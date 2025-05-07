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Новости 9 мая в России
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Небольшая группа депутатов Европарламента поедет в Москву на 9 мая, - СМИ

Несколько евродепутатов собрались на парад 9 мая в Москву

Депутаты Европарламента от левопопулистской партии "Союз Сары Вагенкнехт" собрались в Москву на парад к 9 мая. Вместе с ними поедут еще трое евродепутатов - из Чехии, Кипра и Словакии.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оба евродепутата - Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених - являются представителями германской левопопулистской партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ).

В Москву они отправятся вместе с тремя другими депутатами Европарламента - из Чехии, Кипра и Словакии.

Во время своего двухдневного визита в Москву евродепутаты планируют встретиться с членами российской Госдумы и "другими представителями политической и культурной сферы".

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Евродепутаты говорят, что их визит призван подчеркнуть, "что мы считаем переговоры и обмены на всех уровнях необходимыми для преодоления постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе".

"Мы также хотим послать сигнал, что мы хотим, чтобы оружие в Украине замолчало навсегда", - отметили фон дер Шуленбург и Фирмених в своем пресс-релизе.

Группа европарламентариев также заявила, что планирует посетить Киев.

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Автор: 

Германия (6988) Европарламент (1803) россия (95687)


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Топ комментарии
+9
Только в спецодежде, колпаки с бубенцами и красные носы...
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07.05.2025 19:49
+4
Союз Сари Путінваген.
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07.05.2025 19:53
+3
І не шкода ці маргіналці своїх сопартійців? Їх же дроном ******* на параді
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07.05.2025 19:51
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Только в спецодежде, колпаки с бубенцами и красные носы...
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07.05.2025 19:49 Ответить
І не шкода ці маргіналці своїх сопартійців? Їх же дроном ******* на параді
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07.05.2025 19:51 Ответить
Путлер в открытую палит своих агентов.
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07.05.2025 20:11 Ответить
Союз Сари Путінваген.
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07.05.2025 19:53 Ответить
Оголосити єврошльондр "персонами нон-грата" в Україні і пенделями,з кордону,відкопати!
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07.05.2025 19:54 Ответить
Блін! Де стільки самокатів придбати ...?
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07.05.2025 19:55 Ответить
А каллас сказала, що всі повинні бути в Києві
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07.05.2025 19:56 Ответить
За заралатою поїхали негідники!
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07.05.2025 20:00 Ответить
Якісь ці вагІнкнезти і шулєРбурги зросійщені. Напевне потомки тих, хто ґвалтував у березні-травні німецьких фрау і фройляйн, забираючи у низ все - від велосипедів і наручних годинників з обручками до столового срібла і нижньої білизни. От фрау-фройляйн і розродилися через деякий час оцими. Це явище описане у психіатричній літературі, як "стокгольмський синдром".
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07.05.2025 20:01 Ответить
Нічого дивного-бо кожна повія має свою ціну...
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07.05.2025 20:02 Ответить
Дайте Сарі почитати https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/mozhemo-povtoriti-yak-radyanski-soldati-po-zviryachomu-i-bezkarno-gvaltuvali-nimeckih-zhinok-2031973.html ЦЕ
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07.05.2025 20:11 Ответить
Вот бы их там всех и закобзонить, насколько мир стал бы чище...
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07.05.2025 20:13 Ответить
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07.05.2025 20:19 Ответить
хай їдуть - назад тільки не пускайте
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07.05.2025 20:37 Ответить
Сара Вагенкнехт це ж з Німеччині? То кого вона буде зображати? Нацистів, яких перемогли?
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07.05.2025 20:53 Ответить
Нехай згадають як їхніх 55 тисяч полонених по москві прогнали - парад позору.
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07.05.2025 21:34 Ответить
 
 