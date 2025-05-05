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Новости 9 мая в России Фицо едет в Москву на 9 мая
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Посольство Украины ответило Фицо: Парад в Москве не имеет ничего общего с победой над нацизмом

фіцо

Посольство Украины в Словакии выступило с официальным заявлением в ответ на критику со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который обвинил президента Владимира Зеленского в "запугивании" иностранных лидеров, которые планируют посетить Москву 9 мая.

Об этом посольство написало в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении украинские дипломаты отметили, что слова Зеленского были лишь предупреждением о возможных провокациях со стороны России, и что Украина не может гарантировать безопасность в условиях активной фазы войны.

"Посольство бы рекомендовало нашим словацким партнерам внимательнее изучать, пересматривать и анализировать заявления украинского лидера, которые касались лишь того, что украинская сторона не исключает 9 мая провокаций со стороны РФ и перекладывания вины за нарушение безопасности на Украину и не может, в связи с этим, гарантировать их безопасность", - говорится в заявлении.

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Отдельное внимание посольство уделило предложению Кремля о трехдневном "перемирии", которое назвало пропагандистским.

Дипломаты отметили, что Украина еще 11 марта безусловно согласилась на полное прекращение огня, в то время как Россия выдвигает новые требования, манипулирует и эскалирует террор.

Посольство также раскритиковало заявления Фицо об уважении к России в контексте празднования победы во Второй мировой войне. Дипломаты отметили, что нынешняя агрессия РФ не имеет ничего общего с победой над нацизмом, а военные, которые будут участвовать в параде на Красной площади, могут быть причастны к преступлениям против украинского народа.

"Российские военные, которые будут маршировать по Красной площади 9 мая, точно не имеют никакого отношения к победе над нацизмом. Однако вполне вероятно, что среди них будут и такие, кто причастен к целому ряду военных преступлений против Украины и против украинцев в ходе российской вооруженной агрессии против Украины. Стоит ли такой парад посещения и аплодисментов - вопрос риторический", - отметили в заявлении.

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В заявлении также отмечается исторический вклад украинцев в победу во Второй мировой войне:

"6 миллионов украинцев сопротивлялись с оружием в руках в рядах советской армии, миллионы других - в различных регулярных армиях Антигитлеровской коалиции - Польши, Великобритании, США, Канады, Франции, сотни тысяч боролись в подпольных и повстанческих формированиях. Украинская земля была одним из основных театров военных действий, местом масштабных сражений и ожесточенного сопротивления", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве.

Недавно сообщалось, что премьер Фицо возмутился заявлением президента Зеленского относительно визита иностранных лидеров в Москву на парад и обвинил его в неуважении к РФ.

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Автор: 

парад (637) россия (95660) Украина (44971) Фицо Роберт (184)


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Топ комментарии
+7
"Однак цілком вірогідно, що серед них будуть і такі, хто причетний до цілої низки воєнних злочинів проти України та проти українців в ході російської збройної агресії проти України". Джерело: https://censor.net/ua/n3550454
Та "ГАРАНТІЯ", що під час ретрансляції параду, диктори будуть наголошувать особливо на тому, що в рядах учасників параду проходять "участники СВО, награждённые арденами и медалями"!!!
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05.05.2025 12:27
+7
Нехай ця прикацаплена Фіца прокукурікає, на якому боці воювали словаки і мадьяри. Виходить, що прихвостні гітлера не можуть жити без фюрера, спочатку під гітлером а тепер під ******. Така в них карма.
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05.05.2025 12:28
+5
Президент Словаччини Тісо їде на парад до фюрера.

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05.05.2025 12:36
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"Однак цілком вірогідно, що серед них будуть і такі, хто причетний до цілої низки воєнних злочинів проти України та проти українців в ході російської збройної агресії проти України". Джерело: https://censor.net/ua/n3550454
Та "ГАРАНТІЯ", що під час ретрансляції параду, диктори будуть наголошувать особливо на тому, що в рядах учасників параду проходять "участники СВО, награждённые арденами и медалями"!!!
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05.05.2025 12:27 Ответить
Та 100пудово!
Немає навіть жодного сумніву, що так і буде.
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05.05.2025 12:42 Ответить
Ви прям Кеп Очевидність...
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05.05.2025 12:44 Ответить
Що тобі не подобається? Я щось сказав "неправильно"? Чи тебе просто "жаба задавила", що я тебе "випередив"?
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05.05.2025 12:49 Ответить
А ви змагались хто перший? Це сумно...
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05.05.2025 12:57 Ответить
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05.05.2025 12:50 Ответить
А мені особисто цікаво, де були обидва дєда, чи прадєда Фіца з 1939 по 1945 рік? 🤔 Нагадаю: "14 березня 1939 року Словаччина проголосила державну незалежність у союзі з Німеччиною. Авторитарна влада була зосереджена в руках Словацької народної партії на чолі з президентом Йозефом Тисо та прем'єр-міністром Войтехом Тукою. Словаччина брала участь у війні Німеччини з Польщею й СРСР як союзник першої." (Вікіпедія)
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05.05.2025 12:53 Ответить
Вороги та всякі отщепєнці (і Стерненко у стрімі) кажуть, що піаніст давно домовився з Путіним про тишу на Червоній площі.
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05.05.2025 12:27 Ответить
Так буба про це прямо і заявив. В чому тут сенсація?
Сказав що можуть бути провокації з боку русні а ми тіпа ні-ні, бережьом покой і харошеє настроєніє на празднікє...
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05.05.2025 12:32 Ответить
Нехай ця прикацаплена Фіца прокукурікає, на якому боці воювали словаки і мадьяри. Виходить, що прихвостні гітлера не можуть жити без фюрера, спочатку під гітлером а тепер під ******. Така в них карма.
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05.05.2025 12:28 Ответить
словаки і мадяри воювали на тому ж боці і практично з тим же ворогом - червоножопим комуно-нацизмом, з нащадками якого рашистами, 70 -80 років потому воюють українці !!!
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05.05.2025 12:35 Ответить
Що цікаво - Словаччина появилась тоді бо її створила Німеччина і була союзником Німеччини....победуни над нацизмом)
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05.05.2025 12:33 Ответить
Какую победу он едет праздновать, этот клоун? Словакия во время войны за Гитлера топила
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05.05.2025 12:34 Ответить
так правильно робила !!! з двох апсолютних зол, двох нацизмів вибрала менше зло коричневий нацизм, на противагу червоному комуно-нацизму !!! так звана "ркка" нге звільняла Україну, решти країни сходу Європи вівд нацизмук, вона їх повторно окуповувала, при цьому гробувала, гвалтувала, депортувала, вбивала мирне населення цих окупованих країн !!!
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05.05.2025 12:39 Ответить
Так рашисти також. Ось вони і ностальгують за фашизмом. Їх тягне відродити фашизм і нового Фюрера. Але поки що вони стидаються про це відкрито заявити. Тому на своїх шабашах вони прикриваються боротьбою з фашизмом але насправді вони вже діють як фашисти і наслідники Гітлера
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05.05.2025 12:42 Ответить
это новый нацизм - рашизм. Критерий уничтожения людей - их желание жить в свободной стране. За это убивают и сносят с лица земли целые города.
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05.05.2025 12:34 Ответить
Президент Словаччини Тісо їде на парад до фюрера.

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05.05.2025 12:36 Ответить
Ще напомніть цьому придурку що друга світова війна почалась з того що московський режим захопив Фінляндію і Польщу разом з Гітлером. А то рашисти стидаються згадати що в другій світовій війні вони воювали на стороні Гітлера, тому вони придумали собі велику вітчизняну війну яка буцімто почалась з середини 41-го року.
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05.05.2025 12:38 Ответить
Ялова заява, як в вся укропозиція.
Треба прямо назвати т.зв. росію неофашистським утворенням яке не має права на любі урочистості в честь перемоги над фашизмом тому що вони фактично є послідовниками фашизму. І шабаш уМоскві це насмішка над пам'яттю 50 мільйонів людей загиблих в СВ2...
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05.05.2025 12:38 Ответить
Ну, кому, як не фашисту фІца знати чи має відношення оте "9-е мая" до знищення фашизму! Вони ж в Словакії живі...за допомоги кремля і кацапських фашистів-рашистів. І тОрбан з мад'ярськими фашистами теж живі і здорові, як і в самій Німеччині послідовники Адіка, що ВЖЕ вхожі в Бундестаг.
Черчіль ще в 1946-му році це передбачав, коли казав, що майбутні фашисти будуть називати себе "анти-фашистами". А ще він сказав "По всьому виходить, що ми зарізали не того хряка", коли казав про перемогу у тій війні.
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05.05.2025 12:40 Ответить
Зеленський про провокації на 9 травня: Якщо хтось вірить росіянам - може випробувати на собі
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05.05.2025 12:46 Ответить
Фіце треба меньше красти у словаків і тоді все буде ок
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05.05.2025 12:48 Ответить
🤡 На 9 травня жителям москви відключать інтернет - русня пояснює такі дії «мірами безпеки»
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05.05.2025 12:50 Ответить
було б непогано відключити всю московію )
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05.05.2025 12:52 Ответить
а Зенелох не має нічого спільного з українським лідером

Зенелох - бАнальна Верховна Травнева Гнида
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05.05.2025 12:51 Ответить
фицо-это такой же дегенерат и упырь, как и путлер, не стоит опускаться до каких-то объяснений.
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05.05.2025 12:52 Ответить
Хто такий той фіцо, ігнорте його. То як медведєв, шось *******
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05.05.2025 12:53 Ответить
 
 