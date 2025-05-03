Министр обороны Индии Сингх передумал ехать на парад в Москву

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх изменил планы и не поедет в Москву на парад, который должен состояться 9 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на India Today.

Как отмечается, Сингх решил не ехать в Москву на парад 9 мая после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди предварительно отменил свой визит в Россию. Изменение планов, как пишет индийское медиа, связано с напряженной ситуацией в отношениях с Пакистаном.

Но, как отмечает медиа, Индия стремится сохранить важность индийско-российских связей, поэтому отправит на парад государственного министра обороны - Санджая Сета. Он является заместителем Сингха.

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