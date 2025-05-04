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Новости 9 мая в России
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Си Цзиньпин поедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая, - росСМИ

Си поедет к Путину на 9 мая

Президент Китая Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Россию по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ со ссылкой на Кремль.

Так, отмечается, что Си Цзиньпин примет участие в торжественных мероприятиях ко Дню победы.

Также сообщается, что стороны обсудят развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, актуальные проблемы международной повестки дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве, - Зеленский

Кроме того, во время переговоров Путина и Си Цзиньпина планируется подписание межправительственных и межведомственных документов, добавили в Кремле.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин пригласил президента Китая Си Цзиньпина на празднование Дня победы 9 мая в Москве.

Автор: 

День Победы (1219) путин владимир (31311) россия (95652) Си Цзиньпин (283)


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Топ комментарии
+24
Ним ***** і прикриється.
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04.05.2025 10:26
+16
Ще одне кончене буде розказувати що це Китай переміг у другій світовій війні? Тільки потрібно нову дату забронювати ато ***** взяв 9 травня,а Тампон 8 травня. Сі повинен по логіці взяти 7 травня щоб заявити що він раніше всіх переміг поки остальні прибігли
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04.05.2025 10:32
+13
Це добре. Трампону гарну картинку зробіть
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04.05.2025 10:30
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Ним ***** і прикриється.
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04.05.2025 10:26 Ответить
Хто дітьми, хто сіньцзіньпинами...
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04.05.2025 10:29 Ответить
Від кого?
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04.05.2025 11:22 Ответить
Гадаєте, російське пуйло, використовує китайське пуйло?! Як би не так! Китайське пуйло все розуміє і з власної волі прикриває російське пуйло!
Він впевнений, що наш скоморох не наважиться, коли він там. І він таки правий, далі риторики, що ми типу "безпеку там не гарантуємо", це не піде!
А по правильному, треба було б надати ноту китайській стороні, що в нас війна з РФ і маємо намір нанести враження по військовій техниці в Москві, у період з 7 по 10.... І що ми не гарантуємо безпеку і не візьмемо на себе відповідальність за можливу загибель, китайського лідера. І що вони це роблять на свій страх та ризик....
І таки нанести удар! Можливо не по самій Москві, куди вони стягнуть ПВО з всієї рашки, щоб показати як вони круто все відбивають, а по іншим обїєктам. По Москві запустити пару штук, просто щоб було гучно і всі відвідувачі параду, щоб обосралися
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04.05.2025 14:07 Ответить
Два старця будуть обніматися і мріяти про завоювання світу.
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04.05.2025 10:26 Ответить
якось так
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04.05.2025 12:17 Ответить
Нахрена ото пи₴діти?
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04.05.2025 10:32 Ответить
Кацап, пистуй на параша тудей
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04.05.2025 10:42 Ответить
Ти бовдуре, який сховався в Америці хочеш, щоб ЗСУ спробували вбити на краснійк площаді пуйла і сі? Ти хочеш, щоб після цього на Хрещатик Ярс прилетів серед сонячного травневого дня? Таких бовдурів як ти ще пошукати треба
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04.05.2025 10:50 Ответить
Так зсу мають повне право бити дронами по параду повне право, на знищення Путіна і його союзників Сі такий самий наш ворог, а ти пропонуєш бути терпілою і не бити по скупченню ворогів, бо щось Путін може зробити начхати на відповідь Путіна зсу заради перемоги якщо треба мають хоч до ядерної війни довести той світ але війну виграти, в тебе позиція терпіли і слабака. Якщо зсу не вдарять по параді то зеля просто слабкий куколд як і ти
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04.05.2025 12:04 Ответить
І не тільки дронам. Будь-якими засобами ураження.
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04.05.2025 12:18 Ответить
Не завдадуть( Буба засцяв, була уже заява що він згодний на перемир'я. От тільки ***** ввело на 3 дні, ами на 30
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04.05.2025 10:54 Ответить
Це добре. Трампону гарну картинку зробіть
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04.05.2025 10:30 Ответить
Косооку мавпу вчора попередили.
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04.05.2025 10:31 Ответить
Я рахую що це добре,Трамп має побачити хто є справжнім союзником ***** і що нікого він не зможе відірвати від Китаю.У нас з Америкую спільні вороги,і не тільки з Америкою але і з Ізраєлем та ЄС,Китай,россія та Іран вісь зла
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04.05.2025 10:31 Ответить
Трамп ще сам туди поїде...
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04.05.2025 10:56 Ответить
Ще одне кончене буде розказувати що це Китай переміг у другій світовій війні? Тільки потрібно нову дату забронювати ато ***** взяв 9 травня,а Тампон 8 травня. Сі повинен по логіці взяти 7 травня щоб заявити що він раніше всіх переміг поки остальні прибігли
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04.05.2025 10:32 Ответить
У діда Сі зі здоров'ям порядок...поки що.
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04.05.2025 10:33 Ответить
Ой не факт... Он кацапня і не думала і не гадала, що на мААЦкву така негода прилетить. А вона вчора прилетіла... Та ще й як! От би ще на побєдобєсіє така, або ще краща прилетіла...
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04.05.2025 10:41 Ответить
9 травня біля червоної площі на Москві буде проходити випробування білістичної ракети українського виробництва "Сапсан". Всі бажаючі подивитись на подію, краще бути обережними, та завчасно спуститись у бомбосховище.
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04.05.2025 10:34 Ответить
🤣👍
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04.05.2025 10:40 Ответить
https://books2read.com/u/mZ6yJD

До сих пор помню, как дед плакал, когда на День Победы видел флаг. Не от радости - от боли.
Он говорил: "Мы гнали фашистов не за медали, а чтоб люди жили, как братья".
А теперь братья стреляют друг в друга.
Есть роман, который говорит про это.
Не по-нашему написан. Но про нас.
The Price of Victory: From Comrades to Foes Elias Greywood
Там ветеран говорит на параде, и после его слов в зале наступает абсолютная тишина...
Не удивлюсь, если через 10 лет это будет обязательное чтение в школах.
Пока только в гугле. Но вы знаете, как искать.
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04.05.2025 10:38 Ответить
справа в тому шо тоді москві не було вибору протистояти фашизму ,без українців ,з яким вони в той час, невдало подирибанили Захід,але всі війни в Європі ,тільки для того, шоб заволодіти Українською землею ,ресурсами та народом ,який допомогає у час окупації, обновляти генофонд азії ... ми ніколи не були братами з московією , це Азія ,та тюрські народи ,навіть після розбудови Довгоруким, кремля !!! друга справа в тому ,шо а ні Азія а ні тюрські народи, і досі не зрозуміли ,шо з українцями треба дружити ,так більше матимуть ,а як шо нахрапом ,то нам губити вже нема чого,або ми ,або ніхто !!!
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04.05.2025 10:51 Ответить
Гугл транслейт?
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04.05.2025 13:17 Ответить
Это может быть спланированный пиз@ёж, чтобы разубедить Зелю стрельнуть по параду.
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04.05.2025 10:40 Ответить
А в зелі є чим стрельнуть?
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04.05.2025 11:24 Ответить
Є. Питання політичної волі.
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04.05.2025 12:21 Ответить
в обмін на що? кетаєць цього гебіста відкрито зневажає
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04.05.2025 10:40 Ответить
Показує світові, а особливо США хто на росії хазяїн. Щоб не тішили себе марними надіями на зближення. росія- ресурси Китаю . Все.
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04.05.2025 10:42 Ответить
Привезе ***** угоду про здачу російських копалин Китаю на необмежений період.
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04.05.2025 10:52 Ответить
Красіво! Трамп в а*ує! Він же з кацапами заграє щоб від Китаю відірвати - а воно он як! Вияялябться, пуцин зрісся з Китаєм, як грудний гелевий імплантант з секс- бомбою. 😊
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04.05.2025 10:53 Ответить
Грохнути одразу обох калмуняк
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04.05.2025 10:59 Ответить
Чим?
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04.05.2025 11:25 Ответить
До речі оцініть роботу козлорилого ІПСО. Гадання поїде не поїде, будуть фіцо з орбаном чи ні - тільки підігрівають інтерес до події. Йдуть вкиди про те що хтось там захворів і от вже вся увага привернута туди а присутність шавок перетворюється на екзистенційну перемогу.
Ну поїде, ну і х'уй з ним...
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04.05.2025 11:03 Ответить
Пуйло гарно сраку прикрив...
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04.05.2025 11:11 Ответить
Погано що сі приїде на болота, у боневтіка буде причина не бити ракетами чи дронами по мацквє 9-го травня! 🤬
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04.05.2025 11:12 Ответить
Якими ракетами?
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04.05.2025 11:26 Ответить
Гарний момент закінчити війни в світі одним ударом
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04.05.2025 11:16 Ответить
Хуцпа
Або зе шоблу (арахамій) міцно тримають комуняцькими кредитами і розпилами
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04.05.2025 11:17 Ответить
Багато хто вважає, що Китай союзник *********. Насправді Китай вже давно є ХАЗЯЇНОМ ******** Росіськи. Попри те, що у ***** ядерних боєголовок більше. Ще кормчий Мао заповідав, що ядерної війни Китай не боїться, позаяк в ній китайців вціліє більше всіх. Щоб дійти до такого висновку, просто читати більше треба.
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04.05.2025 11:25 Ответить
Ну присутність на параді китайців - це ще пів біди ,, хоча вони ніякого відношення до перемоги у 2 світовій і не мають .
Але от - присутність Фіцо , президента країни яка воювала на боці фашистської Німеччини . Це справжнє блюзнізство . І знущання з ваєвавших дєдов ..
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04.05.2025 11:28 Ответить
Читаєш коментарі і дивуєшся. В якому класі коментатори? Чим вдарить по параду? Ракетами? Якими? Дронами? А скільки часу треба, щоб вони туди долетіли? Навіть, якщо кілька дронів дійсно туди долетить, то красна площа буде вже порожня, всі розійдуться і поховаються. А що далі? Правильно, далі залишимось повністю без світла і газу, зі зруйнованими мостами через Дніпро. І тоді війна дійсно швидко закінчиться...
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04.05.2025 11:34 Ответить
І не тільки це! Ще й накликати війну з Китаєм, бо однієї війни з Росією мало.
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04.05.2025 11:44 Ответить
кaцапские боты заволновались, как и их шеф x#йло. Это хорошо.
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04.05.2025 12:01 Ответить
Казахские боты, я смотрю, тоже волнуются. Ждёте, что вы следующие? Так учтите, вы не только с россией граничите, но и с китаем.
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04.05.2025 12:22 Ответить
Казахи спокойны. Украина вас успешно п#здит, а будет еще больше и больнее с каждым днём.
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04.05.2025 12:44 Ответить
Стрілять - нізя, бо пукін - нападьот!
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04.05.2025 12:49 Ответить
Дрони можна завчсно доправити до Мацкви чи області - сподіваюся вони вже тихенько давно перелетіли туди та сіли десь в полі або лісі, чи на звалищі, або ж підготовани людьмі Буданова. В певний час вони тупо злітають, ледь не з даху ГУМа, та атакують мавзолей. Ніхто нікуди не встигне розойтися та сховатися.
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04.05.2025 13:28 Ответить
Це фантазії.
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04.05.2025 14:02 Ответить
Тому і необхідний удар по фашиській москві в день победобесія.
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04.05.2025 11:36 Ответить
..отже СОУ можна преспокійно рознести вхлам усі важливі воєнні об'єкти у центральній Московії та "керченський міст" допоки залишки ППО кацапів будуть "охороняти" інтимну зустріч двох старих пердунів-диктаторів
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04.05.2025 11:39 Ответить
Вимкни тєлємарахвон і йди вчи уроки.
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04.05.2025 11:51 Ответить
нє болтай єрундой, дядя..
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04.05.2025 12:58 Ответить
Теперь можно со 100% уверенностью сказать, что шабаш победобесия на кровавой площади пройдет без ***** и задоринки!
На трибунах резко увеличится число зарубежных гостей желающих облобызать анус Хйлуо .
Не исключено, что Кубик-рубик и другие МАГАгонцы прискачут на цырлах с оливковой веткой в клюве, покаяться перед императором Поднебесной.
Ну что, Трампло ? Помогли тебе редкоземельные металлы ?
Си and Хйлуо, втопчут тебя в дерьмо !
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04.05.2025 11:52 Ответить
Допомогли. Про імпичмент щось ге чутно, хоча 100 днів минули. Все в нього норм.
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04.05.2025 13:29 Ответить
Очень хотелось бы, чтобы это узкоглазое чмо замочили прямо на трибуне, вместе с кремлёвским

педиком.
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04.05.2025 11:56 Ответить
Замочи.
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04.05.2025 14:05 Ответить
Україна не може гарантувати його безпеку,він це має розуміти,що наразі Росія країна,яка проводить СВО,що зброя,яку збираються возити на параді,вбиває українських людей і є законною військовою ціллю.Через це Україна має висловити свою стурбованість😉амінь
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04.05.2025 12:00 Ответить
Треба бити дронами по них випустити якщо тебе буде 600-800 дронів когось вбємо
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04.05.2025 12:00 Ответить
Если уже есть баллистика нужно бить прямо по красной площади. Если нет - сотни дронов, а потом нептуном закрепить.
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04.05.2025 12:03 Ответить
Нам почати «парад» треба 7го, щоб фасоль ля Сі різко захворів 8го. І в принципі, якщо цей «нейтральний» підор їде на «празднік» у країну агресора, то його теж в утиль. Потім виправдаємося: «Бо *****». А компартія нам ще подякує, в них внутрішньовидова боротьба і конкуренція почнеться.
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04.05.2025 12:08 Ответить
Дійсно, може вони сами його відправляють на заклання. Потім пам'яника поставлять як героєві, що загинув за кетай.
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04.05.2025 13:32 Ответить
Гандональду это понравится! 👌
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04.05.2025 12:13 Ответить
Ни 1 пылинка не упадёт и муха не пролетит в гектаре от Председателя Си!
Это вам не флот США который бедуины атакуют верблюдами и закидывают сандалями и шлёпанцами.
Военные подразделения США принимающие участие в параде будут салютовать Императору Поднебесной!
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04.05.2025 13:50 Ответить
ППО кітайський сцин
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04.05.2025 14:06 Ответить
 
 