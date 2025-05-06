Военные 13 стран примут участие в параде в Москве, КНДР среди них нет

В параде в Москве 9 мая будут участвовать военные из 13 стран, при этом северокорейские военные в мероприятии не представлены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков.

В частности, Ушаков назвал страны, парадные расчеты которых должны пройти во время парада.

По его словам, ожидается участие военнослужащих Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

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На вопрос, ожидается ли участие военных КНДР, помощник российского диктатора отметил: "Я назвал все страны, которые участвуют".

Отмечается, что на параде в Москве КНДР будет представлена на уровне посла.

Также Ушаков сообщил, что парад посетят лидеры более 20 стран. Среди них руководители Китая, Египта, Венесуэлы, Вьетнама, Бразилии, Кубы, Мьянмы, Эфиопии, других стран Азии и Африки, а также государств СНГ.

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Как сообщалось, накануне Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве.

После премьер Фицо возмутился заявлением президента Зеленского относительно визита иностранных лидеров в Москву на парад и обвинил его в неуважении к РФ.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркивала, что любое участие лидеров стран Евросоюза в параде в Москве 9 мая не будет "восприниматься легкомысленно". Она также отметила, что это касается не только стран ЕС, но и тех стран, которые хотят вступить в блок.