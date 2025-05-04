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Новини 9 травня у Росії
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Сі Цзіньпін поїде до Москви на святкування Дня перемоги 9 травня, - росЗМІ

Сі поїде до Путіна на 9 травня

Президент Китаю Сі Цзіньпін 7-10 травня відвідає з офіційним візитом Росію на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ із посиланням на Кремль.

Так, зазначається, що Сі Цзіньпін візьме участь в урочистих заходах до Дня перемоги.

Також повідомляється, що сторони обговорять розвиток всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії, актуальні проблеми міжнародного порядку денного.

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Крім того, під час переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна планується підписання міжурядових та міжвідомчих документів, додали в Кремлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна на святкування Дня перемоги 9 травня у Москві.

Автор: 

День Перемоги (445) путін володимир (23862) росія (65336) Сі Цзіньпін (316)


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Топ коментарі
+11
Ним ***** і прикриється.
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04.05.2025 10:26
+6
Два старця будуть обніматися і мріяти про завоювання світу.
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04.05.2025 10:26
+6
Це добре. Трампону гарну картинку зробіть
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04.05.2025 10:30
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Ним ***** і прикриється.
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04.05.2025 10:26 Відповісти
Хто дітьми, хто сіньцзіньпинами...
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04.05.2025 10:29 Відповісти
Від кого?
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04.05.2025 11:22 Відповісти
Два старця будуть обніматися і мріяти про завоювання світу.
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04.05.2025 10:26 Відповісти
Нахрена ото пи₴діти?
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04.05.2025 10:32 Відповісти
Кацап, пистуй на параша тудей
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04.05.2025 10:42 Відповісти
Ти бовдуре, який сховався в Америці хочеш, щоб ЗСУ спробували вбити на краснійк площаді пуйла і сі? Ти хочеш, щоб після цього на Хрещатик Ярс прилетів серед сонячного травневого дня? Таких бовдурів як ти ще пошукати треба
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04.05.2025 10:50 Відповісти
Не завдадуть( Буба засцяв, була уже заява що він згодний на перемир'я. От тільки ***** ввело на 3 дні, ами на 30
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04.05.2025 10:54 Відповісти
Це добре. Трампону гарну картинку зробіть
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04.05.2025 10:30 Відповісти
Косооку мавпу вчора попередили.
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04.05.2025 10:31 Відповісти
Я рахую що це добре,Трамп має побачити хто є справжнім союзником ***** і що нікого він не зможе відірвати від Китаю.У нас з Америкую спільні вороги,і не тільки з Америкою але і з Ізраєлем та ЄС,Китай,россія та Іран вісь зла
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04.05.2025 10:31 Відповісти
Трамп ще сам туди поїде...
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04.05.2025 10:56 Відповісти
Ще одне кончене буде розказувати що це Китай переміг у другій світовій війні? Тільки потрібно нову дату забронювати ато ***** взяв 9 травня,а Тампон 8 травня. Сі повинен по логіці взяти 7 травня щоб заявити що він раніше всіх переміг поки остальні прибігли
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04.05.2025 10:32 Відповісти
У діда Сі зі здоров'ям порядок...поки що.
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04.05.2025 10:33 Відповісти
Ой не факт... Он кацапня і не думала і не гадала, що на мААЦкву така негода прилетить. А вона вчора прилетіла... Та ще й як! От би ще на побєдобєсіє така, або ще краща прилетіла...
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04.05.2025 10:41 Відповісти
9 травня біля червоної площі на Москві буде проходити випробування білістичної ракети українського виробництва "Сапсан". Всі бажаючі подивитись на подію, краще бути обережними, та завчасно спуститись у бомбосховище.
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04.05.2025 10:34 Відповісти
🤣👍
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04.05.2025 10:40 Відповісти
https://books2read.com/u/mZ6yJD

До сих пор помню, как дед плакал, когда на День Победы видел флаг. Не от радости - от боли.
Он говорил: "Мы гнали фашистов не за медали, а чтоб люди жили, как братья".
А теперь братья стреляют друг в друга.
Есть роман, который говорит про это.
Не по-нашему написан. Но про нас.
The Price of Victory: From Comrades to Foes Elias Greywood
Там ветеран говорит на параде, и после его слов в зале наступает абсолютная тишина...
Не удивлюсь, если через 10 лет это будет обязательное чтение в школах.
Пока только в гугле. Но вы знаете, как искать.
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04.05.2025 10:38 Відповісти
справа в тому шо тоді москві не було вибору протистояти фашизму ,без українців ,з яким вони в той час, невдало подирибанили Захід,але всі війни в Європі ,тільки для того, шоб заволодіти Українською землею ,ресурсами та народом ,який допомогає у час окупації, обновляти генофонд азії ... ми ніколи не були братами з московією , це Азія ,та тюрські народи ,навіть після розбудови Довгоруким, кремля !!! друга справа в тому ,шо а ні Азія а ні тюрські народи, і досі не зрозуміли ,шо з українцями треба дружити ,так більше матимуть ,а як шо нахрапом ,то нам губити вже нема чого,або ми ,або ніхто !!!
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04.05.2025 10:51 Відповісти
Это может быть спланированный пиз@ёж, чтобы разубедить Зелю стрельнуть по параду.
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04.05.2025 10:40 Відповісти
А в зелі є чим стрельнуть?
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04.05.2025 11:24 Відповісти
в обмін на що? кетаєць цього гебіста відкрито зневажає
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04.05.2025 10:40 Відповісти
Показує світові, а особливо США хто на росії хазяїн. Щоб не тішили себе марними надіями на зближення. росія- ресурси Китаю . Все.
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04.05.2025 10:42 Відповісти
Привезе ***** угоду про здачу російських копалин Китаю на необмежений період.
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04.05.2025 10:52 Відповісти
Красіво! Трамп в а*ує! Він же з кацапами заграє щоб від Китаю відірвати - а воно он як! Вияялябться, пуцин зрісся з Китаєм, як грудний гелевий імплантант з секс- бомбою. 😊
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04.05.2025 10:53 Відповісти
Грохнути одразу обох калмуняк
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04.05.2025 10:59 Відповісти
Чим?
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04.05.2025 11:25 Відповісти
До речі оцініть роботу козлорилого ІПСО. Гадання поїде не поїде, будуть фіцо з орбаном чи ні - тільки підігрівають інтерес до події. Йдуть вкиди про те що хтось там захворів і от вже вся увага привернута туди а присутність шавок перетворюється на екзистенційну перемогу.
Ну поїде, ну і х'уй з ним...
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04.05.2025 11:03 Відповісти
Пуйло гарно сраку прикрив...
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04.05.2025 11:11 Відповісти
Погано що сі приїде на болота, у боневтіка буде причина не бити ракетами чи дронами по мацквє 9-го травня! 🤬
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04.05.2025 11:12 Відповісти
Якими ракетами?
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04.05.2025 11:26 Відповісти
Гарний момент закінчити війни в світі одним ударом
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04.05.2025 11:16 Відповісти
Хуцпа
Або зе шоблу (арахамій) міцно тримають комуняцькими кредитами і розпилами
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04.05.2025 11:17 Відповісти
Багато хто вважає, що Китай союзник *********. Насправді Китай вже давно є ХАЗЯЇНОМ ******** Росіськи. Попри те, що у ***** ядерних боєголовок більше. Ще кормчий Мао заповідав, що ядерної війни Китай не боїться, позаяк в ній китайців вціліє більше всіх. Щоб дійти до такого висновку, просто читати більше треба.
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04.05.2025 11:25 Відповісти
Ну присутність на параді китайців - це ще пів біди ,, хоча вони ніякого відношення до перемоги у 2 світовій і не мають .
Але от - присутність Фіцо , президента країни яка воювала на боці фашистської Німеччини . Це справжнє блюзнізство . І знущання з ваєвавших дєдов ..
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04.05.2025 11:28 Відповісти
Читаєш коментарі і дивуєшся. В якому класі коментатори? Чим вдарить по параду? Ракетами? Якими? Дронами? А скільки часу треба, щоб вони туди долетіли? Навіть, якщо кілька дронів дійсно туди долетить, то красна площа буде вже порожня, всі розійдуться і поховаються. А що далі? Правильно, далі залишимось повністю без світла і газу, зі зруйнованими мостами через Дніпро. І тоді війна дійсно швидко закінчиться...
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04.05.2025 11:34 Відповісти
 
 