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Путинистка Валерия спела на фоне разбомбленных домов: Минкульт просит СБУ установить место записи. ВИДЕО

Российская певица-путинистка Валерия спела песню на фоне разбомбленного города.

Российская певица Валерия, поддерживающая диктатора Владимира Путина в войне против Украины, исполнила песню о родине на фоне разрушенных российскими оккупантами зданий. Из-за этого Минкульт обратится в СБУ.

Об этом сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Он назвал видео лучшим объяснением, почему санкции против деятелей российской культуры являются вопросом национальной безопасности Украины и почему советское культурное наследие должно быть декоммунизировано.

"Мелодия угадывается без звука. Поет путинская любимая певица. Музыка народная, слова тоже - народные. Потому что это и есть суть русской культуры. Хвалить свою родину на фоне разрушенного города, возможно, в результате военных преступлений - это и есть русская культура", - отметил министр.

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По его словам, "родина" в понимании россиян начинается с оккупации и массовых депортаций.

Также он добавил, что "разбомбленные города - это декорация, на которой лучше всего процветает российская культура".

"МКСК обратится в СБУ по поводу установления места записи этого выступления и дальнейшего открытия производства в случае нарушения режима санкций, которыми Валерии запрещен въезд в Украину", - резюмировал Точицкий.

В каком населенном пункте Валерия сняла свое очередное пропагандистское видео авторы ролика не объясняли. Это может быть как оккупированная и разрушенная РФ украинская территория, так и территории Курщины, поселки и города которого российские войска также беспощадно разрушали и бомбили, пытаясь вытеснить оттуда украинских военных.

Однако издание "Сирена" утверждает, что, видео записали среди декорации Брестской крепости в съемочном павильоне "Москино".

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Автор: 

Валерия (4) Министерство культуры и информационной политики (774) пропаганда (3677) россия (95629) певец (65) война в Украине (4022)


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Топ комментарии
+27
їб@нута на всю голову шалава, як і уся путінська шобла
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30.04.2025 20:41
+11
Вишліть їй самокат.
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30.04.2025 20:46
+10
Це те, що кацапня хоче зробити з усією Україною...
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30.04.2025 20:44
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їб@нута на всю голову шалава, як і уся путінська шобла
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30.04.2025 20:41 Ответить
Це те, що кацапня хоче зробити з усією Україною...
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30.04.2025 20:44 Ответить
Ну, а що? Чудова реклама на фоні рускава міра - дивіться, як це виглядає, аж співати хочеться.
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30.04.2025 20:45 Ответить
пам'ятаю, як цю довпойопку можна було побачити по українському тб 90-х і початку 2000-х...
якісь дикі часи були
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30.04.2025 20:46 Ответить
Так і на концерти ходили , бутирки Кіркоров, аж причмокували від задоволення.
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30.04.2025 20:52 Ответить
На бомбас, вся ця гидота, їздили регулярно.
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30.04.2025 21:39 Ответить
Вишліть їй самокат.
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30.04.2025 20:46 Ответить
давно пора відправити цю мерзоту на концерт кабZдона як ківу і хенерала москалика.....
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30.04.2025 20:52 Ответить
може то вона в сизрані співає , дуже схожий пейзаж
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30.04.2025 20:47 Ответить
До такого могла додуматись тільки ******* на всю голову *********. Ще раз переконуюсь що кацапота то невиліковні кінчені потвори.
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30.04.2025 20:50 Ответить
Калоша стпрая.
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30.04.2025 20:51 Ответить
Так не така вже і стара.
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30.04.2025 21:18 Ответить
на фкус і колір всі фломастери різні, але то ж кацапка, гидота.
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30.04.2025 21:23 Ответить
Її ж охороняють не так ретельно як москалика, то може знайдеться добра душа, яка видасть їй квиток на концерт кобзона?
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30.04.2025 20:52 Ответить
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30.04.2025 20:57 Ответить
в ви згадайте "чим ' вона була, допоки її не витягнув з помийки її так званий"муж"

ПРОСТИТУТКОЮ

самою , якою не є, проституткою з МкАду

про що ще можна про цю шалаву говорити
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30.04.2025 20:58 Ответить
кагбе памятаю, що таке існувало десь ще з 90х, але настільки глибоко її біографія мене не цікавила, та й взагалі не цікавила, тому не пригадую, бо не знаю хоча там же інших і не беруть.
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30.04.2025 21:20 Ответить
Тех, кто населяет быдлостан нельзя назвать даже животными, чтобы не обидеть последних, они

навозные черви, их родина это куча говна и пока мы её не уничтожим она будет вонять на весь

мир.
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30.04.2025 21:02 Ответить
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30.04.2025 21:02 Ответить
а чи не є порушенням закону і санкцій поширення цього відео отут? достатньо було фото тої лярви, а тепер пояснення в СБУ доведеться декому писати.
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30.04.2025 21:18 Ответить
Що там встановлювати, у шлюхі волосся вітер ворушить а у гармоніста та дерева не ворушаться, галімий монтаж.
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30.04.2025 21:23 Ответить
Цинізм цієї дебільної особи зашкалює .
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30.04.2025 21:23 Ответить
А цинізм дебільного трампа не зашкалює? Чи вам подобаються його злив України ?
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30.04.2025 21:44 Ответить
Паскуда усская.
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30.04.2025 21:26 Ответить
Мало її колишній пистив.
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30.04.2025 21:45 Ответить
 
 