РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10789 посетителей онлайн
Новости 9 мая в России
780 14

МИД призывает страны мира не участвовать в военном параде в Москве: Там будут маршировать оккупанты и военные преступники

МИД анонсировал открытие новых консульств

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину российские солдаты совершили сотни тысяч военных преступлений, в частности убили 620, ранили почти 2 тысячи, депортировали по меньшей мере 20 тысяч украинских детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Расстрелы гражданских, массовые могилы, изнасилования, мародерство, задержание гражданских заложников, пытки и казни военнопленных, использование оружия неизбирательного действия, удары по густонаселенным жилым кварталам, энергетике, гражданской инфрастуктуре. Российская армия совершила и продолжает совершать в Украине зверства, масштаба которых Европа не видела со времен Второй мировой войны", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечается, именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной площади в Москве.

"Эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками. Маршировать бок о бок с ними - это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу над нацизмом. Россия приглашает иностранных военнослужащих к участию в параде 9 мая для того, чтобы отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию.

Участие иностранных военнослужащих в этом действе неприемлемо и будет расцениваться Украиной как надругательство над памятью о победе над нацизмом, памятью миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма восемь десятилетий назад", - отмечают в МИД.

Также читайте: Ни один европейский лидер не должен быть 9 мая на Красной площади в Москве, - Туск

Украина призывает все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в Москве 9 мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность в отношении к российской агрессии против Украины или последовательно занимают нейтральную позицию в международных отношениях.

"Участие военных таких стран в совместном параде прямо нарушит такую декларируемую нейтральность и будет выглядеть как поддержка государства-агрессора.

Призываем все иностранные государства и международные организации к достойному чествованию жертв Второй мировой войны и коллективной победы над нацизмом, которое при этом не оправдывает российской агрессии и зверств против украинцев", - резюмируют в МИД.

Как сообщалось, ранее Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве.

После премьер Фицо возмутился заявлением президента Зеленского относительно визита иностранных лидеров в Москву на парад и обвинил его в неуважении к РФ.

Автор: 

День Победы (1222) МИД (6966) парад (640) военные преступления (1437)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Приехать 9 мая 2025 года на «день победы» к путину - все равно, что приехать 20 апреля 1945 года на день рождения к Гитлеру.
показать весь комментарий
06.05.2025 14:51
+2
Большой разницы нет между сходкой уголовников и этим парадом. Но в первом случае собираются тихо, а нынешние военные преступники хотят собраться и заявить миру, что они еще на свободе, хотят побрякать оружием
показать весь комментарий
06.05.2025 14:58
+1
Головне, що звернення МЗС України було до усіх!
Ну, а хто не заховався, вибачайте, бананів не буде….
Кому живому!! Україна попередила!
показать весь комментарий
06.05.2025 14:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо інші країни світу не прийматимуть участі в параді, то ким же ху@ло прикриватиметься від дронів?
показать весь комментарий
06.05.2025 14:41 Ответить
Головне, що звернення МЗС України було до усіх!
Ну, а хто не заховався, вибачайте, бананів не буде….
Кому живому!! Україна попередила!
показать весь комментарий
06.05.2025 14:43 Ответить
Приехать 9 мая 2025 года на «день победы» к путину - все равно, что приехать 20 апреля 1945 года на день рождения к Гитлеру.
показать весь комментарий
06.05.2025 14:51 Ответить
Подобный парад военных преступников можно пока еще проводить в бункере и в дальнейшем только в тюремной камере
показать весь комментарий
06.05.2025 14:46 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2025 14:50 Ответить
Всі чурки світу з'їдуться на парад кацапських недобитків.
показать весь комментарий
06.05.2025 14:52 Ответить
Пользователи, зайдите на форум, там есть моё обращение к вам!
показать весь комментарий
06.05.2025 14:52 Ответить
сподіваюсь ще маршем пройдуть Атакамси, Хаймарси та Нептуни!
показать весь комментарий
06.05.2025 14:56 Ответить
Большой разницы нет между сходкой уголовников и этим парадом. Но в первом случае собираются тихо, а нынешние военные преступники хотят собраться и заявить миру, что они еще на свободе, хотят побрякать оружием
показать весь комментарий
06.05.2025 14:58 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2025 15:00 Ответить
Це дуже добре шо путін запросив Сі до себе на парад, це значить що США забуде про свої вологі мрії переманити кацапів на свою сторону.
показать весь комментарий
06.05.2025 15:02 Ответить
Не здорова фіксація на цьому параді.
показать весь комментарий
06.05.2025 15:10 Ответить
***** не оголошував перемир'я. Він оголосив про власний мораторій на вогонь, на обстріл ЗСУ та України, і збрехав, ніби це перемир'я. Як і збрехав, що його мораторій діятиме.

Перемир'я - це згода обох сторін. Україна запропонувала негайне перемир'я на 30 днів, ***** відмовляється. Значить, перемир'я не існує.

Тому ЗСУ має знищувати будь-яку військову техніку касапів, будь-яких їхніх військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни - бо вони для ЗСУ є законими цілями.

А ця інфа від нашого МЗС - чергове попередження України світової громадськості та цивільного населення про небезпеку знаходження поруч законими цілями для ЗСУ.
показать весь комментарий
06.05.2025 15:10 Ответить
розпочавши війну проти України, росія викреслила себе з кола переможців над гітлерізмом, і записала себе в коло "русскіх імперіалістів що воювали з німецькими імперіалістами"

святкувати празник з імперіалістами можуть тільки раби
показать весь комментарий
06.05.2025 15:27 Ответить
 
 