Сі Цзіньпін поїде до Москви на святкування Дня перемоги 9 травня, - росЗМІ

Президент Китаю Сі Цзіньпін 7-10 травня відвідає з офіційним візитом Росію на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ із посиланням на Кремль.

Так, зазначається, що Сі Цзіньпін візьме участь в урочистих заходах до Дня перемоги.

Також повідомляється, що сторони обговорять розвиток всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії, актуальні проблеми міжнародного порядку денного.

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Крім того, під час переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна планується підписання міжурядових та міжвідомчих документів, додали в Кремлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна на святкування Дня перемоги 9 травня у Москві.