Сі Цзіньпін поїде до Москви на святкування Дня перемоги 9 травня, - росЗМІ
Президент Китаю Сі Цзіньпін 7-10 травня відвідає з офіційним візитом Росію на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ із посиланням на Кремль.
Так, зазначається, що Сі Цзіньпін візьме участь в урочистих заходах до Дня перемоги.
Також повідомляється, що сторони обговорять розвиток всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії, актуальні проблеми міжнародного порядку денного.
Крім того, під час переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна планується підписання міжурядових та міжвідомчих документів, додали в Кремлі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна на святкування Дня перемоги 9 травня у Москві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До сих пор помню, как дед плакал, когда на День Победы видел флаг. Не от радости - от боли.
Он говорил: "Мы гнали фашистов не за медали, а чтоб люди жили, как братья".
А теперь братья стреляют друг в друга.
Есть роман, который говорит про это.
Не по-нашему написан. Но про нас.
The Price of Victory: From Comrades to Foes Elias Greywood
Там ветеран говорит на параде, и после его слов в зале наступает абсолютная тишина...
Не удивлюсь, если через 10 лет это будет обязательное чтение в школах.
Пока только в гугле. Но вы знаете, как искать.
Ну поїде, ну і х'уй з ним...
Або зе шоблу (арахамій) міцно тримають комуняцькими кредитами і розпилами
Але от - присутність Фіцо , президента країни яка воювала на боці фашистської Німеччини . Це справжнє блюзнізство . І знущання з ваєвавших дєдов ..