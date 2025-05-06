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Новости 9 мая в России
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Военные 13 стран примут участие в параде в Москве, КНДР среди них нет

Парад в Москве 9 мая

В параде в Москве 9 мая будут участвовать военные из 13 стран, при этом северокорейские военные в мероприятии не представлены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков.

В частности, Ушаков назвал страны, парадные расчеты которых должны пройти во время парада.

По его словам, ожидается участие военнослужащих Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД призывает страны мира не участвовать в военном параде в Москве: Там будут маршировать оккупанты и военные преступники

На вопрос, ожидается ли участие военных КНДР, помощник российского диктатора отметил: "Я назвал все страны, которые участвуют".

Отмечается, что на параде в Москве КНДР будет представлена на уровне посла.

Также Ушаков сообщил, что парад посетят лидеры более 20 стран. Среди них руководители Китая, Египта, Венесуэлы, Вьетнама, Бразилии, Кубы, Мьянмы, Эфиопии, других стран Азии и Африки, а также государств СНГ.

Также читайте: МИД Китая: Си Цзиньпин поедет в Москву несмотря на заявление Зеленского

Как сообщалось, накануне Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве.

После премьер Фицо возмутился заявлением президента Зеленского относительно визита иностранных лидеров в Москву на парад и обвинил его в неуважении к РФ.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркивала, что любое участие лидеров стран Евросоюза в параде в Москве 9 мая не будет "восприниматься легкомысленно". Она также отметила, что это касается не только стран ЕС, но и тех стран, которые хотят вступить в блок.

Автор: 

День Победы (1222) КНДР (1211) парад (641)


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Топ комментарии
+11
Азербайджан? Алієв проковнтув збитий літак. Підстилка
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06.05.2025 18:21
+7
тільки завдяки оцим справді могутнім країнам світ переміг гітлерівську коаліцію!
це ж міжнародне визнання плєшивого, чи не дуже?
кажуть над москвою якісь дрони вибухають?
брешуть, чи то патрушев сахар таскає?
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06.05.2025 18:17
+6
Бачу - зібрались майже всі країни , хто переміг фашизм у 1945 му . Тут і В'єтнам , і Лаос , і М'янма .
Не вистачає лише представників Талібану , Хезболли і ХАМАСу . !!
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06.05.2025 18:34
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Правила форума Совет форумчан
Усі воюють!
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06.05.2025 18:13 Ответить
може закінчились?
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06.05.2025 18:28 Ответить
підари їм свої підарські воєннікі повидавали, от тепер не знають хто з них підар кацапський, а хто - підар корейський, усі на одно іпало
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06.05.2025 18:33 Ответить
Якшо китайці будуть марширувати - той сателіти підтягнулись
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06.05.2025 18:16 Ответить
тільки завдяки оцим справді могутнім країнам світ переміг гітлерівську коаліцію!
це ж міжнародне визнання плєшивого, чи не дуже?
кажуть над москвою якісь дрони вибухають?
брешуть, чи то патрушев сахар таскає?
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06.05.2025 18:17 Ответить
Одним словом світове лайно почесно висторться на червоній площі. Окрім звісно військ КНДР, бо навіть для інших, привезти цих дикунів в москву - занадто (бояться що розграблять там усе та згвалтують мумію Леніна)
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06.05.2025 18:17 Ответить
За исключением Китая одни страны-отбросы какие-то
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06.05.2025 18:17 Ответить
зато надійні союзники
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06.05.2025 18:19 Ответить
Китай теж мерзенна недокраїна.
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06.05.2025 18:24 Ответить
Вторая экономика мира, ну да, ну да
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06.05.2025 18:25 Ответить
ага:
вже була вторая армія в мірє.
зараз, вторая економіка в мірє....

які ще, байки можна подивитися в тік току?
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06.05.2025 18:47 Ответить
Азербайджан? Алієв проковнтув збитий літак. Підстилка
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06.05.2025 18:21 Ответить
За Карабах!
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06.05.2025 18:32 Ответить
якийсь варіант мазохізму. пєпєл совка вечно стучіть в їх мрії про новогулаг ((
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06.05.2025 18:58 Ответить
Оцей список насправді є усередненим портретом росіянина 21 сторіччя.
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06.05.2025 18:26 Ответить
Адін нарот. Азія. За винятком Білорусії, де держава ніби є, а нації нема. Померла. Тихо-тихо. Перед смертю їй відобрало мову.
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06.05.2025 18:35 Ответить
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06.05.2025 19:28 Ответить
Вже якось пʼять відсталих племен Середньоазійських можна зрозуміти… А ось кавказець Алієв що там згубив? Всі вони ніколи не скажуть скільки їм на банки відправив пуйло.
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06.05.2025 18:26 Ответить
Армії М'янми та В'єтнаму кували перемогу над нацизмом. Що ви ,плять розумієте?...Й@баний театр абсурду.
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06.05.2025 18:32 Ответить
Бачу - зібрались майже всі країни , хто переміг фашизм у 1945 му . Тут і В'єтнам , і Лаос , і М'янма .
Не вистачає лише представників Талібану , Хезболли і ХАМАСу . !!
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06.05.2025 18:34 Ответить
Они маршировать не умеют и "путин Акбар" не могут выучить...
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06.05.2025 19:07 Ответить
це всі країни, які приймали участь у розгромі гітлерівців ))
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06.05.2025 18:35 Ответить
Вони штурмовали Берлін!
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06.05.2025 19:06 Ответить
А яке відношення ці країни В'єтнам, Єгипт, Лаос, Монголія, М'янмa мають до другої світової війни? Вони теж там воювали, чи що?
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06.05.2025 18:35 Ответить
Якось насрати на це гівносборище.
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06.05.2025 18:38 Ответить
Ядєрний Дімон вже почав святкувати .!
.
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06.05.2025 18:40 Ответить
Баллистика им в головы...
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06.05.2025 18:42 Ответить
Світ заслужив ядерного апокаліпсосу ! Був один "жандарм" на Землі, та й той здох ! При усіх мінусах США якось тримали увесь світ в певних "рамках". Але це було давно... "Акела" вже не той...
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06.05.2025 18:46 Ответить
Всі немосковитські військові на красній площі будуть лише прикривати )(уйостанські війська від дронових атак - ми будєм стаять за женщінамі і дєтьмі і пускай толька паробуют вистрєліть.
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06.05.2025 18:47 Ответить
а корейцев собаки в курске доедают????
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06.05.2025 18:53 Ответить
Рублевка за своих породистых собак испугалась.
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06.05.2025 18:55 Ответить
Військові 13 країн візьмуть участь у параді в Москві, КНДР серед них немає

Пахітілі врагі?
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06.05.2025 18:55 Ответить
"тринадцять друзів **********" ))
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06.05.2025 18:59 Ответить
В'єтнама, Єгипту, Лаосу, Монголії, М'янми!
А шо, військові Талібану з Хасасом та Хезболлой не присутні? А чому?
І ще забули Гондурас з Сомали
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06.05.2025 19:05 Ответить
Усе, що знаходиться на території агресора-московії, є ціллю, для нанесення по ній, ударів Україною!!
Усі інші теревені, то, як мертвому припарка!! Виключно, лише теліпання перед ЗМІ, обвислою єрундою ******!
Смерть московітам! Слава Україні!
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06.05.2025 19:06 Ответить
Бомбить парад ми скоріше за все не будемо, та і нема чим, а ось сказати ***** мол давай зробимо обмін "всіх на всіх" і ми твій парад чіпати не будемо. Думаю не погана ідея
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06.05.2025 19:09 Ответить
Давайте будемо чесними - вся ія шобла не брала б участь у цьому шабаші, якщо б не брав участь і Цзінпін. 😊 Отже це не вияв поваги до пуцина - це почет Цзінпіна. І так, Цзінпін буде 9 травня найкращим засобом ПВО/ПРО красной площаді у мацкві. Впевнений, він це зробить не за дякую.
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06.05.2025 19:18 Ответить
В москве на 9 мая соберётся весь цвет мировой "демократии".
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06.05.2025 19:28 Ответить
 
 