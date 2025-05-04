В МЗС Китаю кажуть, що Сі Цзіньпін поїде до Москви попри заяву Зеленського

Лідер КНР Сі Цзіньпін планує чотириденний візит до Москви, під час якого відвідає парад у центрі російської столиці.

Про це йдеться у відповіді офісу речника МЗС КНР на запит ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо вашого звернення, Міністерство закордонних справ опублікувало відповідну заяву", - ідеться у відповіді на запитання Укрінформу, чи планує лідер Китаю поїздку до Москви 9 травня попри високі безпекові ризики та зважаючи на заяву президента Зеленського що Україна не може нести відповідальності за події, які можуть статися в Росії 9 травня.

В опублікованому сьогодні анонсі МЗС КНР зазначено, що лідер країни 7-10 травня відвідає Росію з державним візитом та візьме участь в урочистостях у Москві з нагоди 80-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.

В офісі речника зовнішньополітичного відомства також заявили, що позиція Китаю стосовно "української кризи" (так у КНР офіційно називають розв’язану Росією загарбницьку війну проти України. – Ред.) залишається чіткою і полягає в активному сприянні мирним переговорам, припиненню вогню та завершенню війни.

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"Головним пріоритетом сьогодні є запобігання ескалації напруженості і всі зацікавлені сторони повинні досягти консенсусу та створити умови для досягнення цієї мети", - йдеться у відповіді.

У ній додається, що більшість країн міжнародної спільноти також по-своєму відіграють конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна на святкування Дня перемоги 9 травня у Москві.