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Новини 9 травня у Росії
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Міністр оборони Індії Сінгх передумав їхати на парад до Москви

Парад у Москві на День перемоги

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх змінив плани та не поїде до Москви на парад, що має відбутися 9 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на India Today.

Як зазначається, Сінгх вирішив не їхати до Москви на парад 9 травня після того, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді попередньо скасував свій візит до Росії. Зміна планів, як пише індійське медіа, пов'язана з напруженою ситуацією у відносинах з Пакистаном.

Але, як зауважує медіа, Індія прагне зберегти важливість індійсько-російських зв'язків, тому відправить на парад державного міністра оборони - Санджая Сета. Він є заступником Сінгха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поїздка Фіцо до Москви 9 травня залишається в планах, - депутат його партії Ріхтер

Автор: 

День Перемоги (442) Індія (669)


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Топ коментарі
+2
А вот и первая ласточка после заявления Зеленского о том, что мы не гарантируем безопасность

путлеровским гостям, кто следующий?

Думаю, что китаёзо в последний момент тоже свалит, анус не железный.
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03.05.2025 17:59
+2
)(уйло теж з бункеру не вилізе?
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03.05.2025 18:01
+1
Умно правильно
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03.05.2025 17:58
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Мабуть кштарії-бендерівці пошептали )) мальовничо розказали про дрони і кузькіну мать
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03.05.2025 17:58 Відповісти
Умно правильно
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03.05.2025 17:58 Відповісти
Що, теж зненацька захворів, як фіца з орбанею?!.. а шо там токаєв і решта *******?..
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03.05.2025 17:59 Відповісти
А вот и первая ласточка после заявления Зеленского о том, что мы не гарантируем безопасность

путлеровским гостям, кто следующий?

Думаю, что китаёзо в последний момент тоже свалит, анус не железный.
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03.05.2025 17:59 Відповісти
Та ЯКА, ***** різниця, що там сказав Зе? Чим гарантувати НЕбезпеку? Макетами "Паляниці" і "Пекла" в одиничному екземплярі?!
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03.05.2025 18:23 Відповісти
)(уйло теж з бункеру не вилізе?
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03.05.2025 18:01 Відповісти
Якого ху...ла ти маєш на увазі
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03.05.2025 18:19 Відповісти
ПТН таки ПішовНах
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03.05.2025 18:02 Відповісти
Непросте завдання:
1) коммі_Китай дружить з парашою
2) Індія також дружить з парашою
3) Пакистан ненавидить Індію, спонсорує ісламістів, що вбивають туристів у Кашмірі, і майже готовий заявити, що Індія розпочала проти нього війну
4) коммі_Китай роками говорить про "стратегічну дружбу з Пакистаном" і постачає йому серйозне озброєння (винищувачі, etc.)
5) параша легалізує афганський "талібан"
6) Пакистан також всіляко підтримує "талібан"
7) ......
----------------------
Як у всьому цьому розібратися?
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03.05.2025 18:04 Відповісти
Гроші не пахнуть. І для брудних шудрів та інших "цигано-арійців" також
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03.05.2025 18:19 Відповісти
А ви Палітікай, не інтєрєсуйтєся! І воно попустить!
Але ж, сподіваємося, що ложку, ви НЕ до вуха несете??
А штани СВОЇ, знімаєте в туалеті, а не перед його дверима??
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03.05.2025 18:20 Відповісти
Рашка дає багато нафти , але за рупії - тобто в Індії позитивне сальдо торгвлі, а рупії погано конвертуються та 'х складно вивести без згоди уряду Індії
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03.05.2025 18:20 Відповісти
Незабаром,хуйло пустить мульку,що якщо по параду прилетить,то він розчохлить..арєшнік,ядерну бомбу...
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03.05.2025 18:04 Відповісти
Відправляють кого не шкода))
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03.05.2025 18:08 Відповісти
Ой, а шо случилось? 🤔
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03.05.2025 18:08 Відповісти
Походу пуйло одно на параде будет отсвечивать
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03.05.2025 18:11 Відповісти
Правильно писати одно з ху...лів буде відсвічувати
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03.05.2025 18:22 Відповісти
Тепер, чекаємо на Волання в США, навіжених дристунів, по команді прутіна, про третю світову термоядерну??? Як вчив, режисер Станіславський, не вірю, от не вірю!!!…
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03.05.2025 18:23 Відповісти
 
 