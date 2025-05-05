Посольство України відповіло Фіцо: Парад у Москві не має нічого спільного з перемогою над нацизмом

Посольство України у Словаччині виступило з офіційною заявою у відповідь на критику з боку прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який звинуватив президента Володимира Зеленського в "залякуванні" іноземних лідерів, які планують відвідати Москву 9 травня.

Про це посольство написало у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У заяві українські дипломати зазначили, що слова Зеленського були лише попередженням про можливі провокації з боку Росії, і що Україна не може гарантувати безпеку в умовах активної фази війни.

"Посольство б рекомендувало нашим словацьким партнерам уважніше вивчати, передивлятися та аналізувати заяви українського лідера, які стосувалися лише того, що українська сторона не виключає 9 травня провокацій з боку РФ і перекладання провини за порушення безпеки на Україну та не може, у зв’язку з цим, гарантувати їхню безпеку", - йдеться в заяві.

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Окрему увагу посольство приділило пропозиції Кремля щодо триденного "перемир’я", яку назвало пропагандистською.

Дипломати зазначили, що Україна ще 11 березня безумовно погодилася на повне припинення вогню, у той час як Росі висуває нові вимоги, маніпулює та ескалює терор.

Посольство також розкритикувало заяви Фіцо про повагу до Росії у контексті святкування перемоги у Другій світовій війні. Дипломати наголосили, що нинішня агресія РФ не має нічого спільного з перемогою над нацизмом, а військові, які братимуть участь у параді на Красній площі, можуть бути причетними до злочинів проти українського народу.

"Російські військові, які маршируватимуть по Красній площі 9 травня, точно не мають жодного відношення до перемоги над нацизмом. Однак цілком вірогідно, що серед них будуть і такі, хто причетний до цілої низки воєнних злочинів проти України та проти українців в ході російської збройної агресії проти України. Чи вартує такий парад відвідання та оплесків - питання риторичне", - зазначили в заяві.

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У заяві також наголошується на історичному внеску українців у перемогу в Другій світовій війні:

"6 мільйонів українців чинили спротив зі зброєю в руках у лавах радянської армії, мільйони інших - у різних регулярних арміях Антигітлерівської коаліції - Польщі, Великої Британії, США, Канади, Франції, сотні тисяч боролися в підпільних і повстанських формуваннях. Українська земля була одним із основних театрів воєнних дій, місцем масштабних битв і найзапеклішого спротиву", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку на параді у Москві.

Після прем’єр Фіцо обурився заявою президента Зеленського щодо візиту іноземних лідерів до Москви на парад та звинуватив його у неповазі до РФ.

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