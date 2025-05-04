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Новини 9 травня у Росії
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В МЗС Китаю кажуть, що Сі Цзіньпін поїде до Москви попри заяву Зеленського

сі цзіньпін їде на парад

Лідер КНР Сі Цзіньпін планує чотириденний візит до Москви, під час якого відвідає парад у центрі російської столиці. 

Про це йдеться у відповіді офісу речника МЗС КНР на запит ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо вашого звернення, Міністерство закордонних справ опублікувало відповідну заяву", - ідеться у відповіді на запитання Укрінформу, чи планує лідер Китаю поїздку до Москви 9 травня попри високі безпекові ризики та зважаючи на заяву президента Зеленського що Україна не може нести відповідальності за події, які можуть статися в Росії 9 травня.

В опублікованому сьогодні анонсі МЗС КНР зазначено, що лідер країни 7-10 травня відвідає Росію з державним візитом та візьме участь в урочистостях у Москві з нагоди 80-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.

В офісі речника зовнішньополітичного відомства також заявили, що позиція Китаю стосовно "української кризи" (так у КНР офіційно називають розв’язану Росією загарбницьку війну проти України. – Ред.) залишається чіткою і полягає в активному сприянні мирним переговорам, припиненню вогню та завершенню війни.

Читайте також: Сі Цзіньпін поїде до Москви на святкування Дня перемоги 9 травня, - росЗМІ

"Головним пріоритетом сьогодні є запобігання ескалації напруженості і всі зацікавлені сторони повинні досягти консенсусу та створити умови для досягнення цієї мети", - йдеться у відповіді.

У ній додається, що більшість країн міжнародної спільноти також по-своєму відіграють конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна на святкування Дня перемоги 9 травня у Москві.

Автор: 

День Перемоги (445) росія (65336) Сі Цзіньпін (318)


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Топ коментарі
+4
Цілком можливо, що косоокі шукають казус,
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04.05.2025 14:57
+3
"китайська парасоля" для куйла ,від можливого " українського дощу дронів".
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04.05.2025 14:57
+2
Можливо найкращим рішенням для України було б вдарити по кровавій площі 8 травня.
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04.05.2025 15:01
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Цілком можливо, що косоокі шукають казус,
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04.05.2025 14:57 Відповісти
..для вторгнення на Тайвань?
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04.05.2025 15:04 Відповісти
У разі атаки наших впс, і кількох (що цілком можливо) придуманих подряпин у сі, для офіційного вступу ви війну, ви такий варіант виключаєте?? я ні диктаторам похер. Вони вирішили перевернути цей світ.
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04.05.2025 15:18 Відповісти
Так, мало того- вони зробили з краiни концтабiр!
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04.05.2025 15:20 Відповісти
Про яку атаку наших впс ви пишете? Ну не смішіть,ради бога. Заспокойтеся.
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04.05.2025 15:21 Відповісти
Ще не насміялися?,
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04.05.2025 15:24 Відповісти
Ніхто не схвалить ту атаку, ні в ЄС, ні США.
У Зеленського як завжди словесний пронос. Нахрена було ляпати...
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04.05.2025 15:25 Відповісти
"китайська парасоля" для куйла ,від можливого " українського дощу дронів".
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04.05.2025 14:57 Відповісти
Можливо найкращим рішенням для України було б вдарити по кровавій площі 8 травня.
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04.05.2025 15:01 Відповісти
Оце попідривало пердаки. Побільше подібних заяв.
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04.05.2025 15:03 Відповісти
Двійники, трійники Сі, пакуйте валізи!
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04.05.2025 15:04 Відповісти
Руйнування моста було би гарним попередженням.
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04.05.2025 15:05 Відповісти
Сі про той міст може й не знає. А пожежу в мацква-сіті побачать усі..
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04.05.2025 15:11 Відповісти
Нехай їде і здохне косоока мавпа !
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04.05.2025 15:12 Відповісти
Здохне від чого? Всі заяви зеленського ,окрім піару перед своїм лохторатом із безмозглого стада ,більше немають ніякого сенсу,пустобрех.
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04.05.2025 15:19 Відповісти
Заява остаточно підтвердила роль китаю у війні. А вона пряма і головна. Рудий дурень з Америки надіявся відірвати московію від китаю. Ми ще погано уявляєм, що на сході сформувався новий дракон з двома головами москва-пекін . Він думає керувати світом і різати його на смачні шматки.
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04.05.2025 15:16 Відповісти
Якраз уся бидлота збирається лизати гузно сцарю-хуйлу,то треба їм і присвітити для фото на спогад.
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04.05.2025 15:23 Відповісти
Хусити зробили свою балістику, яка вдарила по Ізраілю! навіть хусити, Карл!!!
а лідор нас за носа водить шість років та саботує всі озброєння, які можуть змінити гру!!!
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04.05.2025 15:34 Відповісти
 
 