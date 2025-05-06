МИД призывает страны мира не участвовать в военном параде в Москве: Там будут маршировать оккупанты и военные преступники
Во время российского полномасштабного вторжения в Украину российские солдаты совершили сотни тысяч военных преступлений, в частности убили 620, ранили почти 2 тысячи, депортировали по меньшей мере 20 тысяч украинских детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
"Расстрелы гражданских, массовые могилы, изнасилования, мародерство, задержание гражданских заложников, пытки и казни военнопленных, использование оружия неизбирательного действия, удары по густонаселенным жилым кварталам, энергетике, гражданской инфрастуктуре. Российская армия совершила и продолжает совершать в Украине зверства, масштаба которых Европа не видела со времен Второй мировой войны", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.
Как отмечается, именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной площади в Москве.
"Эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками. Маршировать бок о бок с ними - это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу над нацизмом. Россия приглашает иностранных военнослужащих к участию в параде 9 мая для того, чтобы отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию.
Участие иностранных военнослужащих в этом действе неприемлемо и будет расцениваться Украиной как надругательство над памятью о победе над нацизмом, памятью миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма восемь десятилетий назад", - отмечают в МИД.
Украина призывает все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в Москве 9 мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность в отношении к российской агрессии против Украины или последовательно занимают нейтральную позицию в международных отношениях.
"Участие военных таких стран в совместном параде прямо нарушит такую декларируемую нейтральность и будет выглядеть как поддержка государства-агрессора.
Призываем все иностранные государства и международные организации к достойному чествованию жертв Второй мировой войны и коллективной победы над нацизмом, которое при этом не оправдывает российской агрессии и зверств против украинцев", - резюмируют в МИД.
Как сообщалось, ранее Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве.
После премьер Фицо возмутился заявлением президента Зеленского относительно визита иностранных лидеров в Москву на парад и обвинил его в неуважении к РФ.
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Ну, а хто не заховався, вибачайте, бананів не буде….
Кому живому!! Україна попередила!
Перемир'я - це згода обох сторін. Україна запропонувала негайне перемир'я на 30 днів, ***** відмовляється. Значить, перемир'я не існує.
Тому ЗСУ має знищувати будь-яку військову техніку касапів, будь-яких їхніх військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни - бо вони для ЗСУ є законими цілями.
А ця інфа від нашого МЗС - чергове попередження України світової громадськості та цивільного населення про небезпеку знаходження поруч законими цілями для ЗСУ.
святкувати празник з імперіалістами можуть тільки раби