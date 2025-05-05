Ни один европейский лидер не должен быть 9 мая на Красной площади в Москве, - Туск
Европейские лидеры не должны делать вид, что они не понимают, что такое добро и что такое зло, когда речь идет о войне РФ против Украины, и поэтому не должны присутствовать на Красной площади в Москве 9 мая.
Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, отвечая на вопрос об участии некоторых мировых лидеров в параде в Москве 9 мая, заявил премьер Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что большие трагедии Европы - Первая или Вторая мировые войны - имели свои корни в политической слепоте, равнодушии, неоднозначности, толерантности к злу.
"Мы сегодня здесь, чтобы четко и громко сказать: Европа, западное сообщество никогда больше не может допустить такую ошибку. В таких ситуациях как Вторая мировая война или война в Украине, где ситуация черно-белая, когда все знаем, где добро, а где зло, где агрессор, а где жертва, и где все знаем, где источник угрозы и опасности - мы все должны быть солидарны и объединены. Если кто-то этого не понимает, то он себя ставит немного вне Сообщества", - подчеркнул Туск.
По словам премьера Польши, сегодня чествовать окончание Второй мировой войны на Красной площади в тени Кремля - "это не только политическая слепота, особенно если ты являешься европейцем".
Он отметил, что лидеры Китая или Бразилии имеют немного другой взгляд на историю и современность, но ни один европеец "не имеет права и не может делать вид, что он не видит, где скрывается угроза и как важно сохранить солидарность и европейское сообщество".
Туск добавил, что это является проблемой для словацкого партнера (премьер-министра Роберта Фицо. - Ред.), ведь польские и нидерландские лидеры знают, "где и с кем должны быть в этот день".
Как сообщалось, накануне Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность на параде в Москве.
После премьер Фицо возмутился заявлением президента Зеленского относительно визита иностранных лидеров в Москву на парад и обвинил его в неуважении к РФ.
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І правильно зробив. Хоча, я вже збився з ліку, скільки раз вже попереджали, що будь-яка військова техніка касапів, будь-які їхні військові (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці в будь-який час війни для ЗСУ є законими цілями для знищення. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.
До речі, якщо Сі (іже з ним такі же маніпулятори) хоче пересвідчитися, що касапсько-українська війна не є "українським конфліктом" - то його треба уважити, щоб він в цьому пересвідчився на власній шкурі, на власних кальсонах.
І пора припинити оголошені касапські мораторії на ведення вогню (одноденні, триденні, тощо) називати перемир'ями. Бо насправді перемиря погоджується двома сторонами війни; мораторії можуть оголошуватися одноосібно.
прямо зараз від Березовцядобрі новини
понимающих руководителей.
Все, кто будет 9-го мая в быдлостане это враги не только Украины, но и всего человечества, это
клеймо они должны носить пожизненно.
Население стран, которыми руководят эти уроды, тоже должны стать изгоями, пусть отвечают за
свою власть.
Із продажністю демократичного світу - дуже сумніваюсь!
Це дві великі різниці.