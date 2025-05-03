Міністр оборони Індії Сінгх передумав їхати на парад до Москви

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх змінив плани та не поїде до Москви на парад, що має відбутися 9 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на India Today.

Як зазначається, Сінгх вирішив не їхати до Москви на парад 9 травня після того, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді попередньо скасував свій візит до Росії. Зміна планів, як пише індійське медіа, пов'язана з напруженою ситуацією у відносинах з Пакистаном.

Але, як зауважує медіа, Індія прагне зберегти важливість індійсько-російських зв'язків, тому відправить на парад державного міністра оборони - Санджая Сета. Він є заступником Сінгха.

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