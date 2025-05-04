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Новости 9 мая в России
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В МИД Китая говорят, что Си Цзиньпин поедет в Москву несмотря на заявление Зеленского.

Си Цзиньпин едет на парад

Лидер КНР Си Цзиньпин планирует четырехдневный визит в Москву, во время которого посетит парад в центре российской столицы.

Об этом говорится в ответе офиса спикера МИД КНР на запрос СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно вашего обращения, Министерство иностранных дел опубликовало соответствующее заявление", - говорится в ответе на вопрос Укринформа, планирует ли лидер Китая поездку в Москву 9 мая, несмотря на высокие риски безопасности и учитывая заявление президента Зеленского, что Украина не может нести ответственности за события, которые могут произойти в России 9 мая.

В опубликованном сегодня анонсе МИД КНР указано, что лидер страны 7-10 мая посетит Россию с государственным визитом и примет участие в торжествах в Москве по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В офисе представителя внешнеполитического ведомства также заявили, что позиция Китая относительно "украинского кризиса" (так в КНР официально называют развязанную Россией захватническую войну против Украины. - Ред.) остается четкой и заключается в активном содействии мирным переговорам, прекращению огня и завершению войны.

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"Главным приоритетом сегодня является предотвращение эскалации напряженности и все заинтересованные стороны должны достичь консенсуса и создать условия для достижения этой цели", - говорится в ответе.

В ней добавляется, что большинство стран международного сообщества также по-своему играют конструктивную роль в политическом урегулировании "украинского кризиса".

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин пригласил президента Китая Си Цзиньпина на празднование Дня победы 9 мая в Москве.

Автор: 

День Победы (1219) россия (95652) Си Цзиньпин (283)


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Топ комментарии
+4
Цілком можливо, що косоокі шукають казус,
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04.05.2025 14:57
+3
"китайська парасоля" для куйла ,від можливого " українського дощу дронів".
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04.05.2025 14:57
+2
Можливо найкращим рішенням для України було б вдарити по кровавій площі 8 травня.
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04.05.2025 15:01
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Цілком можливо, що косоокі шукають казус,
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04.05.2025 14:57 Ответить
..для вторгнення на Тайвань?
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04.05.2025 15:04 Ответить
У разі атаки наших впс, і кількох (що цілком можливо) придуманих подряпин у сі, для офіційного вступу ви війну, ви такий варіант виключаєте?? я ні диктаторам похер. Вони вирішили перевернути цей світ.
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04.05.2025 15:18 Ответить
Так, мало того- вони зробили з краiни концтабiр!
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04.05.2025 15:20 Ответить
Про яку атаку наших впс ви пишете? Ну не смішіть,ради бога. Заспокойтеся.
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04.05.2025 15:21 Ответить
"китайська парасоля" для куйла ,від можливого " українського дощу дронів".
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04.05.2025 14:57 Ответить
Можливо найкращим рішенням для України було б вдарити по кровавій площі 8 травня.
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04.05.2025 15:01 Ответить
Оце попідривало пердаки. Побільше подібних заяв.
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04.05.2025 15:03 Ответить
Двійники, трійники Сі, пакуйте валізи!
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04.05.2025 15:04 Ответить
Руйнування моста було би гарним попередженням.
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04.05.2025 15:05 Ответить
Сі про той міст може й не знає. А пожежу в мацква-сіті побачать усі..
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04.05.2025 15:11 Ответить
Нехай їде і здохне косоока мавпа !
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04.05.2025 15:12 Ответить
Здохне від чого? Всі заяви зеленського ,окрім піару перед своїм лохторатом із безмозглого стада ,більше немають ніякого сенсу,пустобрех.
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04.05.2025 15:19 Ответить
Заява остаточно підтвердила роль китаю у війні. А вона пряма і головна. Рудий дурень з Америки надіявся відірвати московію від китаю. Ми ще погано уявляєм, що на сході сформувався новий дракон з двома головами москва-пекін . Він думає керувати світом і різати його на смачні шматки.
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04.05.2025 15:16 Ответить
Якраз уся бидлота збирається лизати гузно сцарю-хуйлу,то треба їм і присвітити для фото на спогад.
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04.05.2025 15:23 Ответить
 
 