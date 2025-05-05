Россия проводит пропагандистские акции к 9 мая в десяти странах, в частности в Китае и Индии, - ЦПД

РФ проводит к 9 мая пропагандистские акции в 10 странах, среди которых Индонезия, ЮАР, Индия, Китай, Танзания и др.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Телеканал RT совместно с "русским домом" в Джакарте в рамках международного проекта "Общая победа" устроил в столице Индонезии показ советского фильма "Летят журавли" с субтитрами на индонезийском языке. Пропагандистскую акцию посетил посол РФ в этой стране", - говорится в сообщении.

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Что предусматривают пропагандистские акции?

Мероприятия в рамках проекта планируется провести в десяти странах, в частности Индии, Китае, ЮАР, Танзании и др. На улицах крупных городов этих государств будут размещены "информационные баннеры с изображениями местных ветеранов, которые воевали вместе с советскими солдатами, с благодарностью за общую победу".



"Подобные акции являются инструментом мягкой силы для распространения пропаганды за рубежом: кремль использует культовый для путинской России "день победы", пытаясь наполнить мировое информационное пространство месседжами и мифами о "великой победе"", - отмечают и ЦПД.

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В ЦПД напомнили, что уже сообщали, что РФ проводит тематические акции к 9 мая, профинансированные российским правительством. Важную роль в этом играют проекты правительственной организации "россотрудничество" - "русские дома", которые на самом деле являются прикрытием для информационного вмешательства РФ и ее пропагандистских кампаний за рубежом, в частности в странах Глобального Юга.