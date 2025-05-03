РФ активізувала пропагандистську кампанію в Латинській Америці, проштовхуючи антизахідну риторику, - ЦПД

Кремль активізував інформаційно-пропагандистську кампанію в Латинській Америці, використовуючи ювілеї встановлення дипломатичних відносин як привід для зміцнення геополітичного впливу та просування антизахідних наративів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Центру протидії дезінформації РНБО України.

Як зазначається, у квітні 2025 року РФ провела низку публічних заходів у рамках відзначення "багаторічної дружби" з країнами регіону. Зокрема, вперше відбувся російсько-мексиканський бізнес-форум у Мехіко, організований президентським фондом "Росконгрес". Під приводом розширення економічного співробітництва РФ просуває власні компанії, залежність від яких може бути використана для втручання у внутрішню політику цих країн.

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"Ключовий акцент робиться на "історичній тяглості" відносин нібито ще з часів російської імперії. Так, під час відкриття виставки глава мзс рф сергій лавров заявив, що рф підтримує "прагнення латиноамериканських країн до суверенітету" та виступає за посилення їхньої ролі в "багатополярному світі". Кремль позиціонує співпрацю з регіоном як "прагматичну і позбавлену ідеології", фактично намагаючись легалізувати свою присутність через культурні, економічні та історичні наративи", - йдеться у повідомленні.

Паралельно просувається спроба втягнути країни регіону до участі в геополітичних об’єднаннях типу BRICS. Окрему увагу зосереджено на Бразилії як ключовому партнері РФ - зокрема, через майбутній візит президента Лули да Сілви до Москви на святкування 80-річчя "перемоги".

"Насправді кремль прагне використати історичні дати для легітимізації свого впливу та проштовхування антизахідної риторики. Під виглядом "гуманітарної дипломатії" рф просуває меседжі, нібито Захід - колонізатор, а росія - визволителька. Таку риторику поширюють через RT, Sputnik, Telegram і мережу лояльних медіа та блогерів", - додають у ЦПД.

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Центр вже попереджав про аналогічні дії РФ в Африці. Тепер той самий підхід адаптовано для Латинської Америки - регіону, який Кремль розглядає як важливий плацдарм для глобального протистояння із Заходом.