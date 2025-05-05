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Новости 9 мая в России Пропагандистские акции РФ
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Россия проводит пропагандистские акции к 9 мая в десяти странах, в частности в Китае и Индии, - ЦПД

пропаганда

РФ проводит к 9 мая пропагандистские акции в 10 странах, среди которых Индонезия, ЮАР, Индия, Китай, Танзания и др.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Телеканал RT совместно с "русским домом" в Джакарте в рамках международного проекта "Общая победа" устроил в столице Индонезии показ советского фильма "Летят журавли" с субтитрами на индонезийском языке. Пропагандистскую акцию посетил посол РФ в этой стране", - говорится в сообщении.

Читайте: РФ активизировала пропагандистскую кампанию в Латинской Америке, проталкивая антизападную риторику, - ЦПД

Что предусматривают пропагандистские акции?

Мероприятия в рамках проекта планируется провести в десяти странах, в частности Индии, Китае, ЮАР, Танзании и др. На улицах крупных городов этих государств будут размещены "информационные баннеры с изображениями местных ветеранов, которые воевали вместе с советскими солдатами, с благодарностью за общую победу".

"Подобные акции являются инструментом мягкой силы для распространения пропаганды за рубежом: кремль использует культовый для путинской России "день победы", пытаясь наполнить мировое информационное пространство месседжами и мифами о "великой победе"", - отмечают и ЦПД.

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В ЦПД напомнили, что уже сообщали, что РФ проводит тематические акции к 9 мая, профинансированные российским правительством. Важную роль в этом играют проекты правительственной организации "россотрудничество" - "русские дома", которые на самом деле являются прикрытием для информационного вмешательства РФ и ее пропагандистских кампаний за рубежом, в частности в странах Глобального Юга.

Автор: 

пропаганда (3681) россия (95671) русский мир (615) Центр противодействия дезинформации (133)


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Топ комментарии
+3
А чомуми нічого не проводимо і не покузуємо,скільки українців загинули в тій війні від рук фашистів, так само як гинуть.зараз від.рашистів?
Нам що немає що сказати, коли ща кількістю військових що боролися прти фашизму українці займали ПЕРШЕ МІСЦЕ, як і за кількісю тих хто звільняв і Європу?!
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05.05.2025 17:23
+2
Танзанія це серйозно. Там такі злі негри.
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05.05.2025 17:14
+2
Цим країнам, можливо брехати що завгодно, бо вони о другої світової нічого не знають, можна даже сказати що ху...ло в одиночку всіх перемогло
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05.05.2025 17:18
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Танзанія це серйозно. Там такі злі негри.
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05.05.2025 17:14 Ответить
Особливо які сидять на пальмах
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05.05.2025 17:19 Ответить
Цим країнам, можливо брехати що завгодно, бо вони о другої світової нічого не знають, можна даже сказати що ху...ло в одиночку всіх перемогло
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05.05.2025 17:18 Ответить
Населенню цих країн розповідати про т.н. вов, те саме, що росіянцям розповідати про війну Італії з Абісінією. Шось, десь, хтось, колись.. Дивно, шо там знаходять якихось "ветеранів".. Ну, Індія воювала в Бірмі проти японців. Так і то була не вов. А інші?
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05.05.2025 17:49 Ответить
А чомуми нічого не проводимо і не покузуємо,скільки українців загинули в тій війні від рук фашистів, так само як гинуть.зараз від.рашистів?
Нам що немає що сказати, коли ща кількістю військових що боролися прти фашизму українці займали ПЕРШЕ МІСЦЕ, як і за кількісю тих хто звільняв і Європу?!
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05.05.2025 17:23 Ответить
Більше всього вбили українців не фашисти, а більшовицька окупація !
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05.05.2025 17:39 Ответить
Наведіть цифри.
Фашисти вбили 7 мільйонів українців.
І ще, припиніть ху...ней маятись, вбивали і ті інші, вбивали нещадно, але одне інше не нівелює і не віднімає.
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05.05.2025 17:52 Ответить
Щось не пам'ятаю, що би ПАР воювала проти нацизма. Вони взагалі у другій світовій участі не прийняли. Так само і Танзанія на фронтах помічена не була.
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05.05.2025 17:26 Ответить
Зате Родезія воювала. Їх расист-"диктатор" Ян Сміт був бойовим пілотом в складі британськиз ВПС.
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05.05.2025 17:52 Ответить
В Африці багато хто воював -Марокко, Алжир, Туніс, Єгипет, Ефіопія та інши країни. ПАР та Танзанія в рядах воюючих сторін помічені не були.
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05.05.2025 17:55 Ответить
Китайозам, які і так мліють від усього расєйскага, ще якась пропаганда потрібна?
Та й "хінді-русі- бхай-бхай" нікуди не дівалося!
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05.05.2025 17:26 Ответить
Інтернет вже заповнюється рашистською пропагандою де підготовлюється грунт до війни північної і південної кореї під приводом "об'єднання двох братніх народів" які буцім то роз'єднали сша і Європа. Так що цей світ скоро весь буде гудіти і горіти як пекло, якщо московський режим не знищити.
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05.05.2025 17:30 Ответить
Тупий руснявий культ смерті, помпезне святкування перемоги з нулем справжніх живих переможців у тій війні. Вклоняються совкам і сталіну котрий ту війну взагалі розвязав разом на пару з фашистами в 39 році. ******* блінолопатія це аналог тупого внука мажора котрий пропиває здобутки свого баті бандита, кривавого убивці. Вся спадщина, всі криваві здобутки сталіна витрачаються на те щоб пролити ще більше крові. Жодного досягнення цінного для людства.
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05.05.2025 17:32 Ответить
Як з нулем справжніх переможців, ху...ло призначило усіх 60 літніх діючими представниками ДСВ
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05.05.2025 17:54 Ответить
Рашисты опозорили победу наших дедов и отцов, они не имеют морального права даже

произносить это слово- победа!

Все те недостраны, которые поддерживают путлеровских террористов должны быть вычеркнуты

из списка наших друзей.
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05.05.2025 17:33 Ответить
Цікаво що і в Німеччині тамтешні приїзжі москалі хочуть організувати щось на кшталт "побєди".Цікаво чи довго ще німцям вистарчить терпіння дивитись на то всесвітнє "побєдобєсіє"і носити квіти на дев"яте травня до монументу ванькі у формі,який тримає на руках маленьку німецьку дівчинку...
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05.05.2025 17:35 Ответить
Пам'ятник россійському пєдофілу пора давно знести.
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05.05.2025 17:40 Ответить
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05.05.2025 17:36 Ответить
 
 