Си Цзиньпин поедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая, - росСМИ
Президент Китая Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Россию по приглашению российского диктатора Владимира Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ со ссылкой на Кремль.
Так, отмечается, что Си Цзиньпин примет участие в торжественных мероприятиях ко Дню победы.
Также сообщается, что стороны обсудят развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, актуальные проблемы международной повестки дня.
Кроме того, во время переговоров Путина и Си Цзиньпина планируется подписание межправительственных и межведомственных документов, добавили в Кремле.
Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин пригласил президента Китая Си Цзиньпина на празднование Дня победы 9 мая в Москве.
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Він впевнений, що наш скоморох не наважиться, коли він там. І він таки правий, далі риторики, що ми типу "безпеку там не гарантуємо", це не піде!
А по правильному, треба було б надати ноту китайській стороні, що в нас війна з РФ і маємо намір нанести враження по військовій техниці в Москві, у період з 7 по 10.... І що ми не гарантуємо безпеку і не візьмемо на себе відповідальність за можливу загибель, китайського лідера. І що вони це роблять на свій страх та ризик....
І таки нанести удар! Можливо не по самій Москві, куди вони стягнуть ПВО з всієї рашки, щоб показати як вони круто все відбивають, а по іншим обїєктам. По Москві запустити пару штук, просто щоб було гучно і всі відвідувачі параду, щоб обосралися
До сих пор помню, как дед плакал, когда на День Победы видел флаг. Не от радости - от боли.
Он говорил: "Мы гнали фашистов не за медали, а чтоб люди жили, как братья".
А теперь братья стреляют друг в друга.
Есть роман, который говорит про это.
Не по-нашему написан. Но про нас.
The Price of Victory: From Comrades to Foes Elias Greywood
Там ветеран говорит на параде, и после его слов в зале наступает абсолютная тишина...
Не удивлюсь, если через 10 лет это будет обязательное чтение в школах.
Пока только в гугле. Но вы знаете, как искать.
Ну поїде, ну і х'уй з ним...
Або зе шоблу (арахамій) міцно тримають комуняцькими кредитами і розпилами
Але от - присутність Фіцо , президента країни яка воювала на боці фашистської Німеччини . Це справжнє блюзнізство . І знущання з ваєвавших дєдов ..
На трибунах резко увеличится число зарубежных гостей желающих облобызать анус Хйлуо .
Не исключено, что Кубик-рубик и другие МАГАгонцы прискачут на цырлах с оливковой веткой в клюве, покаяться перед императором Поднебесной.
Ну что, Трампло ? Помогли тебе редкоземельные металлы ?
Си and Хйлуо, втопчут тебя в дерьмо !
педиком.
Это вам не флот США который бедуины атакуют верблюдами и закидывают сандалями и шлёпанцами.
Военные подразделения США принимающие участие в параде будут салютовать Императору Поднебесной!