме днище.
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05.05.2025 13:07 Відповісти
"И на старуху бывает проруха" - сказала польская красавица Инга Зайонц, после союза с Рейхом и Венгрией, которая оттяпапала у союзника - фашиской уже тогда Словакии хороший кусок территории
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05.05.2025 13:13 Відповісти
Так рашисти також. Ось вони і ностальгують за фашизмом. Їх тягне відродити фашизм і нового Фюрера. Але поки що вони стидаються про це відкрито заявити. Тому на своїх шабашах вони прикриваються боротьбою з фашизмом але насправді вони вже діють як фашисти і наслідники Гітлера
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05.05.2025 12:42 Відповісти
это новый нацизм - рашизм. Критерий уничтожения людей - их желание жить в свободной стране. За это убивают и сносят с лица земли целые города.
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05.05.2025 12:34 Відповісти
Президент Словаччини Тісо їде на парад до фюрера.

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05.05.2025 12:36 Відповісти
Ще напомніть цьому придурку що друга світова війна почалась з того що московський режим захопив Фінляндію і Польщу разом з Гітлером. А то рашисти стидаються згадати що в другій світовій війні вони воювали на стороні Гітлера, тому вони придумали собі велику вітчизняну війну яка буцімто почалась з середини 41-го року.
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05.05.2025 12:38 Відповісти
Ялова заява, як в вся укропозиція.
Треба прямо назвати т.зв. росію неофашистським утворенням яке не має права на любі урочистості в честь перемоги над фашизмом тому що вони фактично є послідовниками фашизму. І шабаш уМоскві це насмішка над пам'яттю 50 мільйонів людей загиблих в СВ2...
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05.05.2025 12:38 Відповісти
Ну, кому, як не фашисту фІца знати чи має відношення оте "9-е мая" до знищення фашизму! Вони ж в Словакії живі...за допомоги кремля і кацапських фашистів-рашистів. І тОрбан з мад'ярськими фашистами теж живі і здорові, як і в самій Німеччині послідовники Адіка, що ВЖЕ вхожі в Бундестаг.
Черчіль ще в 1946-му році це передбачав, коли казав, що майбутні фашисти будуть називати себе "анти-фашистами". А ще він сказав "По всьому виходить, що ми зарізали не того хряка", коли казав про перемогу у тій війні.
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05.05.2025 12:40 Відповісти
Зеленський про провокації на 9 травня: Якщо хтось вірить росіянам - може випробувати на собі
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05.05.2025 12:46 Відповісти
Фіце треба меньше красти у словаків і тоді все буде ок
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05.05.2025 12:48 Відповісти
🤡 На 9 травня жителям москви відключать інтернет - русня пояснює такі дії «мірами безпеки»
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05.05.2025 12:50 Відповісти
було б непогано відключити всю московію )
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05.05.2025 12:52 Відповісти
а Зенелох не має нічого спільного з українським лідером

Зенелох - бАнальна Верховна Травнева Гнида
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05.05.2025 12:51 Відповісти
фицо-это такой же дегенерат и упырь, как и путлер, не стоит опускаться до каких-то объяснений.
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05.05.2025 12:52 Відповісти
Хто такий той фіцо, ігнорте його. То як медведєв, шось *******
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05.05.2025 12:53 Відповісти
Серед народів-переможців нацизму були всі окрім так званих московитів, бо найбільші жертви несли українці, білоруси та інші народи, тоді як москалі марширували під прапором Власова і продовжують робити це й при путлері. Дуже гірко, що і по цей час ніхто у світі не засудив злочину комуністів-рашистів, котрі лише вміють добиватися побєди горами трупів й випаленою землею та геноцидами. Було б добре якби наші ЗСУ вдарили не лише по колонах техніки й піхоти на їхній красній від крові площі, а й по любимому кремлю та мавзолею із муміями.
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05.05.2025 13:33 Відповісти
це навпаки день націонал- комунізму
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05.05.2025 13:44 Відповісти
 
 