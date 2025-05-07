Небольшая группа депутатов Европарламента поедет в Москву на 9 мая, - СМИ

Депутаты Европарламента от левопопулистской партии "Союз Сары Вагенкнехт" собрались в Москву на парад к 9 мая. Вместе с ними поедут еще трое евродепутатов - из Чехии, Кипра и Словакии.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оба евродепутата - Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених - являются представителями германской левопопулистской партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ).

В Москву они отправятся вместе с тремя другими депутатами Европарламента - из Чехии, Кипра и Словакии.

Во время своего двухдневного визита в Москву евродепутаты планируют встретиться с членами российской Госдумы и "другими представителями политической и культурной сферы".

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Евродепутаты говорят, что их визит призван подчеркнуть, "что мы считаем переговоры и обмены на всех уровнях необходимыми для преодоления постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе".

"Мы также хотим послать сигнал, что мы хотим, чтобы оружие в Украине замолчало навсегда", - отметили фон дер Шуленбург и Фирмених в своем пресс-релизе.

Группа европарламентариев также заявила, что планирует посетить Киев.

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