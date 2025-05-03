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Новости 9 мая в России
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Министр обороны Индии Сингх передумал ехать на парад в Москву

Парад в Москве на День Победы

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх изменил планы и не поедет в Москву на парад, который должен состояться 9 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на India Today.

Как отмечается, Сингх решил не ехать в Москву на парад 9 мая после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди предварительно отменил свой визит в Россию. Изменение планов, как пишет индийское медиа, связано с напряженной ситуацией в отношениях с Пакистаном.

Но, как отмечает медиа, Индия стремится сохранить важность индийско-российских связей, поэтому отправит на парад государственного министра обороны - Санджая Сета. Он является заместителем Сингха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поездка Фицо в Москву 9 мая остается в планах, - депутат его партии Рихтер

Автор: 

День Победы (1216) Индия (405)


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Топ комментарии
+15
Що, теж зненацька захворів, як фіца з орбанею?!.. а шо там токаєв і решта *******?..
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03.05.2025 17:59
+11
А вот и первая ласточка после заявления Зеленского о том, что мы не гарантируем безопасность

путлеровским гостям, кто следующий?

Думаю, что китаёзо в последний момент тоже свалит, анус не железный.
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03.05.2025 17:59
+10
)(уйло теж з бункеру не вилізе?
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03.05.2025 18:01
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Мабуть кштарії-бендерівці пошептали )) мальовничо розказали про дрони і кузькіну мать
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03.05.2025 17:58 Ответить
Умно правильно
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03.05.2025 17:58 Ответить
Що, теж зненацька захворів, як фіца з орбанею?!.. а шо там токаєв і решта *******?..
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03.05.2025 17:59 Ответить
Орбан поки нічого не казав. То Вучіча в лікарню поклали, серце не витримало.
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03.05.2025 19:29 Ответить
А вот и первая ласточка после заявления Зеленского о том, что мы не гарантируем безопасность

путлеровским гостям, кто следующий?

Думаю, что китаёзо в последний момент тоже свалит, анус не железный.
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03.05.2025 17:59 Ответить
Та ЯКА, ***** різниця, що там сказав Зе? Чим гарантувати НЕбезпеку? Макетами "Паляниці" і "Пекла" в одиничному екземплярі?!
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03.05.2025 18:23 Ответить
у нас немає балістики яка може реально загрожувати парадам за 500 км, дрони то таке доки долетять або всі позбивають або поважних гостей на трибуни не випустять.
тут скоріше погрози зі сторони трапмдепа спрацювали, адже дарагой друг Валодья трохи кинув рижого дауна і той образився.
адже риже ***** планувало до девятемая "помирити" дві ворогуючі сторони...
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03.05.2025 18:38 Ответить
Извините, но вы очень далеки от политики и от понимания её сути, ну нельзя же всё воспринимать

так буквально!!

Неужели вы думаете, что если бы у нас были такие ракеты, то мы бы запустили их 9-го мая по

трибуне?

Зеленский всё правильно сказал, а все гниды пусть думают, откуда им может прилететь, из

Украины или из быдлостана, блеф это великое оружие!
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03.05.2025 18:54 Ответить
йой та всім срати на слова клована, і тим паче на його погрози.
"зуб даю" що на девятемая жоден дрон не долетить до столиці мордору.
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03.05.2025 18:57 Ответить
Сомневаюсь что это связано с заявлениями Зеленского... У них там война вот-вот начнется, не до парадов им.
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03.05.2025 19:08 Ответить
Война в быдлостане, не фантазируйте, это мёртвая куча говна, там никаких волнений быть не

может, априори.
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03.05.2025 19:14 Ответить
Індія та Пакистан мають чергову військову кризу.
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03.05.2025 19:32 Ответить
Індія і Пакистан мають цю кризу щє з 1947 року.
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03.05.2025 19:45 Ответить
)(уйло теж з бункеру не вилізе?
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03.05.2025 18:01 Ответить
Якого ху...ла ти маєш на увазі
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03.05.2025 18:19 Ответить
путіна-кацапського виродка який має чимскоріше здохнути А ти про якого подумав?
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03.05.2025 18:51 Ответить
Естественно он имеет ввиду очередного КЛОНА!🤣🤣🤣
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03.05.2025 19:06 Ответить
буде монітор на палці замість )(уйла на мавзолєї.
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03.05.2025 19:36 Ответить
ПТН таки ПішовНах
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03.05.2025 18:02 Ответить
Непросте завдання:
1) коммі_Китай дружить з парашою
2) Індія також дружить з парашою
3) Пакистан ненавидить Індію, спонсорує ісламістів, що вбивають туристів у Кашмірі, і майже готовий заявити, що Індія розпочала проти нього війну
4) коммі_Китай роками говорить про "стратегічну дружбу з Пакистаном" і постачає йому серйозне озброєння (винищувачі, etc.)
5) параша легалізує афганський "талібан"
6) Пакистан також всіляко підтримує "талібан"
7) ......
----------------------
Як у всьому цьому розібратися?
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03.05.2025 18:04 Ответить
Гроші не пахнуть. І для брудних шудрів та інших "цигано-арійців" також
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03.05.2025 18:19 Ответить
А ви Палітікай, не інтєрєсуйтєся! І воно попустить!
Але ж, сподіваємося, що ложку, ви НЕ до вуха несете??
А штани СВОЇ, знімаєте в туалеті, а не перед його дверима??
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03.05.2025 18:20 Ответить
Рашка дає багато нафти , але за рупії - тобто в Індії позитивне сальдо торгвлі, а рупії погано конвертуються та 'х складно вивести без згоди уряду Індії
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03.05.2025 18:20 Ответить
Незабаром,хуйло пустить мульку,що якщо по параду прилетить,то він розчохлить..арєшнік,ядерну бомбу...
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03.05.2025 18:04 Ответить
Бімбу в вагіні...
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03.05.2025 18:43 Ответить
Відправляють кого не шкода))
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03.05.2025 18:08 Ответить
Ой, а шо случилось? 🤔
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03.05.2025 18:08 Ответить
Походу пуйло одно на параде будет отсвечивать
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03.05.2025 18:11 Ответить
Правильно писати одно з ху...лів буде відсвічувати
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03.05.2025 18:22 Ответить
Ні, вилізуть усі клони.
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03.05.2025 18:29 Ответить
Тепер, чекаємо на Волання в США, навіжених дристунів, по команді прутіна, про третю світову термоядерну??? Як вчив, режисер Станіславський, не вірю, от не вірю!!!…
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03.05.2025 18:23 Ответить
Девятамая є реальна нагода закінчити війну. Знищивши ***** та його союзників на Червоній площі. Якщо навіть не буде спроб туда вдарити, то лавочку під назвою ТЦК небхідно закривати, а ТЦКунів і поліцаїв підсрачниками кинути в останній бій. Бо коли є можливість знищити ворога номер один і не скористатись цією можливістю, то і воювати далі немає сенсу.
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03.05.2025 18:24 Ответить
А давай ми тебе кинемо в останній бій?
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03.05.2025 19:47 Ответить
Куди їхати? - він хоче щоб Пакистан йому парад організував
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03.05.2025 18:30 Ответить
Цигано-арійці? Дотепно. Злодійкуватий народець.
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03.05.2025 18:35 Ответить
А уявляєте що буде коли до них приєднаються циганобандерівці.
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03.05.2025 18:45 Ответить
Гіндусам до своєї войнушкі з пукістаном готовитись треба а не по кацапським парадам їздити
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03.05.2025 18:40 Ответить
Хінді русі - пхай-пхай!
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03.05.2025 18:45 Ответить
правильне рішення
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03.05.2025 18:52 Ответить
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03.05.2025 18:58 Ответить
Путин одолжил у казахов их парадный полк танков,довоевался.
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03.05.2025 19:02 Ответить
Иначе мы не будем смотреть индийские фильмы.
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03.05.2025 19:17 Ответить
Придбайте оркам памперси, тільки не китайські
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03.05.2025 19:37 Ответить
 
 