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Міністр оборони Індії Сінгх передумав їхати на парад до Москви
Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх змінив плани та не поїде до Москви на парад, що має відбутися 9 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на India Today.
Як зазначається, Сінгх вирішив не їхати до Москви на парад 9 травня після того, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді попередньо скасував свій візит до Росії. Зміна планів, як пише індійське медіа, пов'язана з напруженою ситуацією у відносинах з Пакистаном.
Але, як зауважує медіа, Індія прагне зберегти важливість індійсько-російських зв'язків, тому відправить на парад державного міністра оборони - Санджая Сета. Він є заступником Сінгха.
Топ коментарі
+2 Владимир Мессинг
показати весь коментар03.05.2025 17:59
+2 Лантух
показати весь коментар03.05.2025 18:01
+1 vasilii #602589
показати весь коментар03.05.2025 17:58
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путлеровским гостям, кто следующий?
Думаю, что китаёзо в последний момент тоже свалит, анус не железный.
1) коммі_Китай дружить з парашою
2) Індія також дружить з парашою
3) Пакистан ненавидить Індію, спонсорує ісламістів, що вбивають туристів у Кашмірі, і майже готовий заявити, що Індія розпочала проти нього війну
4) коммі_Китай роками говорить про "стратегічну дружбу з Пакистаном" і постачає йому серйозне озброєння (винищувачі, etc.)
5) параша легалізує афганський "талібан"
6) Пакистан також всіляко підтримує "талібан"
7) ......
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Як у всьому цьому розібратися?
Але ж, сподіваємося, що ложку, ви НЕ до вуха несете??
А штани СВОЇ, знімаєте в туалеті, а не перед його дверима??