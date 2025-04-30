Путинистка Валерия спела на фоне разбомбленных домов: Минкульт просит СБУ установить место записи. ВИДЕО
Российская певица Валерия, поддерживающая диктатора Владимира Путина в войне против Украины, исполнила песню о родине на фоне разрушенных российскими оккупантами зданий. Из-за этого Минкульт обратится в СБУ.
Об этом сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Он назвал видео лучшим объяснением, почему санкции против деятелей российской культуры являются вопросом национальной безопасности Украины и почему советское культурное наследие должно быть декоммунизировано.
"Мелодия угадывается без звука. Поет путинская любимая певица. Музыка народная, слова тоже - народные. Потому что это и есть суть русской культуры. Хвалить свою родину на фоне разрушенного города, возможно, в результате военных преступлений - это и есть русская культура", - отметил министр.
По его словам, "родина" в понимании россиян начинается с оккупации и массовых депортаций.
Также он добавил, что "разбомбленные города - это декорация, на которой лучше всего процветает российская культура".
"МКСК обратится в СБУ по поводу установления места записи этого выступления и дальнейшего открытия производства в случае нарушения режима санкций, которыми Валерии запрещен въезд в Украину", - резюмировал Точицкий.
В каком населенном пункте Валерия сняла свое очередное пропагандистское видео авторы ролика не объясняли. Это может быть как оккупированная и разрушенная РФ украинская территория, так и территории Курщины, поселки и города которого российские войска также беспощадно разрушали и бомбили, пытаясь вытеснить оттуда украинских военных.
Однако издание "Сирена" утверждает, что, видео записали среди декорации Брестской крепости в съемочном павильоне "Москино".
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якісь дикі часи були
ПРОСТИТУТКОЮ
самою , якою не є, проституткою з МкАду
про що ще можна про цю шалаву говорити
навозные черви, их родина это куча говна и пока мы её не уничтожим она будет вонять на весь
мир.