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Новости 9 мая в России
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Возмутительно, что Путин приписывает только России победу над нацистской Германией, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не должна приписывать только себе победу над нацистской Германией и использовать риторику тех дней для агрессии против Украины.

Об этом он сказал перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Польше, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Очень важно помнить, что Украина была оккупирована во время Второй мировой войны полностью, а в России - лишь очень небольшая ее часть. Что миллионы украинцев не только подверглись нацистским преследованиям, но и воевали в Красной Армии. И это возмутительно со стороны Владимира Путина приписывать только России победу над нацистской Германией", - отметил Сикорский.

Глава МИД Польши добавил, что еще хуже использовать риторику тех дней для "нападок на Украину, которая, в отличие от России, является демократией".

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Напомним, в параде в Москве 9 мая будут участвовать военные из 13 стран, в то же время северокорейские военные в мероприятии не представлены.

Автор: 

Вторая мировая война (423) нацизм (348) путин владимир (31328) Сикорский Радослав (417)


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Топ комментарии
+16
Якщо би Трамп був тоді президентом - Друга світова не розпочалася би.....
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07.05.2025 18:59
+6
На божевільних не обурюются, божевільних ізолюють.
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07.05.2025 19:02
+6
Тому зараз Украіна повинна перемогти росію і путіна,,щоб поставити назавжди крапку ,хто переможець,а хто самозванець.
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07.05.2025 19:02
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Якщо би Трамп був тоді президентом - Друга світова не розпочалася би.....
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07.05.2025 18:59 Ответить
Та звичайно ж . Всім відомо що друга світова сталася через Байдена і Обаму .
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07.05.2025 19:16 Ответить
Втрати України в Другій світовій війні - прямі та непрямі людські та матеріальні втрати, які поніс український народ у період Другої світової війни.
У виступі в зв'язку з 30-річчям звільнення України від гітлерівських загарбників тодішнім першим секретарем ЦК Компартії України Володимира Щербицького була названа цифра 6750 тис. осіб.
Пізніше людські військові втрати були визначені в 2,5 млн осіб і 5,5 млн. - загиблих військовополонених і мирного населення. По відношенню до загальних втрат СРСР це становить 40-44 %. З врахуванням вторинних демографічних втрат (померлі від хвороб і голоду, депортовані, емігранти, втрати у природному прирості населення), то втрати складуть приблизно 14,5 млн осіб[1].
Було також зруйновано майже 700 міст (40 % усіх міст СРСР, знищених війною) і 28000 сіл. Оцінка матеріальних збитків становила 285 млрд рублів (в цінах 1941 року) - понад 40 % усього збитку СРСР.
У війні загинув кожен п'ятий українець. Серед військовослужбовців призову на літо 1941 року уціліли тільки 3 % з загальної кількості.
Спалено 319 000 господарств, на Лівобережній Україні був зруйнований кожен четвертий будинок.
Виведено з ладу 5600 мостів, зруйновано 33 000 шкіл, технікумів, 18 000 медичних установ[2].
В матеріалах Прес-служби Президента України В. Януковича, поширених до Дня Перемоги в Німецько-радянській війні, втрати України в Другій Світовій війні визначаються як такі, що перевищили 10 млн осіб[3].
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07.05.2025 20:14 Ответить
На божевільних не обурюются, божевільних ізолюють.
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07.05.2025 19:02 Ответить
Тому зараз Украіна повинна перемогти росію і путіна,,щоб поставити назавжди крапку ,хто переможець,а хто самозванець.
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07.05.2025 19:02 Ответить
Слово "лише" тут зайве. Ніяка росія Гітлєра не перемагала і навіть не воювала з очолювпною ним Німеччиною. Гітлєра переміг сирисири - союз з 15 республік.
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07.05.2025 19:02 Ответить
Це обурливо, що Путін приписує лише Росії перемогу над нацистською Німеччиною, - Сікорський

Ні.
Якщо ти інтелектом не дитина.
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07.05.2025 19:04 Ответить
Яка Росія? Була така держава? Коли і де в ті часи була Російськая Федерація?
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07.05.2025 19:05 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_(1939)#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 https://uk.wikipedia.org/wiki/Перепис_населення_СРСР_(1939)#Адміністративно-територіальний_склад
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07.05.2025 19:44 Ответить
То де там РФ? Я не знайшов у таблиці Россійськой Федерації.
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07.05.2025 20:20 Ответить
Там же, де Вірменія або Україна. До всіх нинішніх держав в СРСР додані 3 букви
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07.05.2025 20:26 Ответить
Касаб, то ти собі зайву хромосому додав, а то ВСЕ інші країни і їх вже не існує більш 30 років. Касаб, ти знов обісрався в намаганні перекроіти історію під себе.
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07.05.2025 20:46 Ответить
Вірменії не існує?
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07.05.2025 20:50 Ответить
Взагалі то я касабам, як розумово недоразвиненим тваринкам намагаюсь мало чого поясьнювати, бо ВСЕ це гівно людства з тавром "росіянін" тупе стадо скота, то чому я повинен робити для тебе виключення, касаб?
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07.05.2025 20:54 Ответить
Ну хоча б з того, що я не касаб. Дуже прошу, наймудріший.
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07.05.2025 20:56 Ответить
А шо це змінює чуваш? Чи може даргінець або осетин тощо? Ви ВСІ гівно людства з тавром "росіянін".
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07.05.2025 21:13 Ответить
На початку війни СРСР багато заводів евакуював з України на росію. І досі їх не повернув. І потім ці тварюки ще кажуть, що вони перемогли без України.
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07.05.2025 19:13 Ответить
Дайте больше оружия, помогайте Украине развалить рашку и не будет потом никакой обиды, как и самой рашки не будет.
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07.05.2025 19:15 Ответить
У кожної Людини, яка хоть трішки, знає таблицю Множення, оте теліпання ****** єрундою, перед камерами ЗМІ щодо його старечого «тлумачення» Світової Історії у 20 століття, це, як балаканина немічного діда, про свої походеньки у 70 років, таким, як і він, немічним органам, - орбанам-фіцам-венсам….
Такими, ************* теревенями, як і совдепівським залякуванням Світу, про «термоядерну війну», упродовж всього свого існування срср, московіти з *******, ЗАЛЯКУЮТЬ Світ, щоб їх боялися і кормили!
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07.05.2025 19:20 Ответить
так
це обурливо
бо це трампон усіх переміг
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07.05.2025 19:23 Ответить
Якби зеленському дозволили називати РФ нацистами та фашистами, так ми бы свою пропаганду хоч якось робили. А так путін спокійно нас називає і все ОК. Обтекайтє.
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07.05.2025 19:36 Ответить
Він їх називає рашистами. Рашисти гірші за фашистів та нацистів разом узятих.
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07.05.2025 20:11 Ответить
тому еврей Вітькофф цілує дупу Путину-рашисту?? це не працює.
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07.05.2025 20:36 Ответить
Для чого звертати увагу на заяви лишнєхромосомного сцаря..
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07.05.2025 19:38 Ответить
"3 вересня 1939 року: Велика Британія, Франція та їхні домініони (Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка) оголосили війну Німеччині. 10 червня 1940 року: Італія оголосила війну Франції та Великій Британії. 8 грудня 1941 року: США оголосили війну Японії. 11 грудня 1941 року: Німеччина та Італія оголосили війну США." - і де тут російськомовні?
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07.05.2025 19:45 Ответить
нападок на Україну, яка, на відміну від Росії, є демократією". Джерело: https://censor.net/ua/n3550964

Хотілося б конкретніше з цього місця ... Де за останніх 3 роки Україна є демократією? Наразі Україна - є неофедальною автократією . Де жирує каста силовиків -чиновників ,яку не можна змінити ,і прості посполиті позбавлені практично всіх прав.
90% конституції видерто і відправлено в смітник - залишили лише ту частину - де про обовязки - для того щоб тицяти холопам в морди легітимізуючи насилля ....
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07.05.2025 20:07 Ответить
росія до ціеї перемоги ніякого відношення не мае. СРСР мае
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07.05.2025 20:28 Ответить
Сусідський пес вночі гавкає, не дає спати. Це обурливо...
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07.05.2025 20:37 Ответить
 
 