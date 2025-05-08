В Москву на военный парад приедут двое представителей германской партии "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW): Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург. Также в состав делегации вошли евродепутаты из Чехии, Кипра и Словакии. Список заблаговременно согласовали в министерстве обороны Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Der Spiegel.

"Кремль пытается использовать эти события для легитимации себя на международной арене, привлекая иностранных политиков, включая представителей более 20 стран, среди которых и лидер Китая Си Цзиньпин", - говорится в сообщении.

Рут Фирмених, которая с 2004 года работала с Вагенкнехт в Бундестаге, а ныне представляет BSW в Европарламенте, и ее коллега фон дер Шуленбург - бывший дипломат ОБСЕ и ООН - объявили, что будут участвовать в торжествах в знак памяти о жертвах Второй мировой. Они заявили о намерении посетить памятник Неизвестному солдату и провести встречи с представителями политических и культурных кругов в Москве.

В пресс-релизе политики отметили, что их визит имеет целью продемонстрировать стремление к миру:

"Мы хотим послать сигнал, что хотим, чтобы пушки в Украине замолчали навсегда", - говорится в заявлении. Они также выразили обеспокоенность из-за "постоянного усиления конфронтации и эскалации в Европе".

Фон дер Шуленбурга называют координатором этой поездки. Ранее он был одним из первых подписантов "Манифеста за мир", который Вагенкнехт инициировала вместе с публицисткой Алисой Шварцер в 2023 году.

После завершения визита в Москву депутаты планируют поехать в Киев. По их словам, уже установлен предварительный контакт с украинским посольством.

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Гости на параде в Москве

На празднование Дня победы в Москву уже прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александар Вучич, президент Бразилии Лула да Силва, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Монголии Ухнагийн Хурелсух и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Эстония отказалась пропускать его самолет в Россию для участия в военном параде в Москве 9 мая. По его словам, он все же будет в Москве потому что собирается возложить венок к могиле Неизвестного солдата, а также провести "четыре чрезвычайно важные двусторонние встречи".

Вучич добрался до Москвы через Баку. Но сам президент Азербайджана Ильгам Алиев отказался от поездки в Москву на 9 мая.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее в мае отказался от визита в Москву из-за конфликта с Пакистаном. Также поездку отменил президент Лаоса Тхонлун Сисулит, официальной причиной указано заболевание коронавирусной инфекцией.

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