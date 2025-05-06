МИД призывает страны мира не участвовать в военном параде в Москве: Там будут маршировать оккупанты и военные преступники

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину российские солдаты совершили сотни тысяч военных преступлений, в частности убили 620, ранили почти 2 тысячи, депортировали по меньшей мере 20 тысяч украинских детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Расстрелы гражданских, массовые могилы, изнасилования, мародерство, задержание гражданских заложников, пытки и казни военнопленных, использование оружия неизбирательного действия, удары по густонаселенным жилым кварталам, энергетике, гражданской инфрастуктуре. Российская армия совершила и продолжает совершать в Украине зверства, масштаба которых Европа не видела со времен Второй мировой войны", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечается, именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной площади в Москве.

"Эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками. Маршировать бок о бок с ними - это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу над нацизмом. Россия приглашает иностранных военнослужащих к участию в параде 9 мая для того, чтобы отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию.

Участие иностранных военнослужащих в этом действе неприемлемо и будет расцениваться Украиной как надругательство над памятью о победе над нацизмом, памятью миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма восемь десятилетий назад", - отмечают в МИД.

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Украина призывает все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в Москве 9 мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность в отношении к российской агрессии против Украины или последовательно занимают нейтральную позицию в международных отношениях.

"Участие военных таких стран в совместном параде прямо нарушит такую декларируемую нейтральность и будет выглядеть как поддержка государства-агрессора.

Призываем все иностранные государства и международные организации к достойному чествованию жертв Второй мировой войны и коллективной победы над нацизмом, которое при этом не оправдывает российской агрессии и зверств против украинцев", - резюмируют в МИД.

Как сообщалось, ранее Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве.

После премьер Фицо возмутился заявлением президента Зеленского относительно визита иностранных лидеров в Москву на парад и обвинил его в неуважении к РФ.