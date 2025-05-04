Президент Китая Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Россию по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ со ссылкой на Кремль.

Так, отмечается, что Си Цзиньпин примет участие в торжественных мероприятиях ко Дню победы.

Также сообщается, что стороны обсудят развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, актуальные проблемы международной повестки дня.

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Кроме того, во время переговоров Путина и Си Цзиньпина планируется подписание межправительственных и межведомственных документов, добавили в Кремле.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин пригласил президента Китая Си Цзиньпина на празднование Дня победы 9 мая в Москве.