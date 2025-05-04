В МИД Китая говорят, что Си Цзиньпин поедет в Москву несмотря на заявление Зеленского.

Лидер КНР Си Цзиньпин планирует четырехдневный визит в Москву, во время которого посетит парад в центре российской столицы.

Об этом говорится в ответе офиса спикера МИД КНР на запрос СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно вашего обращения, Министерство иностранных дел опубликовало соответствующее заявление", - говорится в ответе на вопрос Укринформа, планирует ли лидер Китая поездку в Москву 9 мая, несмотря на высокие риски безопасности и учитывая заявление президента Зеленского, что Украина не может нести ответственности за события, которые могут произойти в России 9 мая.

В опубликованном сегодня анонсе МИД КНР указано, что лидер страны 7-10 мая посетит Россию с государственным визитом и примет участие в торжествах в Москве по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В офисе представителя внешнеполитического ведомства также заявили, что позиция Китая относительно "украинского кризиса" (так в КНР официально называют развязанную Россией захватническую войну против Украины. - Ред.) остается четкой и заключается в активном содействии мирным переговорам, прекращению огня и завершению войны.

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"Главным приоритетом сегодня является предотвращение эскалации напряженности и все заинтересованные стороны должны достичь консенсуса и создать условия для достижения этой цели", - говорится в ответе.

В ней добавляется, что большинство стран международного сообщества также по-своему играют конструктивную роль в политическом урегулировании "украинского кризиса".

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин пригласил президента Китая Си Цзиньпина на празднование Дня победы 9 мая в Москве.