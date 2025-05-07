РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10957 посетителей онлайн
Новости 9 мая в России Пропагандистские акции РФ
1 470 7

РФ распространяет за рубежом новое пропагандистское движение "Победа 9/45", - Служба внешней разведки

Россия придумала пропагандистское движение

Кремль использует пропагандистское движение "Победа 9/45" как новый инструмент гибридного влияния России. Представительства пропагандистов открылись в некоторых странах ЕС.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что накануне 80-й годовщины победы в так называемой "Великой отечественной войне" российские власти активно продвигают деятельность пропагандистского движения "Победа 9/45".

Руководитель проекта - вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов, который находится под санкциями Запада за поддержку военной агрессии России против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия проводит пропагандистские акции к 9 мая в десяти странах, в частности в Китае и Индии, - ЦПД

Движение организует культурные мероприятия, автопробеги и кинопоказы, а также инициирует гуманитарные проекты, среди которых - восстановление советских воинских захоронений. Однако все это имеет идеологическую окраску и служит продвижению российских исторических интерпретаций, противоречащих международному консенсусу по Второй мировой войне.

Только за первые три месяца существования движения РФ его представительства открылись в восьми странах: Армении, Казахстане, Беларуси, Молдове, Узбекистане, Венгрии, Словакии и Словении.

Читайте также: Небольшая группа депутатов Европарламента поедет в Москву на 9 мая, - СМИ



Автор: 

пропаганда (3684) россия (95687) СВР (133) внешняя разведка (379)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як можна в ЄС давати цим х@йлам відкривати будь що((
показать весь комментарий
07.05.2025 20:32 Ответить
Це не пропагандистський рух, а жидкій стул!
показать весь комментарий
07.05.2025 20:36 Ответить
Що це значить 9/45?Мабуть це по грінвічу ,або по Цельсія
показать весь комментарий
07.05.2025 21:02 Ответить
а що, україна?
де наша відповідь?
всі кацапські акції, повинні бути заблоковані українцями!
не хочуть в окопи, то нехай виловлюють та карають кацапів за кордоном!
показать весь комментарий
07.05.2025 21:06 Ответить
Це замість ютуб-стрімів про кабаки, готелі ЄС та неймовірні подорожі?
показать весь комментарий
07.05.2025 21:21 Ответить
І що це за ***** 9/45?

Навпаки 45/9=5. Яле я не певен, що всі кацапи так вміють. 😁

Якби кацапи голяка у тюбетейках танцювали "яблучко" - це знайшло б відгук у чутливих до екзотики європейців.
А так незрозуміла нудотина.
показать весь комментарий
07.05.2025 21:19 Ответить
Старий ти став. Алгєбру забув. Та й совковий символ теж забув.
Тож звиняй, нагадаю...
9/45=0.2
А 0.2 ЦЕ РІВНО ГРАНЧАК - совковий граньоний стакан. Кацап без горілки, або бояри некацап.
Кстаті бояра у них теж у фанфуріках по 0.2 Так шо усе скрєпно. 🤣
показать весь комментарий
07.05.2025 21:42 Ответить
 
 