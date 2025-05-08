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Новости 9 мая в России
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Пятеро депутатов из Германии, Чехии, Кипра и Словакии приедут в Москву на 9 мая, - Der Spiegel

парад в рф

В Москву на военный парад приедут двое представителей германской партии "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW): Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург. Также в состав делегации вошли евродепутаты из Чехии, Кипра и Словакии. Список заблаговременно согласовали в министерстве обороны Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Der Spiegel.

"Кремль пытается использовать эти события для легитимации себя на международной арене, привлекая иностранных политиков, включая представителей более 20 стран, среди которых и лидер Китая Си Цзиньпин", - говорится в сообщении.

Рут Фирмених, которая с 2004 года работала с Вагенкнехт в Бундестаге, а ныне представляет BSW в Европарламенте, и ее коллега фон дер Шуленбург - бывший дипломат ОБСЕ и ООН - объявили, что будут участвовать в торжествах в знак памяти о жертвах Второй мировой. Они заявили о намерении посетить памятник Неизвестному солдату и провести встречи с представителями политических и культурных кругов в Москве.

В пресс-релизе политики отметили, что их визит имеет целью продемонстрировать стремление к миру:

"Мы хотим послать сигнал, что хотим, чтобы пушки в Украине замолчали навсегда", - говорится в заявлении. Они также выразили обеспокоенность из-за "постоянного усиления конфронтации и эскалации в Европе".

Фон дер Шуленбурга называют координатором этой поездки. Ранее он был одним из первых подписантов "Манифеста за мир", который Вагенкнехт инициировала вместе с публицисткой Алисой Шварцер в 2023 году.

После завершения визита в Москву депутаты планируют поехать в Киев. По их словам, уже установлен предварительный контакт с украинским посольством.

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Гости на параде в Москве

На празднование Дня победы в Москву уже прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александар Вучич, президент Бразилии Лула да Силва, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Монголии Ухнагийн Хурелсух и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Эстония отказалась пропускать его самолет в Россию для участия в военном параде в Москве 9 мая. По его словам, он все же будет в Москве потому что собирается возложить венок к могиле Неизвестного солдата, а также провести "четыре чрезвычайно важные двусторонние встречи".

Вучич добрался до Москвы через Баку. Но сам президент Азербайджана Ильгам Алиев отказался от поездки в Москву на 9 мая.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее в мае отказался от визита в Москву из-за конфликта с Пакистаном. Также поездку отменил президент Лаоса Тхонлун Сисулит, официальной причиной указано заболевание коронавирусной инфекцией.

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Автор: 

Германия (6988) москва (3079) парад (644)


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Топ комментарии
+12
Позорисько та ганьба. Історія нічого не вчить.
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08.05.2025 06:57
+8
Скупчення кількох тисяч військових РФ на параді у Москві є законною ціллю для ЗСУ.
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08.05.2025 07:05
+7
Після того скільки горя московити нам принесли за останні 400 рків , вся московія законна ціль весь цей час !
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08.05.2025 07:09
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Представник Екваторіальної Гвінеї як основного учасника ДСВ не міг не приїхати. Діди на палках одобряют.
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08.05.2025 06:55 Ответить
Ну він скоріше пожерти на халяву приїхав
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08.05.2025 06:59 Ответить
Незрозуміла причина, чому не приїхали представники єменських хуситів, таліби, вартові ісламської революції, сомалійські пірати...
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08.05.2025 07:41 Ответить
Я б на місці німців побоявся, ху...ло може наказати провести їх по кривавої площі як полонених. Типу знайшли тих хто ховався з 45 року. Адже в ху....лостане з кожним роком збільшується число ветеранів ДСВ
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08.05.2025 06:56 Ответить
Позорисько та ганьба. Історія нічого не вчить.
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08.05.2025 06:57 Ответить
Мазохісти якісь.
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08.05.2025 06:59 Ответить
І питання до студії, скільки ху...ло заплатило зрадникам у валюті і скільки намистами, дзеркалами і так далі
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08.05.2025 07:02 Ответить
Ще більшою зневагою буде їхній візит, до України після цього шабашу....
Невже наші уроди це дозволять.....
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08.05.2025 07:31 Ответить
Скупчення кількох тисяч військових РФ на параді у Москві є законною ціллю для ЗСУ.
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08.05.2025 07:05 Ответить
Після того скільки горя московити нам принесли за останні 400 рків , вся московія законна ціль весь цей час !
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08.05.2025 07:09 Ответить
враховуючи те що час ************'я настав, а над рф немає наших бпла, то зеленський таки вирішив станцювати під дудку *****
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08.05.2025 07:13 Ответить
Чому вирішив?ЗЕ це проект московіії по знищенню України!!!Першим ділом ЗЕ почав знищувати збройні сили і повернув риг до влади.На відповідних посадах одні зрадники.У когось ще залишаються ілюзіїї на рахунок ЗЕ??
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08.05.2025 08:44 Ответить
Яких купив ******, такі й прибудуть на побєдобєсіє!
Таких осіб, на роковини УБИТИХ Людей у концТаборах фашистами-гітлерівцями, не було!! А на московії, за часів ******, такі ж УБИВСТВА в концТаборах ГУЛАГУ за часів совдепії, замилені та замовчані, пропагандою убивць від прутіна!
Ось такі вони, правдолюби-борці, за грошові знаки від воєнного злочинця, ****** на московії!!
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08.05.2025 07:29 Ответить
Шкода , що серед людей різних країн ,
є просто нелюди і холуї , які готові пробачити цим
болотним негідникам всі іх злодіяння і вбивства в нашій
краіні !!
Ганьба і сором ....(
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08.05.2025 07:32 Ответить
Ну что там Зе Дегенерати, бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком уже выполняют очередные хотелки кремля...посмотрите что будет 11 числа, Украине ни чего не светит с проектом кремля Буратино....
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08.05.2025 07:57 Ответить
А чому тут дивуватися? Дівчатка з викликом відпрацьовують отримані гроші...
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08.05.2025 07:59 Ответить
повії за викликом і за гроші ніколи не зникнуть, поки існує наша цивілізація
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08.05.2025 08:00 Ответить
кремліни завжди славилися своїми борделями, при чому по всьому світу, дівчатами по виклику, чого тільки коштують фрау Ріббентроп- Меркель, або ле ПЕНіс з австійською міністеркою.....з якою муйло танцювало на її весільї
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08.05.2025 08:15 Ответить
... депутати планують поїхати до Києва. За їхніми словами, вже встановлений попередній контакт із українським посольством
==========================================================
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08.05.2025 09:03 Ответить
Не здивуюсь якщо і Трамп таємно прибуде на святкування до москви, вдягнувшись в шкіряний плащ та будьонівку.
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08.05.2025 09:04 Ответить
акцент на победобесіє 9 травня в усіх ЗМІ ...а те шо сирський тихим сапом з говнокомандуючим 🤡 здають українську теріторію ,то то таке...
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08.05.2025 09:30 Ответить
Нацисти до рашистів-вся шушера в зборі. Майже вся.
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08.05.2025 09:39 Ответить
Прочитав коментарі. Потужно. Наші побачили всіх, хто прислужує ворогу-нацистам 21 століття, тільки не побачили наших-то, хто допомагав і допомагає пуйлу - там андрій деркач, азівров, пшонка і купа депутатів від ригів і навіть кацапи самі замочили ківу. Ціла Рада ригів, які голосують разом зі "слугами", які пролили кров патріотів на Майдані і купа в офісі президента.
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08.05.2025 10:08 Ответить
Німці на параді пабєди над німцями - це щось...
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08.05.2025 10:11 Ответить
Ядеркою туди гепнуть
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08.05.2025 10:20 Ответить
Теж дідів-асвабадітєлєй на дрючках носити будуть?
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08.05.2025 10:41 Ответить
Ну хто з Німеччини може приїхати "атмєчать пабєду" крім Сари та її альянсу?
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08.05.2025 11:25 Ответить
 
 