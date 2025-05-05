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Новости 9 мая в России
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Ни один европейский лидер не должен быть 9 мая на Красной площади в Москве, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Европейские лидеры не должны делать вид, что они не понимают, что такое добро и что такое зло, когда речь идет о войне РФ против Украины, и поэтому не должны присутствовать на Красной площади в Москве 9 мая.

Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, отвечая на вопрос об участии некоторых мировых лидеров в параде в Москве 9 мая, заявил премьер Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что большие трагедии Европы - Первая или Вторая мировые войны - имели свои корни в политической слепоте, равнодушии, неоднозначности, толерантности к злу.

"Мы сегодня здесь, чтобы четко и громко сказать: Европа, западное сообщество никогда больше не может допустить такую ошибку. В таких ситуациях как Вторая мировая война или война в Украине, где ситуация черно-белая, когда все знаем, где добро, а где зло, где агрессор, а где жертва, и где все знаем, где источник угрозы и опасности - мы все должны быть солидарны и объединены. Если кто-то этого не понимает, то он себя ставит немного вне Сообщества", - подчеркнул Туск.

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По словам премьера Польши, сегодня чествовать окончание Второй мировой войны на Красной площади в тени Кремля - "это не только политическая слепота, особенно если ты являешься европейцем".

Он отметил, что лидеры Китая или Бразилии имеют немного другой взгляд на историю и современность, но ни один европеец "не имеет права и не может делать вид, что он не видит, где скрывается угроза и как важно сохранить солидарность и европейское сообщество".

Туск добавил, что это является проблемой для словацкого партнера (премьер-министра Роберта Фицо. - Ред.), ведь польские и нидерландские лидеры знают, "где и с кем должны быть в этот день".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины ответило Фицо: Парад в Москве не имеет ничего общего с победой над нацизмом

Как сообщалось, накануне Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве.

После премьер Фицо возмутился заявлением президента Зеленского относительно визита иностранных лидеров в Москву на парад и обвинил его в неуважении к РФ.

Автор: 

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Топ комментарии
+7
Спасибо за добрые слова понимания и за поддержку, жаль, что в Европе и в мире очень мало

понимающих руководителей.

Все, кто будет 9-го мая в быдлостане это враги не только Украины, но и всего человечества, это

клеймо они должны носить пожизненно.

Население стран, которыми руководят эти уроды, тоже должны стать изгоями, пусть отвечают за

свою власть.
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05.05.2025 18:16
+4
Попередив.
І правильно зробив. Хоча, я вже збився з ліку, скільки раз вже попереджали, що будь-яка військова техніка касапів, будь-які їхні військові (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни для ЗСУ є законими цілями для знищення. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.
До речі, якщо Сі (іже з ним такі же маніпулятори) хоче пересвідчитися, що касапсько-українська війна не є "українським конфліктом" - то його треба уважити, щоб він в цьому пересвідчився на власній шкурі, на власних кальсонах.

І пора припинити оголошені касапські мораторії на ведення вогню (одноденні, триденні, тощо) називати перемир'ями. Бо насправді перемиря погоджується двома сторонами війни; мораторії можуть оголошуватися одноосібно.
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05.05.2025 18:14
+3
Так лідерів і не буде - будуть одні п*дараси
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05.05.2025 18:21
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Попередив.
І правильно зробив. Хоча, я вже збився з ліку, скільки раз вже попереджали, що будь-яка військова техніка касапів, будь-які їхні військові (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни для ЗСУ є законими цілями для знищення. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.
До речі, якщо Сі (іже з ним такі же маніпулятори) хоче пересвідчитися, що касапсько-українська війна не є "українським конфліктом" - то його треба уважити, щоб він в цьому пересвідчився на власній шкурі, на власних кальсонах.

І пора припинити оголошені касапські мораторії на ведення вогню (одноденні, триденні, тощо) називати перемир'ями. Бо насправді перемиря погоджується двома сторонами війни; мораторії можуть оголошуватися одноосібно.
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05.05.2025 18:14 Ответить
От тепер цікаво що буде робити ЄС з іїобіками після параду й хйла ?
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05.05.2025 18:15 Ответить
Послати їх
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05.05.2025 18:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dsCJVqO5fGI

прямо зараз від Березовцядобрі новини
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05.05.2025 18:16 Ответить
І шо там доброго?
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05.05.2025 18:36 Ответить
Спасибо за добрые слова понимания и за поддержку, жаль, что в Европе и в мире очень мало

понимающих руководителей.

Все, кто будет 9-го мая в быдлостане это враги не только Украины, но и всего человечества, это

клеймо они должны носить пожизненно.

Население стран, которыми руководят эти уроды, тоже должны стать изгоями, пусть отвечают за

свою власть.
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05.05.2025 18:16 Ответить
Так орбанутому з його ху...лятами ні на парад треба, а за грошіма. Тому він на склеп полізе тільки заради грошей
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05.05.2025 18:17 Ответить
Сі сказав шо хитровиїбані можуть їхати - він їх прикриє
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05.05.2025 18:18 Ответить
Так лідерів і не буде - будуть одні п*дараси
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05.05.2025 18:21 Ответить
Якщо той лідер не підкацаплений підр.
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05.05.2025 18:23 Ответить
Як чітко все сказано і ніби розставив всі крапки над «і». Але треба ж в кінці було все засрати- «то він себе ставить трохи поза Спільнотою", - наголосив Туск.
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05.05.2025 18:24 Ответить
Жоден європейський лідер не повинен бути 9 травня на Червоній площі у Москві

Із продажністю демократичного світу - дуже сумніваюсь!
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05.05.2025 18:25 Ответить
Угорщина в Другій світовій війні брала участь на боці нацистської Німеччини. То що святкуватиме орбан?
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05.05.2025 18:34 Ответить
У масквє немає Червоної площі, а є Красна площа.
Це дві великі різниці.
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05.05.2025 18:51 Ответить
Красная площадзь же!
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05.05.2025 19:26 Ответить
 
 