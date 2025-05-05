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Новини 9 травня у Росії Пропагандистські акції РФ
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Росія проводить пропагандистські акції до 9 травня у десяти країнах, зокрема в Китаї та Індії, - ЦПД

пропаганда

РФ проводить до 9 травня пропагандистські акції в 10 країнах, серед яких Індонезія, ПАР, Індія, Китай, Танзанія та ін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Телеканал RT спільно з "русскім домом" у Джакарті у рамках міжнародного проєкту "Спільна перемога" влаштував у столиці Індонезії показ радянського фільму "Летять журавлі" з субтитрами індонезійською мовою. Пропагандистську акцію відвідав посол РФ в цій країні", - ідеться в повідомленні.

Читайте: РФ активізувала пропагандистську кампанію в Латинській Америці, проштовхуючи антизахідну риторику, - ЦПД

Що передбачають пропагандистські акції?

Заходи у рамках проєкту планується провести в десяти країнах, зокрема Індії, Китаї, ПАР, Танзанії тощо. На вулицях великих міст цих держав будуть розміщені "інформаційні банери із зображеннями місцевих ветеранів, які воювали разом із радянськими солдатами, із вдячністю за спільну перемогу".

"Подібні акції є інструментом м’якої сили для поширення пропаганди за кордоном: кремль використовує культовий для путінської Росії "день побєди", намагаючись наповнити світовий інформаційний простір меседжами і міфами про "велику перемогу"", - зазначають і ЦПД.

Читайте: МЗС Китаю: Сі Цзіньпін поїде до Москви попри заяву Зеленського

У ЦПД нагадали, що вже повідомляли,  що РФ проводить тематичні акції до 9 травня, профінансовані російським урядом. Важливу роль у цьому відіграють проєкти урядової організації "росспівробітництво" - "русскіє дома", які насправді є прикриттям для інформаційного втручання РФ та її пропагандистських кампаній за кордоном, зокрема у країнах Глобального Півдня.

Автор: 

пропаганда (2808) росія (65360) русский мир (455) Центр протидії дезінформації (161)


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Топ коментарі
+4
А чомуми нічого не проводимо і не покузуємо,скільки українців загинули в тій війні від рук фашистів, так само як гинуть.зараз від.рашистів?
Нам що немає що сказати, коли ща кількістю військових що боролися прти фашизму українці займали ПЕРШЕ МІСЦЕ, як і за кількісю тих хто звільняв і Європу?!
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05.05.2025 17:23
+3
Танзанія це серйозно. Там такі злі негри.
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05.05.2025 17:14
+3
Цим країнам, можливо брехати що завгодно, бо вони о другої світової нічого не знають, можна даже сказати що ху...ло в одиночку всіх перемогло
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05.05.2025 17:18
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Танзанія це серйозно. Там такі злі негри.
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05.05.2025 17:14 Відповісти
Особливо які сидять на пальмах
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05.05.2025 17:19 Відповісти
Цим країнам, можливо брехати що завгодно, бо вони о другої світової нічого не знають, можна даже сказати що ху...ло в одиночку всіх перемогло
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05.05.2025 17:18 Відповісти
Населенню цих країн розповідати про т.н. вов, те саме, що росіянцям розповідати про війну Італії з Абісінією. Шось, десь, хтось, колись.. Дивно, шо там знаходять якихось "ветеранів".. Ну, Індія воювала в Бірмі проти японців. Так і то була не вов. А інші?
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05.05.2025 17:49 Відповісти
А чомуми нічого не проводимо і не покузуємо,скільки українців загинули в тій війні від рук фашистів, так само як гинуть.зараз від.рашистів?
Нам що немає що сказати, коли ща кількістю військових що боролися прти фашизму українці займали ПЕРШЕ МІСЦЕ, як і за кількісю тих хто звільняв і Європу?!
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05.05.2025 17:23 Відповісти
Більше всього вбили українців не фашисти, а більшовицька окупація !
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05.05.2025 17:39 Відповісти
Наведіть цифри.
Фашисти вбили 7 мільйонів українців.
І ще, припиніть ху...ней маятись, вбивали і ті інші, вбивали нещадно, але одне інше не нівелює і не віднімає.
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05.05.2025 17:52 Відповісти
Щось не пам'ятаю, що би ПАР воювала проти нацизма. Вони взагалі у другій світовій участі не прийняли. Так само і Танзанія на фронтах помічена не була.
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05.05.2025 17:26 Відповісти
Зате Родезія воювала. Їх расист-"диктатор" Ян Сміт був бойовим пілотом в складі британськиз ВПС.
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05.05.2025 17:52 Відповісти
В Африці багато хто воював -Марокко, Алжир, Туніс, Єгипет, Ефіопія та інши країни. ПАР та Танзанія в рядах воюючих сторін помічені не були.
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05.05.2025 17:55 Відповісти
Китайозам, які і так мліють від усього расєйскага, ще якась пропаганда потрібна?
Та й "хінді-русі- бхай-бхай" нікуди не дівалося!
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05.05.2025 17:26 Відповісти
Інтернет вже заповнюється рашистською пропагандою де підготовлюється грунт до війни північної і південної кореї під приводом "об'єднання двох братніх народів" які буцім то роз'єднали сша і Європа. Так що цей світ скоро весь буде гудіти і горіти як пекло, якщо московський режим не знищити.
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05.05.2025 17:30 Відповісти
Тупий руснявий культ смерті, помпезне святкування перемоги з нулем справжніх живих переможців у тій війні. Вклоняються совкам і сталіну котрий ту війну взагалі розвязав разом на пару з фашистами в 39 році. ******* блінолопатія це аналог тупого внука мажора котрий пропиває здобутки свого баті бандита, кривавого убивці. Вся спадщина, всі криваві здобутки сталіна витрачаються на те щоб пролити ще більше крові. Жодного досягнення цінного для людства.
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05.05.2025 17:32 Відповісти
Як з нулем справжніх переможців, ху...ло призначило усіх 60 літніх діючими представниками ДСВ
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05.05.2025 17:54 Відповісти
Рашисты опозорили победу наших дедов и отцов, они не имеют морального права даже

произносить это слово- победа!

Все те недостраны, которые поддерживают путлеровских террористов должны быть вычеркнуты

из списка наших друзей.
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05.05.2025 17:33 Відповісти
Цікаво що і в Німеччині тамтешні приїзжі москалі хочуть організувати щось на кшталт "побєди".Цікаво чи довго ще німцям вистарчить терпіння дивитись на то всесвітнє "побєдобєсіє"і носити квіти на дев"яте травня до монументу ванькі у формі,який тримає на руках маленьку німецьку дівчинку...
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05.05.2025 17:35 Відповісти
Пам'ятник россійському пєдофілу пора давно знести.
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05.05.2025 17:40 Відповісти
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05.05.2025 17:36 Відповісти
 
 