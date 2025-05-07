Возмутительно, что Путин приписывает только России победу над нацистской Германией, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не должна приписывать только себе победу над нацистской Германией и использовать риторику тех дней для агрессии против Украины.
Об этом он сказал перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Польше, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Очень важно помнить, что Украина была оккупирована во время Второй мировой войны полностью, а в России - лишь очень небольшая ее часть. Что миллионы украинцев не только подверглись нацистским преследованиям, но и воевали в Красной Армии. И это возмутительно со стороны Владимира Путина приписывать только России победу над нацистской Германией", - отметил Сикорский.
Глава МИД Польши добавил, что еще хуже использовать риторику тех дней для "нападок на Украину, которая, в отличие от России, является демократией".
Напомним, в параде в Москве 9 мая будут участвовать военные из 13 стран, в то же время северокорейские военные в мероприятии не представлены.
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У виступі в зв'язку з 30-річчям звільнення України від гітлерівських загарбників тодішнім першим секретарем ЦК Компартії України Володимира Щербицького була названа цифра 6750 тис. осіб.
Пізніше людські військові втрати були визначені в 2,5 млн осіб і 5,5 млн. - загиблих військовополонених і мирного населення. По відношенню до загальних втрат СРСР це становить 40-44 %. З врахуванням вторинних демографічних втрат (померлі від хвороб і голоду, депортовані, емігранти, втрати у природному прирості населення), то втрати складуть приблизно 14,5 млн осіб[1].
Було також зруйновано майже 700 міст (40 % усіх міст СРСР, знищених війною) і 28000 сіл. Оцінка матеріальних збитків становила 285 млрд рублів (в цінах 1941 року) - понад 40 % усього збитку СРСР.
У війні загинув кожен п'ятий українець. Серед військовослужбовців призову на літо 1941 року уціліли тільки 3 % з загальної кількості.
Спалено 319 000 господарств, на Лівобережній Україні був зруйнований кожен четвертий будинок.
Виведено з ладу 5600 мостів, зруйновано 33 000 шкіл, технікумів, 18 000 медичних установ[2].
В матеріалах Прес-служби Президента України В. Януковича, поширених до Дня Перемоги в Німецько-радянській війні, втрати України в Другій Світовій війні визначаються як такі, що перевищили 10 млн осіб[3].
Ні.
Якщо ти інтелектом не дитина.
Такими, ************* теревенями, як і совдепівським залякуванням Світу, про «термоядерну війну», упродовж всього свого існування срср, московіти з *******, ЗАЛЯКУЮТЬ Світ, щоб їх боялися і кормили!
це обурливо
бо це трампон усіх переміг
Хотілося б конкретніше з цього місця ... Де за останніх 3 роки Україна є демократією? Наразі Україна - є неофедальною автократією . Де жирує каста силовиків -чиновників ,яку не можна змінити ,і прості посполиті позбавлені практично всіх прав.
90% конституції видерто і відправлено в смітник - залишили лише ту частину - де про обовязки - для того щоб тицяти холопам в морди легітимізуючи насилля ....