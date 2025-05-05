Посольство Украины ответило Фицо: Парад в Москве не имеет ничего общего с победой над нацизмом
Посольство Украины в Словакии выступило с официальным заявлением в ответ на критику со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который обвинил президента Владимира Зеленского в "запугивании" иностранных лидеров, которые планируют посетить Москву 9 мая.
Об этом посольство написало в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
В заявлении украинские дипломаты отметили, что слова Зеленского были лишь предупреждением о возможных провокациях со стороны России, и что Украина не может гарантировать безопасность в условиях активной фазы войны.
"Посольство бы рекомендовало нашим словацким партнерам внимательнее изучать, пересматривать и анализировать заявления украинского лидера, которые касались лишь того, что украинская сторона не исключает 9 мая провокаций со стороны РФ и перекладывания вины за нарушение безопасности на Украину и не может, в связи с этим, гарантировать их безопасность", - говорится в заявлении.
Отдельное внимание посольство уделило предложению Кремля о трехдневном "перемирии", которое назвало пропагандистским.
Дипломаты отметили, что Украина еще 11 марта безусловно согласилась на полное прекращение огня, в то время как Россия выдвигает новые требования, манипулирует и эскалирует террор.
Посольство также раскритиковало заявления Фицо об уважении к России в контексте празднования победы во Второй мировой войне. Дипломаты отметили, что нынешняя агрессия РФ не имеет ничего общего с победой над нацизмом, а военные, которые будут участвовать в параде на Красной площади, могут быть причастны к преступлениям против украинского народа.
"Российские военные, которые будут маршировать по Красной площади 9 мая, точно не имеют никакого отношения к победе над нацизмом. Однако вполне вероятно, что среди них будут и такие, кто причастен к целому ряду военных преступлений против Украины и против украинцев в ходе российской вооруженной агрессии против Украины. Стоит ли такой парад посещения и аплодисментов - вопрос риторический", - отметили в заявлении.
В заявлении также отмечается исторический вклад украинцев в победу во Второй мировой войне:
"6 миллионов украинцев сопротивлялись с оружием в руках в рядах советской армии, миллионы других - в различных регулярных армиях Антигитлеровской коалиции - Польши, Великобритании, США, Канады, Франции, сотни тысяч боролись в подпольных и повстанческих формированиях. Украинская земля была одним из основных театров военных действий, местом масштабных сражений и ожесточенного сопротивления", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, накануне Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве.
Недавно сообщалось, что премьер Фицо возмутился заявлением президента Зеленского относительно визита иностранных лидеров в Москву на парад и обвинил его в неуважении к РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та "ГАРАНТІЯ", що під час ретрансляції параду, диктори будуть наголошувать особливо на тому, що в рядах учасників параду проходять "участники СВО, награждённые арденами и медалями"!!!
Немає навіть жодного сумніву, що так і буде.
Сказав що можуть бути провокації з боку русні а ми тіпа ні-ні, бережьом покой і харошеє настроєніє на празднікє...
Треба прямо назвати т.зв. росію неофашистським утворенням яке не має права на любі урочистості в честь перемоги над фашизмом тому що вони фактично є послідовниками фашизму. І шабаш уМоскві це насмішка над пам'яттю 50 мільйонів людей загиблих в СВ2...
Черчіль ще в 1946-му році це передбачав, коли казав, що майбутні фашисти будуть називати себе "анти-фашистами". А ще він сказав "По всьому виходить, що ми зарізали не того хряка", коли казав про перемогу у тій війні.
Зенелох - бАнальна Верховна Травнева Гнида