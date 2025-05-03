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Министр обороны Индии Сингх передумал ехать на парад в Москву
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх изменил планы и не поедет в Москву на парад, который должен состояться 9 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на India Today.
Как отмечается, Сингх решил не ехать в Москву на парад 9 мая после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди предварительно отменил свой визит в Россию. Изменение планов, как пишет индийское медиа, связано с напряженной ситуацией в отношениях с Пакистаном.
Но, как отмечает медиа, Индия стремится сохранить важность индийско-российских связей, поэтому отправит на парад государственного министра обороны - Санджая Сета. Он является заместителем Сингха.
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+15 Valery Shapovalenko #511590
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+11 Владимир Мессинг
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путлеровским гостям, кто следующий?
Думаю, что китаёзо в последний момент тоже свалит, анус не железный.
тут скоріше погрози зі сторони трапмдепа спрацювали, адже дарагой друг Валодья трохи кинув рижого дауна і той образився.
адже риже ***** планувало до девятемая "помирити" дві ворогуючі сторони...
так буквально!!
Неужели вы думаете, что если бы у нас были такие ракеты, то мы бы запустили их 9-го мая по
трибуне?
Зеленский всё правильно сказал, а все гниды пусть думают, откуда им может прилететь, из
Украины или из быдлостана, блеф это великое оружие!
"зуб даю" що на девятемая жоден дрон не долетить до столиці мордору.
может, априори.
1) коммі_Китай дружить з парашою
2) Індія також дружить з парашою
3) Пакистан ненавидить Індію, спонсорує ісламістів, що вбивають туристів у Кашмірі, і майже готовий заявити, що Індія розпочала проти нього війну
4) коммі_Китай роками говорить про "стратегічну дружбу з Пакистаном" і постачає йому серйозне озброєння (винищувачі, etc.)
5) параша легалізує афганський "талібан"
6) Пакистан також всіляко підтримує "талібан"
7) ......
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Як у всьому цьому розібратися?
Але ж, сподіваємося, що ложку, ви НЕ до вуха несете??
А штани СВОЇ, знімаєте в туалеті, а не перед його дверима??