Ни один европейский лидер не должен быть 9 мая на Красной площади в Москве, - Туск

Европейские лидеры не должны делать вид, что они не понимают, что такое добро и что такое зло, когда речь идет о войне РФ против Украины, и поэтому не должны присутствовать на Красной площади в Москве 9 мая.

Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, отвечая на вопрос об участии некоторых мировых лидеров в параде в Москве 9 мая, заявил премьер Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что большие трагедии Европы - Первая или Вторая мировые войны - имели свои корни в политической слепоте, равнодушии, неоднозначности, толерантности к злу.

"Мы сегодня здесь, чтобы четко и громко сказать: Европа, западное сообщество никогда больше не может допустить такую ошибку. В таких ситуациях как Вторая мировая война или война в Украине, где ситуация черно-белая, когда все знаем, где добро, а где зло, где агрессор, а где жертва, и где все знаем, где источник угрозы и опасности - мы все должны быть солидарны и объединены. Если кто-то этого не понимает, то он себя ставит немного вне Сообщества", - подчеркнул Туск.

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По словам премьера Польши, сегодня чествовать окончание Второй мировой войны на Красной площади в тени Кремля - "это не только политическая слепота, особенно если ты являешься европейцем".

Он отметил, что лидеры Китая или Бразилии имеют немного другой взгляд на историю и современность, но ни один европеец "не имеет права и не может делать вид, что он не видит, где скрывается угроза и как важно сохранить солидарность и европейское сообщество".

Туск добавил, что это является проблемой для словацкого партнера (премьер-министра Роберта Фицо. - Ред.), ведь польские и нидерландские лидеры знают, "где и с кем должны быть в этот день".

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Как сообщалось, накануне Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве.

После премьер Фицо возмутился заявлением президента Зеленского относительно визита иностранных лидеров в Москву на парад и обвинил его в неуважении к РФ.