РФ распространяет за рубежом новое пропагандистское движение "Победа 9/45", - Служба внешней разведки

Кремль использует пропагандистское движение "Победа 9/45" как новый инструмент гибридного влияния России. Представительства пропагандистов открылись в некоторых странах ЕС.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что накануне 80-й годовщины победы в так называемой "Великой отечественной войне" российские власти активно продвигают деятельность пропагандистского движения "Победа 9/45".

Руководитель проекта - вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов, который находится под санкциями Запада за поддержку военной агрессии России против Украины.

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Движение организует культурные мероприятия, автопробеги и кинопоказы, а также инициирует гуманитарные проекты, среди которых - восстановление советских воинских захоронений. Однако все это имеет идеологическую окраску и служит продвижению российских исторических интерпретаций, противоречащих международному консенсусу по Второй мировой войне.

Только за первые три месяца существования движения РФ его представительства открылись в восьми странах: Армении, Казахстане, Беларуси, Молдове, Узбекистане, Венгрии, Словакии и Словении.

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