РФ распространяет за рубежом новое пропагандистское движение "Победа 9/45", - Служба внешней разведки
Кремль использует пропагандистское движение "Победа 9/45" как новый инструмент гибридного влияния России. Представительства пропагандистов открылись в некоторых странах ЕС.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что накануне 80-й годовщины победы в так называемой "Великой отечественной войне" российские власти активно продвигают деятельность пропагандистского движения "Победа 9/45".
Руководитель проекта - вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов, который находится под санкциями Запада за поддержку военной агрессии России против Украины.
Движение организует культурные мероприятия, автопробеги и кинопоказы, а также инициирует гуманитарные проекты, среди которых - восстановление советских воинских захоронений. Однако все это имеет идеологическую окраску и служит продвижению российских исторических интерпретаций, противоречащих международному консенсусу по Второй мировой войне.
Только за первые три месяца существования движения РФ его представительства открылись в восьми странах: Армении, Казахстане, Беларуси, Молдове, Узбекистане, Венгрии, Словакии и Словении.
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де наша відповідь?
всі кацапські акції, повинні бути заблоковані українцями!
не хочуть в окопи, то нехай виловлюють та карають кацапів за кордоном!
Навпаки 45/9=5. Яле я не певен, що всі кацапи так вміють. 😁
Якби кацапи голяка у тюбетейках танцювали "яблучко" - це знайшло б відгук у чутливих до екзотики європейців.
А так незрозуміла нудотина.
Тож звиняй, нагадаю...
9/45=0.2
А 0.2 ЦЕ РІВНО ГРАНЧАК - совковий граньоний стакан. Кацап без горілки, або бояри некацап.
Кстаті бояра у них теж у фанфуріках по 0.2 Так шо усе скрєпно. 🤣