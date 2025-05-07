Возмутительно, что Путин приписывает только России победу над нацистской Германией, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не должна приписывать только себе победу над нацистской Германией и использовать риторику тех дней для агрессии против Украины.

Об этом он сказал перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Польше, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Очень важно помнить, что Украина была оккупирована во время Второй мировой войны полностью, а в России - лишь очень небольшая ее часть. Что миллионы украинцев не только подверглись нацистским преследованиям, но и воевали в Красной Армии. И это возмутительно со стороны Владимира Путина приписывать только России победу над нацистской Германией", - отметил Сикорский.

Глава МИД Польши добавил, что еще хуже использовать риторику тех дней для "нападок на Украину, которая, в отличие от России, является демократией".

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Напомним, в параде в Москве 9 мая будут участвовать военные из 13 стран, в то же время северокорейские военные в мероприятии не представлены.