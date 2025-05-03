РФ активизировала пропагандистскую кампанию в Латинской Америке, проталкивая антизападную риторику, - ЦПД

Кремль активизировал информационно-пропагандистскую кампанию в Латинской Америке, используя юбилеи установления дипломатических отношений как повод для укрепления геополитического влияния и продвижения антизападных нарративов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Как отмечается, в апреле 2025 года РФ провела ряд публичных мероприятий в рамках празднования "многолетней дружбы" со странами региона. В частности, впервые состоялся российско-мексиканский бизнес-форум в Мехико, организованный президентским фондом "Росконгресс". Под предлогом расширения экономического сотрудничества РФ продвигает собственные компании, зависимость от которых может быть использована для вмешательства во внутреннюю политику этих стран.

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"Ключевой акцент делается на "исторической преемственности" отношений якобы еще со времен российской империи. Так, во время открытия выставки глава МИДа рф сергей лавров заявил, что рф поддерживает "стремление латиноамериканских стран к суверенитету" и выступает за усиление их роли в "многополярном мире". Кремль позиционирует сотрудничество с регионом как "прагматичное и лишенное идеологии", фактически пытаясь легализовать свое присутствие через культурные, экономические и исторические нарративы", - говорится в сообщении.

Параллельно продвигается попытка втянуть страны региона к участию в геополитических объединениях типа BRICS. Отдельное внимание сосредоточено на Бразилии как ключевом партнере РФ - в частности, из-за предстоящего визита президента Лулы да Силвы в Москву на празднование 80-летия "победы".

"На самом деле кремль стремится использовать исторические даты для легитимизации своего влияния и проталкивания антизападной риторики. Под видом "гуманитарной дипломатии" рф продвигает месседжи, якобы Запад - колонизатор, а россия - освободительница. Такую риторику распространяют через RT, Sputnik, Telegram и сеть лояльных медиа и блогеров", - добавляют в ЦПИ.

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Центр уже предупреждал об аналогичных действиях РФ в Африке. Теперь тот же подход адаптирован для Латинской Америки - региона, который Кремль рассматривает как важный плацдарм для глобального противостояния с Западом.