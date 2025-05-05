Росія проводить пропагандистські акції до 9 травня у десяти країнах, зокрема в Китаї та Індії, - ЦПД

РФ проводить до 9 травня пропагандистські акції в 10 країнах, серед яких Індонезія, ПАР, Індія, Китай, Танзанія та ін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Телеканал RT спільно з "русскім домом" у Джакарті у рамках міжнародного проєкту "Спільна перемога" влаштував у столиці Індонезії показ радянського фільму "Летять журавлі" з субтитрами індонезійською мовою. Пропагандистську акцію відвідав посол РФ в цій країні", - ідеться в повідомленні.

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Що передбачають пропагандистські акції?

Заходи у рамках проєкту планується провести в десяти країнах, зокрема Індії, Китаї, ПАР, Танзанії тощо. На вулицях великих міст цих держав будуть розміщені "інформаційні банери із зображеннями місцевих ветеранів, які воювали разом із радянськими солдатами, із вдячністю за спільну перемогу".



"Подібні акції є інструментом м’якої сили для поширення пропаганди за кордоном: кремль використовує культовий для путінської Росії "день побєди", намагаючись наповнити світовий інформаційний простір меседжами і міфами про "велику перемогу"", - зазначають і ЦПД.

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У ЦПД нагадали, що вже повідомляли, що РФ проводить тематичні акції до 9 травня, профінансовані російським урядом. Важливу роль у цьому відіграють проєкти урядової організації "росспівробітництво" - "русскіє дома", які насправді є прикриттям для інформаційного втручання РФ та її пропагандистських кампаній за кордоном, зокрема у країнах Глобального Півдня.